10 мая в России пройден рубеж в 200 тысяч по случаям заболевания коронавирусной инфекцией. На сегодня в стране зарегистрировано 209 688 случаев коронавируса в 85 регионах. Прирост за сутки составил 11 012 новых случаев.

Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 200 тысяч

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