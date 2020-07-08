Коронавирус
ТАССЧисло случаев заражения коронавирусом в России превысило 700 тысяч
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 6 562, до 700 792, сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции. Уже 13 дней число выявляемых случаев не превышает 7 000, следует из данных штаба.
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Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета 06 июля в 06:05
Экономика
В регионе появится новое мебельное производство
По словам инвестора, Калужская область - подходящий регион с точки зрения логистики, поскольку 50% продукции поставляют в Центральный федеральный округ, в том числе, в столицу.
ГТРК Калуга вчера в 12:28
Шоу-бизнес
Джонни Депп и Эмбер Хёрд вновь встретились в суде
Сам же актёр ответил жёстким отказом. Чем закончится новое заседание суда по делу бывших супругов станет известно в ближайшие три недели.
SM News 01:07
Экономика
Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам
Сбербанк объявил о новом снижении ставок по ипотечным кредитам, на этот раз они снижаются на 0,5 п.п. В предыдущий раз ставки по ипотеке были снижены Сбербанком на 0,4–0,5 п.п. в мае.
РБК вчера в 06:54
Политика
Путину предложили перенести дату празднования Дня России на 1 июля
Президенту Владимиру Путину направлено предложение перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля.
Lenta.ru 01:43
Армия и оружие
Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции
В Турции прошли испытания российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф".
Российская газета вчера в 04:41
Культура
Фестиваль Comic Con Russia пройдет в онлайн-формате 3-4 октября
Фестиваль Comic Con Russia в 2020 году пройдет в онлайн-формате с 3 по 4 октября, сообщается на официальной странице фестиваля в «ВКонтакте».
Агентство Москва вчера в 05:59
Общество
«Уралхим» останавливает завод «Азот» из-за загрязнения Камы
«Компания «Уралхим» приняла решение остановить работу филиала «Азот» (г. Березники, Пермский край) из-за резкого превышения содержания хлоридов кальция в р. Кама, откуда осуществляет забор воды для производства удобрений», — говорится в сообщении компании.
RT на русском 08:29
Авто
Семьи с детьми и медики с 7 июля смогут получить льготные автокредиты
Программа «Семейный автомобиль» позволяет оформить льготный автокредит любой семье, в которой есть от одного ребенка.
Evo-rus.com 02:11
Общество
Мини-рюмочные в Петербурге запретили с 1 января 2021 года
Законодательное собрание Санкт-Петербурга в третьем чтении приняло законопроект, устанавливающий минимальную площадь зала обслуживания точек общественного питания, которым разрешено торговать алкогольной продукцией.
Карповка 05:47
Политика
Лавров отреагировал на заявление Эспера о сдерживании России и Китая
Москва, 8 июля 2020, 15:08 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что если Пентагон считает своей главной задачей сдерживание РФ и КНР, то такую философию исповедует действующая администрация Соединенных Штатов.
REGNUM 08:08
Здоровье
В Саратовской области создадут единую цифровую систему медучреждений
В настоящее время создается единая цифровая система медицинских учреждений.
АиФ Саратов 07:11
Общество
Кинотеатры Москвы могут заработать 1 августа
Кинотеатры Москвы могут возобновить работу с 1 августа.
Газета.Ru 06:53
Армия и оружие
Ущербный случай: в Иране произошла серия загадочных взрывов
В Иране за последнюю неделю произошло четыре пожара, вызванных взрывами. Самый серьезный из них — на объекте по обогащению урана.
Известия вчера в 17:02
Общество
Защита обжаловала арест советника главы «Роскосмоса» Сафронова
Защита обжаловала заключение под стражу подозреваемого в госизмене советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова.
Известия 08:08
Политика
В Госдуме предложили приравнять отчуждение территорий к экстремизму
В Госдуму внесли пакет поправок в закон, согласно которому нарушение территориальной целостности России или отчуждение части ее территории будет признаваться экстремизмом, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
РИА Новости 05:52
Шоу-бизнес
Вдовец Веры Глаголевой выплатит долг в 51 млн рублей
Вдовец Веры Глаголевой, предприниматель Кирилл Шубский, выплатит долг в 51 млн руб. по решению суда, сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 03:22
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова встречается с фигуристом Ильей Авербухом
25-летняя актриса театра и кино была замечена вместе с фигуристом и хореографом ледовых шоу 46-летним Ильей Авербухом.
Sunmag.me 04:47
Политика
Си Цзиньпин заявил о важности стратегического партнерства с Россией
Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в котором заявил о важности стратегического партнерства РФ и Китая в условиях быстро меняющейся международной обстановки, передает РИА "Новости" со ссылкой на Центральное телевидение Китая.
Газета.Ru 08:03
Гаджеты
Qualcomm готовит Plus-версию процессора Snapdragon 865
Судя по всему, Qualcomm в действительности работает над созданием улучшенной версии процессора Snapdragon 865.
ITZine.ru 04:50
Политика
Медведев станет пожизненным сенатором после принятия закона
Дмитрий Медведев как бывший президент РФ не получит автоматически место пожизненного сенатора, для этого необходимо принять закон, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
РИА Новости 07:21
Единоборства
Харитонов прокомментировал решение Емельяненко согласиться на бой
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Харитонов прокомментировал решение Александра Емельяненко согласиться на выяснение отношений в октагоне.
Газета.Ru 07:37
Общество
Госпиталь МВЦ «Екатеринбург-Экспо» 10 июля начнёт принимать пациентов
Уральский меридиан 08:08
Общество
Собчак задержали на Лубянке за участие в несогласованной акции
Слово и Дело 02:26
Общество
Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии
В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru вчера в 08:00
Политика
Матвиенко заявила о готовности РФ к работе с другими странами по открытию границ
Ранее, 6 июля, в ходе встречи с главой «Аэрофлота» президент России Владимир Путин заявил о неопределенности открытия границ Европы для граждан страны.
Известия 07:48
Финансы
Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в I полугодии упала на 24%
Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в первом полугодии 2020 года упала на 24% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года — до 337,5 миллиарда рублей, следует из отчетности банка.
ПРАЙМ 03:02