Коронавирус

ТАССТАССЧисло случаев заражения коронавирусом в России превысило 700 тысяч

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 6 562, до 700 792, сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции. Уже 13 дней число выявляемых случаев не превышает 7 000, следует из данных штаба.
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Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 700 тысяч

Парламентская газета03:43

Число случаев коронавируса в России превысило 700 тысяч

Эхо Москвы05:01

Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 700 тыс

Известия04:48

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ТВ Центр04:14

В Карачаево-Черкесии выздоровело больше половины заразившихся коронавирусом

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Число зараженных коронавирусом в России превысило 700 тысяч

Компания03:43

Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 700 тысяч

ТАСС03:32
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Авто

Зачем в жару включать в машине печку

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Гаджеты

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Во время беспорядков в Белграде пострадали более 60 человек

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Футбол

«Спартак» пожаловался в РФС на гендиректора «Зенита» из-за слов о Дзюбе

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Российская газета 06:48
Происшествия

Адвокат заявил об отсутствии доказательств вины Сафронова

Господин Сафронов свою вину отрицает. Днем 7 июля у здания ФСБ начались пикеты в поддержку Ивана Сафронова.
Коммерсантъ 02:57
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Суд в Амстердаме вновь отложил рассмотрение дела по золоту скифов

Новая дата заседания будет назначена через 2-3 недели. В Амстердаме суд снова перенес рассмотрение дело о скифском золоте.
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Общество

Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии

В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru вчера в 08:00
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Общество

У жителей Испании стали исчезать антитела к коронавирусу

Результаты исследования показали, что у 7% жителей Испании с антителами наблюдается их исчезновение уже на второй фазе эксперимента, а на третьей фазе показатель увеличивается вдвое.
Газета DAILY вчера в 14:05
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Общество

В Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за жары до +37

В Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за сильной жары.
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Глава Минздрава Ростовской области не исключила повторное введение ограничений

Быковская напомнила, что в некоторых странах Европы возникает необходимость возврата ограничительных мер.
Rostov gazeta 06:30
Экономика

Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам

Сбербанк объявил о новом снижении ставок по ипотечным кредитам, на этот раз они снижаются на 0,5 п.п. В предыдущий раз ставки по ипотеке были снижены Сбербанком на 0,4–0,5 п.п. в мае.
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Общество

«Норникель» оспорил размер вреда от разлива топлива

"Норильский никель" не согласился с озвученным Росприроднадзором размером вреда от ЧП под Норильском.
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Кислый запах - один из признаков того, что в кондиционере появилась плесень, и он нуждается в специальной чистке, говорится в сообщении Роскачества.
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Деловое.ТВ 06:25
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Задержанного по подозрению в госизмене Сафронова привезли в суд

Задержанного по подозрению в госизмене советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова привезли в Лефортовский суд Москвы, сообщает корреспондент РБК.
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Армия и оружие

Российские военные сообщили о заходе трех кораблей НАТО в Черное море

В акваторию Черного моря зашли три корабля НАТО. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороной.
РБК вчера в 12:17
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Общество

Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице

По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
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Десять порноактрис обвинили коллегу в сексуальном насилии

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Канал НСТ опубликовал десятку лучших хорроров десятилетия

Киноканал «Настоящее страшное телевидение» представил топ-10 лучших хорроров десятилетия.
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Появился новый кадр грядущего фильма по Monster Hunter

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Генерал США: Украина останется без помощи НАТО в случае войны с РФ

Если между Украиной и Россией развяжется военный конфликт, НАТО не будет вмешиваться и открыто поддерживать Киев, считает бывший командующий Вооруженными силами США в Европе генерал Бен Ходжес.
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Телегин прятал от Пелагеи имущество и присвоил деньги

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Джуд Лоу сыграет в новой экранизации «Питера Пэна»

Издание Variety со ссылкой на собственный источник рассказывает, что британский актер Джуд Лоу ведет переговоры о съемках ремейка «Питера Пэна».
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Названа причина возможной задержки строительства «Северного потока-2»

Аналитики инвесткомпании «Атон» считают, что нерест трески может задержать возобновление строительства «Северного потока - 2» в водах Дании.
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Киев и еще восемь областей признали не готовыми к ослаблению карантина

Карантин по COVID-19 пока рано снимать в Киеве и еще восьми областях Украины, заявило Министерство здравоохранения Украины 5 июля на своем сайте.
ИА Красная Весна 05 июля в 07:02
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