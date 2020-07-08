Коронавирус
ТАССЧисло случаев заражения коронавирусом в России превысило 700 тысяч
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 6 562, до 700 792, сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции. Уже 13 дней число выявляемых случаев не превышает 7 000, следует из данных штаба.
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Авто
Зачем в жару включать в машине печку
Daily 03:56
Политика
В Госдуме предложили приравнять отчуждение территорий к экстремизму
В Госдуму внесли пакет поправок в закон, согласно которому нарушение территориальной целостности России или отчуждение части ее территории будет признаваться экстремизмом, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
РИА Новости 05:52
Происшествия
МВД завершило расследование дела о ДТП в Москве с участием Ефремова
«Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении водителя иномарки, обвиняемого в совершении резонансного ДТП со смертельным исходом», — сказал начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.
РБК 06 июля в 13:01
Гаджеты
TCL создала дисплей для смартфонов с динамическим изменением частоты обновления
Компания CSOT (China Star Optoelectronics Technology), являющаяся подразделением TCL, разработала дисплей для смартфонов, способный динамически изменять частоту обновления.
3DNews 05:00
Политика
Путину предложили перенести дату празднования Дня России на 1 июля
Президенту Владимиру Путину направлено предложение перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля.
Lenta.ru 01:43
Политика
Песков: работа кремлевского пула исключает нарушение закона о гостайне
Представители СМИ спросили, может ли журналист кремлевского пула собирать чувствительную информацию и передавать её спецслужбам.
REGNUM 06:47
Футбол
«Спартак» пожаловался в РФС на гендиректора «Зенита» из-за слов о Дзюбе
Московский "Спартак" направил жалобу в РФС после высказываний генерального директора "Зенита" Александра Медведева.
Российская газета 06:48
Происшествия
Адвокат заявил об отсутствии доказательств вины Сафронова
Господин Сафронов свою вину отрицает. Днем 7 июля у здания ФСБ начались пикеты в поддержку Ивана Сафронова.
Коммерсантъ 02:57
Общество
Суд в Амстердаме вновь отложил рассмотрение дела по золоту скифов
Новая дата заседания будет назначена через 2-3 недели. В Амстердаме суд снова перенес рассмотрение дело о скифском золоте.
Деловое.ТВ 06:01
Общество
Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии
В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru вчера в 08:00
Общество
У жителей Испании стали исчезать антитела к коронавирусу
Результаты исследования показали, что у 7% жителей Испании с антителами наблюдается их исчезновение уже на второй фазе эксперимента, а на третьей фазе показатель увеличивается вдвое.
Газета DAILY вчера в 14:05
Общество
В Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за жары до +37
В Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за сильной жары.
Вести Татарстан 05:38
Здоровье
Глава Минздрава Ростовской области не исключила повторное введение ограничений
Быковская напомнила, что в некоторых странах Европы возникает необходимость возврата ограничительных мер.
Rostov gazeta 06:30
Экономика
Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам
Сбербанк объявил о новом снижении ставок по ипотечным кредитам, на этот раз они снижаются на 0,5 п.п. В предыдущий раз ставки по ипотеке были снижены Сбербанком на 0,4–0,5 п.п. в мае.
РБК вчера в 06:54
Общество
«Норникель» оспорил размер вреда от разлива топлива
"Норильский никель" не согласился с озвученным Росприроднадзором размером вреда от ЧП под Норильском.
РИА Новости 06:19
Технологии
Роскачество рассказало о признаках плесени в кондиционере
Кислый запах - один из признаков того, что в кондиционере появилась плесень, и он нуждается в специальной чистке, говорится в сообщении Роскачества.
РИА Новости 06:21
Политика
Задержанного по подозрению в госизмене Сафронова привезли в суд
Задержанного по подозрению в госизмене советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова привезли в Лефортовский суд Москвы, сообщает корреспондент РБК.
РБК вчера в 10:22
Армия и оружие
Российские военные сообщили о заходе трех кораблей НАТО в Черное море
В акваторию Черного моря зашли три корабля НАТО. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороной.
РБК вчера в 12:17
Общество
Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице
По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
REGNUM вчера в 07:12
Кино
Канал НСТ опубликовал десятку лучших хорроров десятилетия
Киноканал «Настоящее страшное телевидение» представил топ-10 лучших хорроров десятилетия.
Shraibikus News 05 июля в 08:57
Кино
Появился новый кадр грядущего фильма по Monster Hunter
Vprognoze.ru 02:48
Армия и оружие
Генерал США: Украина останется без помощи НАТО в случае войны с РФ
Если между Украиной и Россией развяжется военный конфликт, НАТО не будет вмешиваться и открыто поддерживать Киев, считает бывший командующий Вооруженными силами США в Европе генерал Бен Ходжес.
Газета.Ru 06:39
Шоу-бизнес
Телегин прятал от Пелагеи имущество и присвоил деньги
Певица Пелагея разводится со спортсменом Иваном Телегиным. Пара никак не может решить вопрос с разделом имущества мирным путем.
Shraibikus News 06:24
Кино
Джуд Лоу сыграет в новой экранизации «Питера Пэна»
Издание Variety со ссылкой на собственный источник рассказывает, что британский актер Джуд Лоу ведет переговоры о съемках ремейка «Питера Пэна».
RuNews24.ru 06:46
Общество
Названа причина возможной задержки строительства «Северного потока-2»
Аналитики инвесткомпании «Атон» считают, что нерест трески может задержать возобновление строительства «Северного потока - 2» в водах Дании.
Ридус вчера в 12:55
Армия и оружие
Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции
Российская газета вчера в 04:41
Здоровье
Киев и еще восемь областей признали не готовыми к ослаблению карантина
Карантин по COVID-19 пока рано снимать в Киеве и еще восьми областях Украины, заявило Министерство здравоохранения Украины 5 июля на своем сайте.
ИА Красная Весна 05 июля в 07:02