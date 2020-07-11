Коронавирус
Lenta.ruЧисло случаев заражения коронавирусом в России превысило 720 тысяч
За последние сутки в России выявлено 6611 новых случаев заражения коронавирусом, общее число случаев заражения в стране за весь период эпидемии превысило 720 тысяч, сообщает оперативный штаб. Новые случаи заражения зарегистрированы в 83 регионах страны.
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Число случаев заражения коронавиурсом в России за стуки увеличилось на 6 635
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