Число людей, которые заразились новым коронавирусом SARS-CoV-2 в России, достигло 63. Об этом сообщил оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России в воскресенье, 15 марта.

Число случаев заражения коронавирусом в России возросло до 63

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