Коронавирус
ТАССЧисло случаев заражения коронавирусом в России превысило 700 тысяч
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 6 562, до 700 792, сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции. Уже 13 дней число выявляемых случаев не превышает 7 000, следует из данных штаба.
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Общество
ФСБ прослушивала телефон и читала почту Ивана Сафронова
Накануне господина Сафронова арестовали до 6 сентября по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ), его подозревают в передаче данных чешской спецслужбе, которая действовала под руководством США.
Коммерсантъ 04:41
Автоспорт
Квят объяснил отказ становиться на колено перед Гран-при Австрии
Российский гонщик команды "Альфа Таури" Даниил Квят объяснил отказ становиться на колено перед стартом Гран-при Австрии в рамках чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе "Формулы-1".
Газета.Ru 04:45
Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета 06 июля в 06:05
Общество
Журналисты Бразилии подадут в суд на президента из-за коронавируса
Бразильская ассоциация прессы (ABI) подаст в суд на президента Бразилии Жаира Болсонару за то, что он созвал конференцию журналистов и заявил о выявленном у себя коронавирусе, чем подверг опасности здоровье представителей СМИ.
NewInform 05:12
Общество
Во время беспорядков в Белграде пострадали более 40 полицейских
В ходе ночных беспорядков в Белграде пострадали 43 полицейских и 17 демонстрантов.
BFM.ru 02:42
Общество
Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии
В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru вчера в 08:00
Происшествия
СМИ: Насмерть сбивший пешехода в Москве сын экс-главы набсовета банка «Открытие» умер в больнице
Росбалт 05:09
Футбол
У вратаря «Спартака» Селихова украли обувь в поезде
Голкипер «Спартака» Александр Селихов рассказал, как неизвестные по дороге в Орёл украли у него ботинки.
Metaratings 04:36
Здоровье
В Екатеринбурге изменили правила работы скорой помощи
Раньше серьезную нагрузку на скорые создавала необходимость везти бессимптомных пациентов и больных с легкой формой на обследования и в места временного размещения.
Екатеринбург Онлайн 05:17
Экономика
Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму
Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM вчера в 04:30
Авто
Продажи новых легковых машин и LCV в РФ в июне снизились на 14,6%
Всего же за первые 6 месяцев 2020 года продажи новых легковых авто и LCV в России достигли отметки 653 959 единиц, что на 23,3% меньше показателя января-июня 2019-го.
Новые автомобили вчера в 11:39
Экономика
Более 1 млрд рублей нацпроекта «Культура» направили в резервный фонд
Более 1 миллиарда рублей, изначально выделенных на нацпроект «Культура», перенаправили в резервный фонд правительства РФ.
Компания 04:59
Общество
На Лубянке задержали более 15 участников пикетов в поддержку Сафронова
Медиазона вчера в 11:26
Общество
Ущерб от разлива топлива в Норильске оценили в 148 миллиардов рублей
НГС24 06 июля в 20:22
Происшествия
Ефремову предъявили обвинение по делу о ДТП в окончательной редакции
ТАСС 06 июля в 11:34
Происшествия
Виновник взрыва в жилом доме в Москве умер в больнице
Житель московского дома на улице Проходчиков Максим Серепьев, в квартире которого 29 июня произошел хлопок газа, умер в больнице, сообщает Telegram-канал «112».
Lenta.ru 05:14
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой
Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru вчера в 13:18
Финансы
Сбербанк в июне сократил чистую прибыль по РСБУ на 17%
Сбербанк России в июне сократил чистую прибыль по РСБУ на 17% по сравнению с июнем 2019 года - до 62,3 млрд рублей, говорится в материалах кредитной организации.
Интерфакс 05:26
Общество
На Кубани 8 июля отмечают День семьи, любви и верности
Обычно, в честь праздника в крае проходит множество массовых мероприятий.
Кубань 24 01:51
Здоровье
Зафиксирован третий случай в мире полного излечения от ВИЧ
MedikForum.ru 03:19
Политика
Путину предложили перенести дату празднования Дня России на 1 июля
Президенту Владимиру Путину направлено предложение перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля.
Lenta.ru 01:43
Политика
Грузия начнет восстанавливать международное авиасообщение в августе
Правительство Грузии приняло решение восстановить прямое авиасообщение с Германией, Францией и странами Балтии, а первые рейсы начнут осуществляться с августа по маршруту Мюнхен - Тбилиси - Мюнхен.
ТАСС 03:37
Политика
Китай введет визовые ограничения для граждан США из-за Тибета
Китай принял решение ввести визовые ограничение в отношении граждан США в ответ на аналогичные меры Вашингтона против чиновников КНР из-за ситуации в Тибете, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
РИА Новости 04:08
Общество
Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице
По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
REGNUM вчера в 07:12
Футбол
Динамо – Ворскла: прогноз Галины Гальверсен на 8 июля 2020
Два последних матча команда проиграла.
BetOn 06 июля в 11:29
Здоровье
263 человека заразились коронавирусом в Свердловской области за сутки
За минувшие сутки в Свердловской области выявлено ещё 263 случая коронавируса.
Уральский меридиан 03:35
Экономика
Мобильная связь в России может подорожать на 14%
Во втором полугодии 2020 года минимальные пакетные тарифы на связь могут подорожать в среднем на 14%.
Российская газета 03:58
Общество
В Петербурге запретили рюмочные и бары площадью меньше 50 кв. метров
Санкт-Петербург, 8 июля 2020, 11:14 — REGNUM В Петербурге городской парламент принял в третьем чтении законопроект о запрете продажи алкоголя в барах и рюмочных с площадью зала меньше 50 кв. метров, расположенных в жилых домах.
REGNUM 04:14
Политика
В ГД внесён проект о приравнивании отчуждения территорий к экстремизму
В Госдуму внесён проект о приравнивании отчуждения территорий России к экстремистской деятельности.
RT на русском 03:39