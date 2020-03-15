Коронавирус

REGNUMREGNUMЧисло случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 63

Москва, 15 марта 2020, 16:47 — REGNUM В Российской Федерации число заразившихся коронавирусом COVID-19 увеличилось за сутки на четыре человека до 63. Об этом сообщил в воскресенье, 15 марта, оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
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Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 63

ТАСС09:58

Роспотребнадзор сообщил о новых инфицированных COVID-19 в России

Красная весна09:34

В России число заболевших коронавирусом выросло до 63 человек

РИА Новости09:17

Число заразившихся коронавирусом в России выросло до 63

Lenta.ru09:15

Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 63

RT на русском09:36

Число заболевших коронавирусом в России выросло до 45 человек

Давыдов.Индекс13 марта в 14:01

Число заболевших коронавирусом в России выросло на треть

Readovka.ru13 марта в 11:13
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Музыка

Танцор из клипа Little Big покорил иностранных блогеров и СМИ

РЕН ТВ вчера в 21:53
Общество

Обессиленного Яценюка в медицинской маске привезли в киевскую клинику

Бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка в обессиленном состоянии, в медицинской маске на лице, доставили в киевскую клинику «Борис».
Lenta.ru 07:59
Общество

«Аэрофлот» сообщил о приостановке рейсов в 13 европейских городов

Авиакомпания «Аэрофлот» временно приостанавливает полеты в ряд европейских городов, включая Франкфурт, Прагу и Осло, говорится на сайте перевозчика.
РБК 12:55
Наука

Ибупрофен влияет на ферменты печени у мышей

Ибупрофен влияет на ферменты печени у мышей.
ToDay News Ufa 10:01
Общество

Минобрнауки РФ рекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков выпустил для российских вузов рекомендации об организации дистанционного обучения с 16 марта на фоне распространения коронавируса.
Интерфакс 12:59
Общество

В школах Челябинской области пока не вводят карантин по коронавирусу

Образовательным организациям Челябинской области дано поручение подготовиться к возможному введению дистанционного обучения, работодателям – ввести на предприятиях и в организациях дезрежим.
Урал-пресс-информ 08:13
Армия и оружие

Минобороны сообщило о провокациях боевиков во время патруля в Идлибе

Из-за провокаций, планируемых неподконтрольными Турции боевиками с использованием «живых щитов» из женщин и детей, протяженность маршрута совместного патруля России и Турции в Идлибе была сокращена.
РБК 06:16
Общество

Гидрометцентр не прогнозирует потепления в Москве до конца марта

Гидрометцентр ожидает в Москве похолодание в течение второй половины марта.
Коммерсантъ 01:39
Происшествия

В Москве на улице обстреляли девушек

Двух девушек обстреляли на юго-востоке столицы. Инцидент произошел на Краснодарской улице возле дома 57.
Вести.Ru 13:50
Общество

В ВОЗ предупредили об опасности наличных денег из-за коронавируса

Наличные деньги могут быть каналом передачи коронавируса, используя их, следует соблюдать меры предосторожности, наиболее безопасным способом оплаты являются бесконтактные платежи, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
РИА Новости 11:21
Футбол

Названы имена заболевших коронавирусом игроков в «Валенсии»

Ранее «Валенсия» сообщила, что пять членов команды включая игроков и тренеров подхватили коронавирус.
ProstoProSport 12:28
Футбол

«Динамо» сыграло вничью с «Десной» в матче чемпионата Украины

РИА Новости 13:03
Происшествия

Школьница из Петербурга выдумала историю о нападении для прогула школы

РБК 14:02
Общество

В Москве появится новое оборудование для диагностики коронавируса

В Москве появится новое оборудование для диагностики коронавируса, что позволит сократить срок исследования и повысить его точность.
Lenta.ru 13:54
Политика

На Украине намерены ограничить работу заведений общепита

Оценить возможность государственного ограничения работы заведения общественного питания предложил министр здравоохранения Украины Илья Емец 15 марта, его слова приводит пресс-служба ведомства.
Красная весна 09:39
Политика

Госдеп вызвал посла Китая после обвинений в завозе коронавируса

Госдеп США вызвал посла Китая Цуй Тянькая после того, как накануне официальный представитель китайского МИДа заявил о возможном завозе коронавируса в Ухань американскими военными, передает Fox News ссылкой на источник в Госдепе.
Rambler News Service 13 марта в 13:43
Общество

В Италии за сутки от коронавируса умерли более 300 человек

Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, составило 368, всего с начала вспышки умерли 1809 человек.
ТАСС 13:15
Происшествия

Военный вертолёт произвёл случайный выстрел в Чите

Во время обслуживания на земле 23-миллиметровой авиационной пушки, установленной на вертолёте Ми-8, произошёл один непроизвольный выстрел за пределы безопасной зоны аэродрома.
REGNUM 10:59
Общество

Торговые сети России начали заранее запасаться продуктами

Российские торговые сети заранее начали создавать резервные запасы продуктов, из-за чего ожидать закрытия каких-либо магазинов на фоне распространения коронавируса не стоит.
Известия 11:32
Шоу-бизнес

Фадеев назвал Наргиз лицемерным человеком

Известия 13:52
Общество

Nike закрывает магазины из-за коронавируса

Американская компания Nike, один из крупнейших производителей спортивной одежды и обуви в мире, с 16 марта закрывает все свои магазины в США, Канаде, странах Западной Европы, а также Австралии и Новой Зеландии из-за распространения коронавируса.
Вести.Ru 13:53
Спорт

Большунова оставили без заслуженного Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов, выигравший общий зачет Кубка мира, остался без заслуженного трофея.
Lenta.ru вчера в 14:41
Энергетика

Дюков оценил себестоимость добычи нефти в России в $3–5 за баррель

Средняя себестоимость добычи нефти в России составляет $3–5 за баррель, заявил гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков в эфире телеканала «Россия 1». «У нас низкий уровень долга, поэтому у нас есть все основания безболезненно пройти даже очень продолжительный период низких цен», – отметил он.
Ведомости 11:31
Общество

В Казахстане объявлен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса

Нур-Султан, 15 марта 2020, 13:04 — REGNUM Режим чрезвычайного положения в связи с угрозой коронавируса ввёл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
REGNUM 06:04
Общество

В Санкт-Петербурге во время пикетов против поправок к Конституции задержаны более 20 человек

Не менее 23 человек были задержаны на акции против внесения поправок в Конституцию, которая прошла на Сенатской площади в Санкт-Петербурге.
Коммерсантъ 10:59
Политика

Ополченцы Донбасса проверили Суркова на коронавирус

Rusvesna.su вчера в 12:30
Общество

Экономист Дэвид Стаббс спрогнозировал череду дефолтов в мире

В ближайшее время сразу несколько стран могут объявить дефолт, как это недавно сделал Ливан.
Российская газета вчера в 23:53
Авто

В Димитровграде запустили серийное производство блок-фар для КамАЗов

Предприятие рассчитано на выпуск 90 тысяч комплектов фар ежегодно. Компания, которая будет заниматься производством, называется «Автосвет».
Car.ru 13 марта в 10:52
Кино

Прокат США показал худший уик-энд за двадцать с лишним лет

Как сообщается на специализированном сайте DTF, до пятницы влияние пандемии на сборы никак не проявлялось, однако уже с 13 марта американцы последовали рекомендациям и остались дома.
Эхо Москвы 13:30
Гаджеты

В бенчмарке Geekbench рассекретили производительность iPhone 12

Платформа Apple A14 будет установлена в серии смартфонов iPhone 12, которые американская компания представит в сентябре.
Astera 08:51
Как работают Яндекс.Новости?
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