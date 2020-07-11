Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruЧисло случаев заражения коронавирусом в России превысило 720 тысяч

За последние сутки в России выявлено 6611 новых случаев заражения коронавирусом, общее число случаев заражения в стране за весь период эпидемии превысило 720 тысяч, сообщает оперативный штаб. Новые случаи заражения зарегистрированы в 83 регионах страны.
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Число случаев коронавируса в России перевалило за 720 тысяч

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Число случаев заражения коронавиурсом в России за стуки увеличилось на 6 635

Парламентская газетавчера в 04:02

Число заразившихся коронавирусом в России достигло 720 тысяч

Новая газета03:34

Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 720 тысяч

Lenta.ru03:36
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На Кубани за сутки выявили 65 новых случаев коронавируса

Как сообщили в Минздраве края, самому старшему пациенту 79 лет, самому младшему – три месяца. В Краснодаре выявлено 13 заболевших.
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