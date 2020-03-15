Коронавирус

ИзвестияИзвестияЧисло случаев заражения коронавирусом в России возросло до 63

Число людей, которые заразились новым коронавирусом SARS-CoV-2 в России, достигло 63. Об этом сообщил оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России в воскресенье, 15 марта.
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Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 63

РИА Новости09:17

Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 63

RT на русском09:36

Оперштаб сообщил о четырех новых случаях заражения COVID-19 в России

Интерфакс09:35

Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 63

ТАСС09:58

Роспотребнадзор сообщил о новых инфицированных COVID-19 в России

Красная весна09:34

Четверо россиян заразились коронавирусом за последние сутки

Политика Сегодня09:17

В России зафиксировано еще 14 случаев коронавируса, один из них — в Петербурге

АБНвчера в 11:46
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 18:40, Ашберн
Политика

Трамп переманивает из ФРГ ученых, разрабатывающих вакцину от COVID-19

Американский президент Дональд Трамп пытается переманить в США немецких ученых, которые работают над созданием вакцины против коронавируса, сообщило издание Welt am Sonntag со ссылкой на источник в правительстве ФРГ.
РИА Новости 10:03
Финансы

ФРС США снизила ключевую ставку до 0,25%

Федеральная резервная система США (ФРС) снижает с 16 марта ключевую ставку до 0,25% на фоне распространения нового типа коронавируса, говорится в заявлении на официальном сайте службы.
РИА Новости 18:11
Технологии

Выход PlayStation 5 и Xbox Series X могут отложить из-за коронавируса

Аналитики компании DFC Intelligence сообщили о возможном переносе выхода новых приставок от PlayStation и XboX на 2021-й год.
Piter.tv 15:45
Гаджеты

MSI представила материнскую плату с Intel H110, слотами PCI и ISA, а также ОЗУ DDR4

На плате есть: Два слота расширения PCI Express x16 (один работает в режиме PCI Express x4) Пять слотов PCI Один слот ISA Кроме того, на задней панели есть два распаянных COM-порта, ещё четыре можно подключить на самой плате.
Игромания.ру 06:03
Политика

Ученые, адвокаты, деятели культуры, писатели и журналисты призвали остановить внесение поправок в Конституцию

В обоих заявлениях говорится, что закон о поправках подготовлен и рассмотрен с нарушением действующей Конституции и российских законов.
Эхо Москвы 18:06
Транспорт

РЖД из-за коронавируса отменила поезда на Украину, в Молдавию и Латвию

«Российские железные дороги» на время отменили поезда на Украину и в Молдавию в связи с решением этих стран ограничить железнодорожное сообщение из-за коронавируса.
Ведомости 04:43
Экономика

Силуанов оценил дефицит бюджета при действующих ценах на нефть

Дефицит федерального бюджета при нынешних котировках нефти оценивается в 0,9 процента ВВП, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации.
РИА Новости вчера в 05:38
Футбол

«Валенсия» Черышева объявила о пяти случаях заражения коронавирусом

Пресс-служба «Валенсии» опубликовала заявление о ситуации с коронавирусом в клубе.
Матч ТВ 10:08
Интернет

Мобильное приложение YouTube получило обновление интерфейса

В настоящее время обновление приложения YouTube доступно всем пользователям мобильных устройств, работающих под управлением Android и iOS.
3DNews вчера в 01:30
Экономика

ПФР впервые в истории стал лидером привлечения новых клиентов

ПФР впервые в истории стал лидером привлечения новых клиентов В этом году Пенсионный фонд России (ПФР) одобрил лишь чуть более 430 тыс. заявлений на перевод пенсионных накоплений, что почти в четыре раза меньше, чем в прошлом году.
Коммерсантъ 18:15
Политика

Президент РФ подписал закон о поправках в Конституцию

Президент России Владимир Путин в субботу, 14 марта, подписал закон «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти».
РИА Пензенской области вчера в 07:32
Шоу-бизнес

Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

Российская газета 17:47
Футбол

«Реал» намерен выкупить Ареоля, Зидан доволен вратарем

Летом истечет срок аренды «Реалом» вратаря «ПСЖ» Альфонсе Ареоля, но мадридцы готовы выкупить футболиста.
Бомбардир.ру 17:10
Политика

В Сербии ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса

Белград, 15 марта 2020, 23:02 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 15 марта вечером заявил, что в Сербии объявлено чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса.
REGNUM 16:02
Политика

Что произошло за выходные. Главные новости РБК

Страны по всему миру закрывают границы из-за коронавируса Государства Европы, США, Украина, Казахстан и другие страны полностью или частично вводят ограничения на въезд иностранцев на территорию из-за распространения коронавируса.
РБК 11:00
Общество

Король Испании отказался от наследства отца и лишил его финансирования

Король Испании Фелипе VI принял решение лишить своего отца, бывшего главу государства Хуана Карлоса, средств из бюджета королевского дома, а также отказался от наследства.
РИА Новости 17:30
Авто

В Госдуме призвали АвтоВАЗ не повышать цены на автомобили

На фоне обвала курса рубля компании АвтоВАЗ и Renault рассматривают возможность повысить цены на свои автомобили.
Тарантас Ньюс 02:59
Политика

Киев закрыл КПП «Станица Луганская»

Контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» через линию соприкосновения в Донбассе с 16 марта прекращает работу на две недели из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 08:16
Наука

В создании эффективных лекарств поможет деактивация структуры рецепторов

Ученые деактивировали молекулярную структуру мускаринового рецептора и провели скрининг препаратов, способных на него воздействовать.
Anonsens вчера в 16:00
Общество

Патологоанатом объяснил внезапную смерть Децла, Доренко, Чаплина

За смертью рэпера Кирилла Толмацкого, журналиста Сергея Доренко и священника Всеволода Чаплина стоит болезнь, которая протекала скрыто.
Life.ru 14:14
Автоспорт

Ферстаппен выиграл виртуальную гонку на Нюрбургринге

Макс Ферстаппен выиграл первую отборочную гонку виртуальных соревнований All-Star Esports Battle, проходившую на «Нюрбургринге».
F1news.ru 09:49
Наука

В Нидерландах приблизились к созданию вакцины от коронавируса

Как сообщает портал NOS, ученые медицинского центра Erasmus из Нидерландов нашли антитело к коронавирусу COVID-19.
Piter.tv 12:34
Общество

«Вечерний Ургант» отказался от зрителей

В сообщение сказано, что реакция в зале является неотъемлемой частью программы, однако команда шоу «очень дорожит здоровьем зрителей».
Lenta.ru 16:52
Гаджеты

Redmi K30 Pro может стать самым дешёвым смартфоном с SoC Snapdragon 865, но лишь ценой урезания других параметров

Источник сообщает, что Redmi K30 Pro станет одним из самых либо даже самым дешёвым смартфоном с SoC Snapdragon 865.
iXBT.com 17:57
Кино

Съемки нового «Бэтмена» остановили из-за коронавируса

RuNews24.ru 08:30
Общество

«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса

Компания "Яндекс" создала онлайн-карту распространения коронавируса нового типа в России и мире.
ТАСС 15:12
Космос

В России появится новый космический корабль

В России появится новый космический корабль на базе "Орла", чтобы заменить "Союз" и "Прогресс", пишет ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Газета.Ru 01:10
Космос

Blue Origin открыл центр управления полетами ракеты New Glenn

Популярная механика 12 марта в 05:50
Авто

В Чили обнаружили уникальный советский микроавтобус

На территории Чили найден советский RAF-977 раннего образца. В сообществе "Автомобили из СССР" появились сведения о необычной находке.
Тарантас Ньюс вчера в 13:05
Происшествия

В Чите военный вертолет случайно выстрелил по жилому дому

В Чите военный вертолет случайно выстрелили из авиапушки за пределы аэродрома.
Российская газета 10:45
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