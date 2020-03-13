Общество
ИнфоросЧисло случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45
По информации оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, за последние сутки число зараженных коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 человек (42 случая у граждан РФ, 2 – у граждан КНР, один – у гражданина Италии), передает ТАСС.
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Всего в Москве было выявлено 24 случая коронавируса, из них пять подтвердились в пятницу, 13 марта.
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Президента РФ Владимира Путина задевает ситуация, когда руководство государственных компаний получает неимоверно высокие зарплаты.
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Обвал цен на нефтяном рынке может стать "смертельным ударом" для американской сланцевой индустрии. Об этом сообщает The Spectator.
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Захарова, в свою очередь, ответила, что исполнение гимна в Крыму возможно только в стенах украинского генерального консульства этой страны.
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Жена Овечкина рассказала о панике в США из-за коронавируса
Супруга хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская рассказала, как ведут себя жители США во время пандемии коронавируса.
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На Кубани ограничат проведение массовых мероприятий
На Кубани ограничат проведение массовых мероприятий. Решение об этом принято губернатором края Вениамином Кондратьевым.
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Президент Бразилии заразился коронавирусом
Президент Бразилии Жаир Болсонару заразился коронавирусом. Об этом сообщает местное издание Journal O Dia.
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Песков рассказал об отношении Путина к культу личности
Президент России Владимир Путин выступает категорически против формирования его культа личности, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Курс доллара упал ниже ₽74 в начале торгов на Московской бирже
Курс доллара начал торги падением на 1,5%, до ₽73,72, курс евро — потерял 1,2% и опустился до ₽82,53.