Коронавирус
РИА НовостиВ России выявили 52 новых случая заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрировано еще 52 больных коронавирусом, сообщил Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
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Авто
Автомобили с пробегом в России подорожают
Здоровье
В России расшифровали полный геном коронавируса
Российские ученые смогли расшифровать полный геном COVID-2019, сообщает ТАСС.
Политика
Лукашенко рассказал анекдот про коронавирус и Жириновского
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания о ситуации в стране с коронавирусом рассказал анекдот о лидере партии ЛДПР Владимире Жириновском, сообщает в четверг, 19 марта, Белта.
Футбол
Экс-футболист «Астон Виллы» и «Кардиффа» скончался в возрасте 35 лет
Бывший футболист "Астон Виллы", "Кардифф Сити" и молодежной сборной Англии Питер Уиттингем скончался в возрасте 35 лет, сообщается на официальном сайте клуба из столицы Уэльса.
Политика
МИД России: Украина готовит провокацию в Крыму
В ведомстве отметили, что организаторы из состава "Меджлиса крымско-татарского народа" (запрещена в России, экстремистская организация) готовят 3 мая "марш на Крым".
Музыка
Little Big прокомментировали отмену «Евровидения-2020»
Здоровье
В Свердловской области подтверждено еще пять случаев коронавируса
В Свердловской области официально подтверждено еще пять случаев коронавирусной инфекции.
Общество
Во всех регионах России ввели режим повышенной готовности из-за вируса
Власти всех 85 регионов России приняли решение о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие документы.
Энергетика
Федун назвал цену на нефть катастрофической
Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, катастрофическая.
Энергетика
США намекнули Саудовской Аравии на проблемы из-за обвала нефти
Авторы просят пересмотреть решение о резком увеличении добычи и снижении цен и намекают, что обвал на нефтяном рынке ставит под угрозу многолетнее стратегическое партнерство двух стран.
Общество
Мэрия Москвы не проводила совещаний о «карантине» из-за коронавируса
Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что в Москве в четверг якобы прошло совещание о возможном переводе столицы на "План В". Согласно сообщениям, если число заболевших коронавирусом в Москве перевалит за 800 человек, город закроют на карантин.
Хоккей
Игрок НХЛ Задоров не собирается возвращаться в Россию
Общество
Путин рассказал о доходах граждан России
Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.
Экономика
Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса
Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Происшествия
Жительница Подмосковья обманула столичный банк на миллиард рублей
В Москве возбудили уголовное дело в отношении 39-летней женщины, обманувшей один из столичных банков на миллиард рублей - жительница Подмосковья взяла кредит, предоставив поддельные документы.
Футбол
В колонии, где сидели Кокорин и Мамаев, произошел пожар
На территории колонии №4 в Алексеевке в Белгородской области, где отбывали наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, произошел пожар.
Энергетика
Китай намерен отказаться от российской нефти
Государственная нефтехимическая компания Китая Sinochem намерена отказаться от закупок у "Роснефти" в связи с санкциями США.
Финансы
Украина без доллара: как в стране закончилась валюта
По банкам и обменникам Киева бегают перепуганные домохозяйки, стараясь обменять пару тысяч оставшихся гривен на более стабильную валюту Как следствие, рынок сразу же заполонили "черные валютчики", предлагающие гражданам в публичных местах приобрести доллары и евро, но уже существенно дороже.
Энергетика
Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть
Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть. Страна уже начала сокращать расходы бюджета текущего года.
Футбол
«Сельта» Смолова отказалась от тестирования на коронавирус
Испанская футбольная команда "Сельта", за которую на правах аренды выступает Федор Смолов, отказалась проводить тестирование на коронавирус для игроков и работников клуба.
Общество
В Туле зафиксированы первые три случая заражения коронавирусом
Алексей Дюмин сообщил, что за последние сутки оперативная ситуация в регионе изменилась: зафиксированы первые три случая заражения коронавирусом у жителей области.
Здоровье
Доктор Мясников назвал сроки завершения пандемии коронавируса в РФ
Александр Мясников поделился с россиянами тем, как лично он видит дальнейшее развитие ситуации с коронавирусом.
Единоборства
UFC подтвердил перенос боя Нурмагомедова и Фергюсона
Армия и оружие
Турецкий военный конвой уничтожен неизвестными в Идлибе
Неизвестные вначале произвели два взрыва, после чего колонна турецких военных подверглась жёсткому огневому подавлению, в результате чего оказались ранены не менее 8 турецких военнослужащих, а Турция вынуждена была поднять в воздух два ударных беспилотных летательных аппарата.
Экономика
Раскрыты последствия обесценивания рубля для рынка недвижимости
Аналитики раскрыли количество уникальных посетителей базы недвижимости ЦИАН в периоды высокой курсовой волатильности: выяснилось, что падение рубля увеличило покупательскую активность на 42 процента.
Политика
Автор Конституции назвал «квази-вице-президента» России
Бывший вице-премьер, один из авторов Конституции России Сергей Шахрай назвал заместителя председателя Совета безопасности (СБ) Дмитрия Медведева «квази-вице-президентом».
Футбол
АПЛ перенесла возобновление сезона на 30 апреля
Пресс-служба английской премьер-лиги сообщила, что возобновление сезона перенесли на 30 апреля.
Общество
Аршавин подал в суд на Барановскую
Футбол
УЕФА на месяц перенес срок отчета клубов по финансовому фэйр-плей
УЕФА в в качестве первой меры по реагированию на ситуацию с приостановкой европейских чемпионатов перенес срок отчета европейских футбольных клубов с доказательствами об отсутствии кредиторской задолженности на месяц – с 31 марта на 30 апреля 2020 года.