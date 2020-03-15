Москва, 15 марта 2020, 16:47 — REGNUM В Российской Федерации число заразившихся коронавирусом COVID-19 увеличилось за сутки на четыре человека до 63. Об этом сообщил в воскресенье, 15 марта, оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 63

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Политика На Украине намерены ограничить работу заведений общепита Оценить возможность государственного ограничения работы заведения общественного питания предложил министр здравоохранения Украины Илья Емец 15 марта, его слова приводит пресс-служба ведомства.

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Общество Торговые сети России начали заранее запасаться продуктами Российские торговые сети заранее начали создавать резервные запасы продуктов, из-за чего ожидать закрытия каких-либо магазинов на фоне распространения коронавируса не стоит.

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