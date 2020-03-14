Коронавирус

ТАССТАССЧисло случаев заражения коронавирусом в России выросло до 59

Количество случаев заражения коронавирусом в России выросло с 45 до 59 за последние сутки, все 14 новых заболевших посещали Евросоюз в последние две недели, сообщили в субботу журналистам в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
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с чего всё началось

Верующих петербуржцев от коронавируса возле мощей Иоанна Крестителя защищают тряпочкой

За тем, как в Казанском соборе соблюдают советы РПЦ, 12 марта следил фотограф «Фонтанки».
Фонтанка.Ру12 марта в 06:15

Подробнее о событии

Число зараженных коронавирусом в России выросло до 59 человек

РБК11:06

Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 59

ТАСС12:16

В России за сутки зафиксировали еще 14 случаев Covid-19. Один — в Петербурге

Фонтанка.Ру11:28

Что известно о новых заболевших коронавирусом россиянах

RT на русском15:43

Число заражённых коронавирусом в России приблизилось к 60

Life.ru11:03

Оперштаб сообщил о 14 новых случаях заражения COVID-19 в России

Интерфакс11:03

Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 59

РИА Новости11:02
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Происшествия

Уголовное дело возбуждено из-за разлива мазута в Находке

REGNUM 03:16
Политика

Радикалы обстреляли из ракетницы российское посольство в Киеве

Украинские националисты, участвовавшие в Марше добровольцев в Киеве в субботу, 14 марта, обстреляли российское посольство из ракетницы, попав по крыше здания.
Известия 17:28
Космос

В апреле к Земле приблизится астероид-гора

Астероид-гору 1998 OR2 обнаружили летом 1998 года — в то время он уже находился в Солнечной системе и направлялся к Земле.
Афанасий-бизнес 07:11
Происшествия

В Магадане у шестерых человек заподозрили коронавирус

Шестерых сотрудников месторождения "Купол", который находится на Чукотке, в субботу госпитализировали в Магадане с подозрением на коронавирус, все они контактировали с зараженным опасной инфекцией на предприятии, сообщила РИА Новости главный внештатный инфекционист минздрава Магаданской области Елена Кузьменко.
РИА Новости 06:29
Общество

Психолог объяснил отсутствие у россиян страха перед коронавирусом

Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран.
Известия 17:00
Здоровье

Глава Минздрава Франции назвал опасные при коронавирусе препараты

Министр Здравоохранения Франции Оливье Веран сообщил, какие препараты могут ухудшить состояние здоровья при коронавирусе.
Газета.Ru 18:08
Общество

Конор Макгрегор сообщил, что его тетя умерла от коронавируса

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор поделился трагической новостью.
Народные новости 00:59
Общество

Супруга премьера Испании заразилась коронавирусом

Супруга председателя правительства Испании Педро Санчеса Бегонья Гомес заразилась новым коронавирусом.
ТАСС 19:28
Общество

Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение

Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.
Российская газета 05:43
Музыка

Клип Little Big на песню Uno набрал более миллиона просмотров

Клип на песню Uno группы Little Big, с которой музыканты представят Россию на конкурсе Евровидение-2020, за девять часов посмотрели свыше миллиона человек, свидетельствуют данные видеохостинга YouTube.
РИА Новости вчера в 04:12
Армия и оружие

Россия и Турция согласовали детали совместного патрулирования в Идлибе

«Военные делегации Турции и России подписали текст договорённости по Идлибу, которая вступила в силу», — сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар в пятницу, 13 марта, в Анкаре, передаёт агентство Anadolu.
Евразия Daily вчера в 20:24
Музыка

Умер создатель индастриала Дженезис Пи-Орридж

РБК 19:31
Наука

Физики нашли мягкие электронные моды тримеронной сети магнетита

Американские физики почти подошли к разгадке фазового перехода Вервея, выявив мягкие электронные моды тримеронной сети магнетита.
МедиаПоток 04:03
Футбол

На матче чемпионата России по футболу вывесили баннер с Терешковой

Болельщики тульского «Арсенала» на матче 22-го тура чемпионата России против казанского «Рубина» вывесили баннер «Валя, ты просто космос».
РБК 14:06
Технологии

NVIDIA призвала геймеров использовать компьютеры в борьбе с COVID-19

Компания NVIDIA предложила владельцем игровых компьютеров помочь в борьбе с новым коронавирусом.
iReactor 18:10
Автоспорт

Бахрейн и Вьетнам отложены, сезон может начаться в Монако

В руководстве Формулы 1 подтвердили очевидное – Гран При Бахрейна и Вьетнама отложены на неопределённый срок, сезон 2020 года может начаться в Монако.
F1news.ru вчера в 08:45
Кино

Съемки нового «Бэтмена» приостановили из-за коронавируса

«Warner Bros. приостановит производство художественного фильма "Бэтмен" на две недели, начиная с сегодняшнего дня», - приводит ТАСС сообщение компании.
ТК Звезда 19:20
Происшествия

На лайнере Costa Magica, где выявлен коронавирус, находятся 38 россиян

На борту круизного лайнера Costa Magica у острова Мартиника в Карибском море находятся 30 пассажиров и восемь членов экипажа из России, сообщило посольство России в Париже «РИА Новости».
Коммерсантъ вчера в 20:35
Гаджеты

Xiaomi представила Redmi Note 9 Pro

Камера смартфона состоит из: главного модуля разрешением 64 Мп, камеры для макросъемки разрешением 5 Мп, 8-мегапиксельного широкоугольника и датчика глубины на 2 Мп.
IT-World вчера в 12:36
Происшествия

У здания ФСБ в Москве задержали более 50 пикетчиков

Возле здания ФСБ на Лубянке прошла серия одиночных пикетов против политических репрессий, передает корреспондент "Ъ".
Коммерсантъ 07:46
Общество

Власти Москвы обязали не допускать самоизолированных к работе

Мэр Москвы Сергей Собянин внес в указ о мерах по борьбе с распространением коронавируса изменение об обязанности работодателей не допускать к работе сотрудников, которые должны соблюдать режим самоизоляции на дому.
РБК 03:44
Экономика

Банкир назвал восстановление Китая способом выхода из кризиса

Глава ВТБ Андрей Костин расценил восстановление Китая после коронавируса способом справиться с кризисом.
News.ru 16:33
Авто

Ford закрывает дилеров в Европе и уходит в онлайн

Американский автопроизводитель Ford объявил, что продолжит продавать машины в Европе, в основном, онлайн.
Городовой 12 марта в 06:06
Здоровье

Названы тяжелые последствия коронавируса

РИА Новости 00:01
Общество

Россия ограничила авиасообщение со странами Евросоюза

C 16 марта Россия ограничит авиасообщение со странами Евросоюза, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации за распространением коронавирусной инфекции.
Петербургский дневник вчера в 13:21
Армия и оружие

Полет Ту-142 над Тихим и Северным Ледовитым океанами сняли на видео

Телеканал "Звезда" опубликовал видео полета двух противолодочных самолетов Ту-142 морской авиации Тихоокеанского флота над нейтральными водами Тихого и Северного Ледовитого океанов.
РИА Новости 19:31
Хоккей

КХЛ разрабатывает варианты действий после снятия «Йокерита» с плей-офф

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) разрабатывает варианты дальнейших действий, консультируясь с клубами и другими заинтересованными сторонами, после того как финский "Йокерит" объявил, что снимается с плей-офф чемпионата из-за ситуации с коронавирусом, говорится в сообщении на сайте КХЛ.
РИА Новости 14:10
Авто

В Димитровграде запустили серийное производство блок-фар для КамАЗов

Car.ru вчера в 10:52
Политика

США запретят въезд иностранцам из Великобритании и Ирландии

Американские власти с 16 марта введут запрет на въезд в страну иностранцев, прибывающих из Великобритании и Ирландии, заявил вице-президент Майкл Пенс.
Московский Комсомолец 17:06
Политика

Результаты теста на коронавирус Трампа оказались отрицательными

Президент США Дональд Трамп сообщил, что прошлой ночью сделал тест на коронавирус COVID-19, его результаты оказались отрицательными, сообщает пресс-служба Белого дома.
Коммерсантъ 18:58
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