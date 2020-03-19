Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ России выявили 52 новых случая заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрировано еще 52 больных коронавирусом, сообщил Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
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В России число случаев коронавируса достигло 199

Собака.ru10:17

В России уже 199 человек заразились коронавирусом

Газета.Ru09:49

Новые случаи коронавируса нашли в 23 регионах России

Lenta.ru09:07

Число зараженных коронавирусом в РФ возросло до 199

Известия09:14

В России выявили 52 новых случая заражения коронавирусом

РИА Новости08:56

Число заразившихся коронавирусом в России выросло до 199

ТАСС08:55

Количество случаев заражения коронавирусом в России выросло до 63

Хакасия-Информ15 марта в 21:47
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Авто

Автомобили с пробегом в России подорожают

Evo-rus.com 02:24
Здоровье

В России расшифровали полный геном коронавируса

Российские ученые смогли расшифровать полный геном COVID-2019, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 10:03
Политика

Лукашенко рассказал анекдот про коронавирус и Жириновского

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания о ситуации в стране с коронавирусом рассказал анекдот о лидере партии ЛДПР Владимире Жириновском, сообщает в четверг, 19 марта, Белта.
Известия 07:37
Футбол

Экс-футболист «Астон Виллы» и «Кардиффа» скончался в возрасте 35 лет

Бывший футболист "Астон Виллы", "Кардифф Сити" и молодежной сборной Англии Питер Уиттингем скончался в возрасте 35 лет, сообщается на официальном сайте клуба из столицы Уэльса.
РИА Новости 10:35
Политика

МИД России: Украина готовит провокацию в Крыму

В ведомстве отметили, что организаторы из состава "Меджлиса крымско-татарского народа" (запрещена в России, экстремистская организация) готовят 3 мая "марш на Крым".
Вести.Ru 10:58
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Little Big прокомментировали отмену «Евровидения-2020»

REGNUM вчера в 13:12
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В Свердловской области подтверждено еще пять случаев коронавируса

В Свердловской области официально подтверждено еще пять случаев коронавирусной инфекции.
Российская газета 09:13
Общество

Во всех регионах России ввели режим повышенной готовности из-за вируса

Власти всех 85 регионов России приняли решение о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие документы.
РБК 10:32
Происшествия

В Москве умерла пациентка с коронавирусом и патологиями

Газета.Ru 03:57
Энергетика

Федун назвал цену на нефть катастрофической

Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, катастрофическая.
РБК 04:30
Энергетика

США намекнули Саудовской Аравии на проблемы из-за обвала нефти

Авторы просят пересмотреть решение о резком увеличении добычи и снижении цен и намекают, что обвал на нефтяном рынке ставит под угрозу многолетнее стратегическое партнерство двух стран.
Новые Ведомости 07:31
Общество

Мэрия Москвы не проводила совещаний о «карантине» из-за коронавируса

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что в Москве в четверг якобы прошло совещание о возможном переводе столицы на "План В". Согласно сообщениям, если число заболевших коронавирусом в Москве перевалит за 800 человек, город закроют на карантин.
Эхо Москвы 09:32
Хоккей

Игрок НХЛ Задоров не собирается возвращаться в Россию

Газета.Ru 10:00
Общество

Путин рассказал о доходах граждан России

Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.
RT на русском вчера в 11:55
Экономика

Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса

Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Газета.Ru вчера в 23:21
Происшествия

Жительница Подмосковья обманула столичный банк на миллиард рублей

В Москве возбудили уголовное дело в отношении 39-летней женщины, обманувшей один из столичных банков на миллиард рублей - жительница Подмосковья взяла кредит, предоставив поддельные документы.
Газета.Ru 09:31
Футбол

В колонии, где сидели Кокорин и Мамаев, произошел пожар

На территории колонии №4 в Алексеевке в Белгородской области, где отбывали наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, произошел пожар.
РЕН ТВ 10:54
Энергетика

Китай намерен отказаться от российской нефти

Государственная нефтехимическая компания Китая Sinochem намерена отказаться от закупок у "Роснефти" в связи с санкциями США.
Агентство Телеграф 04:51
Финансы

Украина без доллара: как в стране закончилась валюта

По банкам и обменникам Киева бегают перепуганные домохозяйки, стараясь обменять пару тысяч оставшихся гривен на более стабильную валюту Как следствие, рынок сразу же заполонили "черные валютчики", предлагающие гражданам в публичных местах приобрести доллары и евро, но уже существенно дороже.
Украина.ру 01:33
Энергетика

Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть

Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть. Страна уже начала сокращать расходы бюджета текущего года.
Piter.tv 08:55
Футбол

«Сельта» Смолова отказалась от тестирования на коронавирус

Испанская футбольная команда "Сельта", за которую на правах аренды выступает Федор Смолов, отказалась проводить тестирование на коронавирус для игроков и работников клуба.
Российская газета 09:24
Общество

В Туле зафиксированы первые три случая заражения коронавирусом

Алексей Дюмин сообщил, что за последние сутки оперативная ситуация в регионе изменилась: зафиксированы первые три случая заражения коронавирусом у жителей области.
MySLO.ru 09:04
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Доктор Мясников назвал сроки завершения пандемии коронавируса в РФ

Александр Мясников поделился с россиянами тем, как лично он видит дальнейшее развитие ситуации с коронавирусом.
Privet-Rostov.ru 10:39
Единоборства

UFC подтвердил перенос боя Нурмагомедова и Фергюсона

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Армия и оружие

Турецкий военный конвой уничтожен неизвестными в Идлибе

Неизвестные вначале произвели два взрыва, после чего колонна турецких военных подверглась жёсткому огневому подавлению, в результате чего оказались ранены не менее 8 турецких военнослужащих, а Турция вынуждена была поднять в воздух два ударных беспилотных летательных аппарата.
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Раскрыты последствия обесценивания рубля для рынка недвижимости

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Lenta.ru 04:37
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Автор Конституции назвал «квази-вице-президента» России

Бывший вице-премьер, один из авторов Конституции России Сергей Шахрай назвал заместителя председателя Совета безопасности (СБ) Дмитрия Медведева «квази-вице-президентом».
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АПЛ перенесла возобновление сезона на 30 апреля

Пресс-служба английской премьер-лиги сообщила, что возобновление сезона перенесли на 30 апреля.
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Аршавин подал в суд на Барановскую

VSE42.RU вчера в 05:24
Футбол

УЕФА на месяц перенес срок отчета клубов по финансовому фэйр-плей

УЕФА в в качестве первой меры по реагированию на ситуацию с приостановкой европейских чемпионатов перенес срок отчета европейских футбольных клубов с доказательствами об отсутствии кредиторской задолженности на месяц – с 31 марта на 30 апреля 2020 года.
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