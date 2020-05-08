Общество
Иркутск СегодняЧисло случаев заражения коронавирусом в России превысило 200 тысяч
10 мая в России пройден рубеж в 200 тысяч по случаям заболевания коронавирусной инфекцией. На сегодня в стране зарегистрировано 209 688 случаев коронавируса в 85 регионах. Прирост за сутки составил 11 012 новых случаев.
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Происшествия
Квартиру экс-жены Дерипаски в Москве ограбили
Известия 07:02
Общество
Илон Маск пригрозил перенести штаб-квартиру Tesla из Калифорнии
Глава американского производителя электрокаров Tesla Илон Маск намерен перенести штаб-квартиру компании из Пало-Альто (Калифорния) и оставить Фримонт.
Российская газета вчера в 20:02
Общество
Малышева назвала главный симптом для госпитализации с коронавирусом
Ведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева рассказала, что есть симптом, с которым обязательно нужно госпитализировать человека, у которого обнаружен коронавирус.
Lenta.ru 05:05
Политика
Путин рассказал, кто хотел развалить Россию 20 лет назад
Финансировавшие 20 лет назад терроризм на Северном Кавказе хотели развалить Россию изнутри, и у них были шансы на это.
Вечерняя Москва 08:05
Происшествия
В Санкт-Петербурге полицейский погиб в ДТП вместе с задержанным
Полицейские Санкт-Петербурга задержали подозреваемого в похищении человека, который впоследствии погиб вместе с сотрудником полиции в ДТП.
Известия 06:43
Происшествия
После ИВЛ в Коммунарке в Москве выжили чуть более 13% пациентов
Среди пациентов, находившихся на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в больнице в Коммунарке в Москве, выжили чуть больше 13%.
Известия 08:01
Общество
В транспорте Москвы 60% пассажиров носят маски
В Московском транспорте 60% пассажиров носят маски, перчатки надевают только 17%.
Газета.Ru 07:55
Общество
Россиянам напомнили о следующих длинных выходных
Чуть больше месяца осталось ждать россиянам до следующих длинных выходных дней. Отдыхать сразу три дня подряд мы будем 12, 13 и 14 июня.
Российская газета 03:33
Происшествия
На склоне у Нижегородского кремля сошел оползень
Оползень произошел на Зеленском съезде под стенами Нижегородского кремля днем в воскресенье, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
РИА Новости 08:57
Общество
В Петербурге ввели штрафы за выход на улицу без масок и перчаток
Маски и перчатки петербуржцы будут обязаны носить в общественном транспорте (включая такси), в магазинах, на предприятиях и в организациях.
Российская газета 08:13
Общество
Власти Кубани решили продлить режим самоизоляции
Власти Кубани, основываясь на мнении врачей и Роспотребнадзора, приняли решение продлить режим самоизоляции до 23 мая, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 07:37
Политика
Белый дом не стал комментировать запись о победе США над нацизмом
Белый дом воздержался от комментариев своей записи по поводу победы США и Великобритании над нацизмом в период Второй мировой войны, сообщает агентство ТАСС.
Газета.Ru вчера в 20:12
Шоу-бизнес
Фотограф опубликовал архивное фото обнаженной Ксении Собчак
Откровенный кадр был сделан 11 лет назад. Фотограф Александр Гусов опубликовал архивное фото Ксении Собчак.
Srnsk 05:05
Музыка
Новый клип Little Big бьет рекорды по просмотрам в YouTube
Ролик на песню «Hypnodancer» опубликован 8 мая на YouTube-канале коллектива. За сутки видео набрало почти 10 миллионов просмотров.
Культуромания вчера в 12:18
Общество
Москвичей предупредили об аномальном похолодании с 13 мая
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москву придет аномально холодная погода с 13 мая.
Газета.Ru 08 мая в 20:59
Политика
Путин: Россия надежно защищена от любых посягательств извне
"Наша страна на сегодня абсолютно надежно защищена от любых посягательств извне", — заявил российский лидер.
ИА Красная Весна 07:55
Общество
В России разработали требования к проведению школьных экзаменов
Министерство просвещения совместно с Роспотребнадзором разработали требования по проведению школьных экзаменов на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
RT на русском 08:53
Общество
Названы главные ошибки при ношении маски
Некоторые люди неправильно носят, а главное — надевают и снимают медицинские маски, рассказал "Аргументам и фактам" отоларинголог Владимир Зайцев.
РИА Новости 07 мая в 10:16
Общество
В Ростовской области внесут послабления в режим самоизоляции
По словам губернатора региона Василия Голубева, на первом этапе послаблений в области компании вновь начнут предоставлять потребительские услуги.
Evo-rus.com вчера в 10:33
Политика
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
Общество
Город Соль-Илецк закрывают на карантин
О закрытии Соль-Илецка на 14-тидневный карантин сообщила министр здравоохранения Татьяна Савинова во время ежедневного прямого эфира, также информация опубликована на сайте областного правительства.
Saltday.ru 08:42
Здоровье
Больше 800 случаев коронавируса подтверждены в Хабаровском крае
За время эпидемии в Хабаровском крае от коронавируса вылечились 256 человека, семь пациентов с COVID-19 умерли.
EastRussia 08 мая в 04:21
Шоу-бизнес
Дочь Началовой исполнила песню о победе и поразила сходством с матерью
Дочь певицы Юлии Началовой Вера спела в честь Дня Победы.
News.ru 06:47
Общество
Ряд арендаторов сможет расторгать договоры без штрафов
Арендодатель обязан будет по их обращению пролонгировать договор аренды на срок до одного года на прежних условиях или условиях, не ухудшающих положение арендатора.
Российская газета 08 мая в 06:16
Наука
Увеличивающийся гиппокамп младенцев помог связать расстройство аутистического спектра и проблемы со сном
Американские ученые выяснили, что младенцы из группы с высоким риском развития расстройства аутистического спектра, которым в дальнейшем поставили диагноз, испытывают проблемы с засыпанием, и это связано с постепенным увеличением объема гиппокампа в процессе развития.
N+1 08 мая в 08:32
Армия и оружие
Более 12 тысяч лейтенантов пополнят ряды вооруженных сил
РИА Новости вчера в 18:02
Единоборства
Гэтжи выбросил пояс временного чемпиона после победы над Фергюсоном
Американский боец Джастин Гэтжи выбросил пояс временного чемпиона UFC в легком весе после победы над соотечественником Тони Фергюсоном на турнире UFC 249.
Sport24.ru 02:57
Экономика
Сбербанк понизил ставки по рублевым вкладам
Сбербанк снизил ставки по основной линейке рублевых вкладов, следует из информации на сайте банка.
Коммерсантъ 08 мая в 06:28
Общество
«Масочный режим» введут на Ставрополье через неделю
Отмечается, что маски можно купить в 848 магазинах на территории региона. Запас в регионе составляет около 300 тысяч единиц.
Newstracker.ru 06:04