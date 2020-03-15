Коронавирус
ИзвестияЧисло случаев заражения коронавирусом в России возросло до 63
Число людей, которые заразились новым коронавирусом SARS-CoV-2 в России, достигло 63. Об этом сообщил оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России в воскресенье, 15 марта.
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Политика
Трамп переманивает из ФРГ ученых, разрабатывающих вакцину от COVID-19
Американский президент Дональд Трамп пытается переманить в США немецких ученых, которые работают над созданием вакцины против коронавируса, сообщило издание Welt am Sonntag со ссылкой на источник в правительстве ФРГ.
Финансы
ФРС США снизила ключевую ставку до 0,25%
Федеральная резервная система США (ФРС) снижает с 16 марта ключевую ставку до 0,25% на фоне распространения нового типа коронавируса, говорится в заявлении на официальном сайте службы.
Технологии
Выход PlayStation 5 и Xbox Series X могут отложить из-за коронавируса
Аналитики компании DFC Intelligence сообщили о возможном переносе выхода новых приставок от PlayStation и XboX на 2021-й год.
Гаджеты
MSI представила материнскую плату с Intel H110, слотами PCI и ISA, а также ОЗУ DDR4
На плате есть: Два слота расширения PCI Express x16 (один работает в режиме PCI Express x4) Пять слотов PCI Один слот ISA Кроме того, на задней панели есть два распаянных COM-порта, ещё четыре можно подключить на самой плате.
Политика
Ученые, адвокаты, деятели культуры, писатели и журналисты призвали остановить внесение поправок в Конституцию
В обоих заявлениях говорится, что закон о поправках подготовлен и рассмотрен с нарушением действующей Конституции и российских законов.
Транспорт
РЖД из-за коронавируса отменила поезда на Украину, в Молдавию и Латвию
«Российские железные дороги» на время отменили поезда на Украину и в Молдавию в связи с решением этих стран ограничить железнодорожное сообщение из-за коронавируса.
Экономика
Силуанов оценил дефицит бюджета при действующих ценах на нефть
Дефицит федерального бюджета при нынешних котировках нефти оценивается в 0,9 процента ВВП, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации.
Футбол
«Валенсия» Черышева объявила о пяти случаях заражения коронавирусом
Пресс-служба «Валенсии» опубликовала заявление о ситуации с коронавирусом в клубе.
Интернет
Мобильное приложение YouTube получило обновление интерфейса
В настоящее время обновление приложения YouTube доступно всем пользователям мобильных устройств, работающих под управлением Android и iOS.
Экономика
ПФР впервые в истории стал лидером привлечения новых клиентов
ПФР впервые в истории стал лидером привлечения новых клиентов В этом году Пенсионный фонд России (ПФР) одобрил лишь чуть более 430 тыс. заявлений на перевод пенсионных накоплений, что почти в четыре раза меньше, чем в прошлом году.
Политика
Президент РФ подписал закон о поправках в Конституцию
Президент России Владимир Путин в субботу, 14 марта, подписал закон «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти».
Шоу-бизнес
Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
Футбол
«Реал» намерен выкупить Ареоля, Зидан доволен вратарем
Летом истечет срок аренды «Реалом» вратаря «ПСЖ» Альфонсе Ареоля, но мадридцы готовы выкупить футболиста.
Политика
В Сербии ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса
Белград, 15 марта 2020, 23:02 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 15 марта вечером заявил, что в Сербии объявлено чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса.
Политика
Что произошло за выходные. Главные новости РБК
Страны по всему миру закрывают границы из-за коронавируса Государства Европы, США, Украина, Казахстан и другие страны полностью или частично вводят ограничения на въезд иностранцев на территорию из-за распространения коронавируса.
Общество
Король Испании отказался от наследства отца и лишил его финансирования
Король Испании Фелипе VI принял решение лишить своего отца, бывшего главу государства Хуана Карлоса, средств из бюджета королевского дома, а также отказался от наследства.
Авто
В Госдуме призвали АвтоВАЗ не повышать цены на автомобили
На фоне обвала курса рубля компании АвтоВАЗ и Renault рассматривают возможность повысить цены на свои автомобили.
Политика
Киев закрыл КПП «Станица Луганская»
Контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» через линию соприкосновения в Донбассе с 16 марта прекращает работу на две недели из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Наука
В создании эффективных лекарств поможет деактивация структуры рецепторов
Ученые деактивировали молекулярную структуру мускаринового рецептора и провели скрининг препаратов, способных на него воздействовать.
Общество
Патологоанатом объяснил внезапную смерть Децла, Доренко, Чаплина
За смертью рэпера Кирилла Толмацкого, журналиста Сергея Доренко и священника Всеволода Чаплина стоит болезнь, которая протекала скрыто.
Автоспорт
Ферстаппен выиграл виртуальную гонку на Нюрбургринге
Макс Ферстаппен выиграл первую отборочную гонку виртуальных соревнований All-Star Esports Battle, проходившую на «Нюрбургринге».
Наука
В Нидерландах приблизились к созданию вакцины от коронавируса
Как сообщает портал NOS, ученые медицинского центра Erasmus из Нидерландов нашли антитело к коронавирусу COVID-19.
Общество
«Вечерний Ургант» отказался от зрителей
В сообщение сказано, что реакция в зале является неотъемлемой частью программы, однако команда шоу «очень дорожит здоровьем зрителей».
Гаджеты
Redmi K30 Pro может стать самым дешёвым смартфоном с SoC Snapdragon 865, но лишь ценой урезания других параметров
Источник сообщает, что Redmi K30 Pro станет одним из самых либо даже самым дешёвым смартфоном с SoC Snapdragon 865.
Кино
Съемки нового «Бэтмена» остановили из-за коронавируса
Общество
«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса
Компания "Яндекс" создала онлайн-карту распространения коронавируса нового типа в России и мире.
Космос
В России появится новый космический корабль
В России появится новый космический корабль на базе "Орла", чтобы заменить "Союз" и "Прогресс", пишет ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Космос
Blue Origin открыл центр управления полетами ракеты New Glenn
Авто
В Чили обнаружили уникальный советский микроавтобус
На территории Чили найден советский RAF-977 раннего образца. В сообществе "Автомобили из СССР" появились сведения о необычной находке.
Происшествия
В Чите военный вертолет случайно выстрелил по жилому дому
В Чите военный вертолет случайно выстрелили из авиапушки за пределы аэродрома.