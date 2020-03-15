Коронавирус
REGNUMЧисло случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 63
Москва, 15 марта 2020, 16:47 — REGNUM В Российской Федерации число заразившихся коронавирусом COVID-19 увеличилось за сутки на четыре человека до 63. Об этом сообщил в воскресенье, 15 марта, оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
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Музыка
Танцор из клипа Little Big покорил иностранных блогеров и СМИ
Общество
Обессиленного Яценюка в медицинской маске привезли в киевскую клинику
Бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка в обессиленном состоянии, в медицинской маске на лице, доставили в киевскую клинику «Борис».
Общество
«Аэрофлот» сообщил о приостановке рейсов в 13 европейских городов
Авиакомпания «Аэрофлот» временно приостанавливает полеты в ряд европейских городов, включая Франкфурт, Прагу и Осло, говорится на сайте перевозчика.
Наука
Ибупрофен влияет на ферменты печени у мышей
Ибупрофен влияет на ферменты печени у мышей.
Общество
Минобрнауки РФ рекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков выпустил для российских вузов рекомендации об организации дистанционного обучения с 16 марта на фоне распространения коронавируса.
Общество
В школах Челябинской области пока не вводят карантин по коронавирусу
Образовательным организациям Челябинской области дано поручение подготовиться к возможному введению дистанционного обучения, работодателям – ввести на предприятиях и в организациях дезрежим.
Армия и оружие
Минобороны сообщило о провокациях боевиков во время патруля в Идлибе
Из-за провокаций, планируемых неподконтрольными Турции боевиками с использованием «живых щитов» из женщин и детей, протяженность маршрута совместного патруля России и Турции в Идлибе была сокращена.
Общество
Гидрометцентр не прогнозирует потепления в Москве до конца марта
Гидрометцентр ожидает в Москве похолодание в течение второй половины марта.
Происшествия
В Москве на улице обстреляли девушек
Двух девушек обстреляли на юго-востоке столицы. Инцидент произошел на Краснодарской улице возле дома 57.
Общество
В ВОЗ предупредили об опасности наличных денег из-за коронавируса
Наличные деньги могут быть каналом передачи коронавируса, используя их, следует соблюдать меры предосторожности, наиболее безопасным способом оплаты являются бесконтактные платежи, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Футбол
Названы имена заболевших коронавирусом игроков в «Валенсии»
Ранее «Валенсия» сообщила, что пять членов команды включая игроков и тренеров подхватили коронавирус.
Футбол
«Динамо» сыграло вничью с «Десной» в матче чемпионата Украины
Общество
В Москве появится новое оборудование для диагностики коронавируса
В Москве появится новое оборудование для диагностики коронавируса, что позволит сократить срок исследования и повысить его точность.
Политика
На Украине намерены ограничить работу заведений общепита
Оценить возможность государственного ограничения работы заведения общественного питания предложил министр здравоохранения Украины Илья Емец 15 марта, его слова приводит пресс-служба ведомства.
Политика
Госдеп вызвал посла Китая после обвинений в завозе коронавируса
Госдеп США вызвал посла Китая Цуй Тянькая после того, как накануне официальный представитель китайского МИДа заявил о возможном завозе коронавируса в Ухань американскими военными, передает Fox News ссылкой на источник в Госдепе.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса умерли более 300 человек
Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, составило 368, всего с начала вспышки умерли 1809 человек.
Происшествия
Военный вертолёт произвёл случайный выстрел в Чите
Во время обслуживания на земле 23-миллиметровой авиационной пушки, установленной на вертолёте Ми-8, произошёл один непроизвольный выстрел за пределы безопасной зоны аэродрома.
Общество
Торговые сети России начали заранее запасаться продуктами
Российские торговые сети заранее начали создавать резервные запасы продуктов, из-за чего ожидать закрытия каких-либо магазинов на фоне распространения коронавируса не стоит.
Шоу-бизнес
Фадеев назвал Наргиз лицемерным человеком
Общество
Nike закрывает магазины из-за коронавируса
Американская компания Nike, один из крупнейших производителей спортивной одежды и обуви в мире, с 16 марта закрывает все свои магазины в США, Канаде, странах Западной Европы, а также Австралии и Новой Зеландии из-за распространения коронавируса.
Спорт
Большунова оставили без заслуженного Кубка мира
Российский лыжник Александр Большунов, выигравший общий зачет Кубка мира, остался без заслуженного трофея.
Энергетика
Дюков оценил себестоимость добычи нефти в России в $3–5 за баррель
Средняя себестоимость добычи нефти в России составляет $3–5 за баррель, заявил гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков в эфире телеканала «Россия 1». «У нас низкий уровень долга, поэтому у нас есть все основания безболезненно пройти даже очень продолжительный период низких цен», – отметил он.
Общество
В Казахстане объявлен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса
Нур-Султан, 15 марта 2020, 13:04 — REGNUM Режим чрезвычайного положения в связи с угрозой коронавируса ввёл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Общество
В Санкт-Петербурге во время пикетов против поправок к Конституции задержаны более 20 человек
Не менее 23 человек были задержаны на акции против внесения поправок в Конституцию, которая прошла на Сенатской площади в Санкт-Петербурге.
Политика
Ополченцы Донбасса проверили Суркова на коронавирус
Общество
Экономист Дэвид Стаббс спрогнозировал череду дефолтов в мире
В ближайшее время сразу несколько стран могут объявить дефолт, как это недавно сделал Ливан.
Авто
В Димитровграде запустили серийное производство блок-фар для КамАЗов
Предприятие рассчитано на выпуск 90 тысяч комплектов фар ежегодно. Компания, которая будет заниматься производством, называется «Автосвет».
Кино
Прокат США показал худший уик-энд за двадцать с лишним лет
Как сообщается на специализированном сайте DTF, до пятницы влияние пандемии на сборы никак не проявлялось, однако уже с 13 марта американцы последовали рекомендациям и остались дома.
Гаджеты
В бенчмарке Geekbench рассекретили производительность iPhone 12
Платформа Apple A14 будет установлена в серии смартфонов iPhone 12, которые американская компания представит в сентябре.