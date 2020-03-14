За тем, как в Казанском соборе соблюдают советы РПЦ, 12 марта следил фотограф «Фонтанки».

с чего всё началось

Количество случаев заражения коронавирусом в России выросло с 45 до 59 за последние сутки, все 14 новых заболевших посещали Евросоюз в последние две недели, сообщили в субботу журналистам в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 59

Политика Радикалы обстреляли из ракетницы российское посольство в Киеве Украинские националисты, участвовавшие в Марше добровольцев в Киеве в субботу, 14 марта, обстреляли российское посольство из ракетницы, попав по крыше здания.

Космос В апреле к Земле приблизится астероид-гора Астероид-гору 1998 OR2 обнаружили летом 1998 года — в то время он уже находился в Солнечной системе и направлялся к Земле.

Происшествия В Магадане у шестерых человек заподозрили коронавирус Шестерых сотрудников месторождения "Купол", который находится на Чукотке, в субботу госпитализировали в Магадане с подозрением на коронавирус, все они контактировали с зараженным опасной инфекцией на предприятии, сообщила РИА Новости главный внештатный инфекционист минздрава Магаданской области Елена Кузьменко.

Общество Супруга премьера Испании заразилась коронавирусом Супруга председателя правительства Испании Педро Санчеса Бегонья Гомес заразилась новым коронавирусом.

Общество Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.

Музыка Клип Little Big на песню Uno набрал более миллиона просмотров Клип на песню Uno группы Little Big, с которой музыканты представят Россию на конкурсе Евровидение-2020, за девять часов посмотрели свыше миллиона человек, свидетельствуют данные видеохостинга YouTube.

Армия и оружие Россия и Турция согласовали детали совместного патрулирования в Идлибе «Военные делегации Турции и России подписали текст договорённости по Идлибу, которая вступила в силу», — сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар в пятницу, 13 марта, в Анкаре, передаёт агентство Anadolu.

Автоспорт Бахрейн и Вьетнам отложены, сезон может начаться в Монако В руководстве Формулы 1 подтвердили очевидное – Гран При Бахрейна и Вьетнама отложены на неопределённый срок, сезон 2020 года может начаться в Монако.

Происшествия На лайнере Costa Magica, где выявлен коронавирус, находятся 38 россиян На борту круизного лайнера Costa Magica у острова Мартиника в Карибском море находятся 30 пассажиров и восемь членов экипажа из России, сообщило посольство России в Париже «РИА Новости».

Гаджеты Xiaomi представила Redmi Note 9 Pro Камера смартфона состоит из: главного модуля разрешением 64 Мп, камеры для макросъемки разрешением 5 Мп, 8-мегапиксельного широкоугольника и датчика глубины на 2 Мп.

Общество Власти Москвы обязали не допускать самоизолированных к работе Мэр Москвы Сергей Собянин внес в указ о мерах по борьбе с распространением коронавируса изменение об обязанности работодателей не допускать к работе сотрудников, которые должны соблюдать режим самоизоляции на дому.

Общество Россия ограничила авиасообщение со странами Евросоюза C 16 марта Россия ограничит авиасообщение со странами Евросоюза, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации за распространением коронавирусной инфекции.

Хоккей КХЛ разрабатывает варианты действий после снятия «Йокерита» с плей-офф Континентальная хоккейная лига (КХЛ) разрабатывает варианты дальнейших действий, консультируясь с клубами и другими заинтересованными сторонами, после того как финский "Йокерит" объявил, что снимается с плей-офф чемпионата из-за ситуации с коронавирусом, говорится в сообщении на сайте КХЛ.

Политика США запретят въезд иностранцам из Великобритании и Ирландии Американские власти с 16 марта введут запрет на въезд в страну иностранцев, прибывающих из Великобритании и Ирландии, заявил вице-президент Майкл Пенс.