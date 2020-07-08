Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 6 562, до 700 792, сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции. Уже 13 дней число выявляемых случаев не превышает 7 000, следует из данных штаба.

Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 700 тысяч

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