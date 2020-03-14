Коронавирус
ТАССЧисло случаев заражения коронавирусом в России выросло до 59
Количество случаев заражения коронавирусом в России выросло с 45 до 59 за последние сутки, все 14 новых заболевших посещали Евросоюз в последние две недели, сообщили в субботу журналистам в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
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с чего всё началось
За тем, как в Казанском соборе соблюдают советы РПЦ, 12 марта следил фотограф «Фонтанки».Фонтанка.Ру12 марта в 06:15
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Политика
Радикалы обстреляли из ракетницы российское посольство в Киеве
Украинские националисты, участвовавшие в Марше добровольцев в Киеве в субботу, 14 марта, обстреляли российское посольство из ракетницы, попав по крыше здания.
Космос
В апреле к Земле приблизится астероид-гора
Астероид-гору 1998 OR2 обнаружили летом 1998 года — в то время он уже находился в Солнечной системе и направлялся к Земле.
Происшествия
В Магадане у шестерых человек заподозрили коронавирус
Шестерых сотрудников месторождения "Купол", который находится на Чукотке, в субботу госпитализировали в Магадане с подозрением на коронавирус, все они контактировали с зараженным опасной инфекцией на предприятии, сообщила РИА Новости главный внештатный инфекционист минздрава Магаданской области Елена Кузьменко.
Общество
Психолог объяснил отсутствие у россиян страха перед коронавирусом
Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран.
Здоровье
Глава Минздрава Франции назвал опасные при коронавирусе препараты
Министр Здравоохранения Франции Оливье Веран сообщил, какие препараты могут ухудшить состояние здоровья при коронавирусе.
Общество
Конор Макгрегор сообщил, что его тетя умерла от коронавируса
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор поделился трагической новостью.
Общество
Супруга премьера Испании заразилась коронавирусом
Супруга председателя правительства Испании Педро Санчеса Бегонья Гомес заразилась новым коронавирусом.
Общество
Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение
Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.
Музыка
Клип Little Big на песню Uno набрал более миллиона просмотров
Клип на песню Uno группы Little Big, с которой музыканты представят Россию на конкурсе Евровидение-2020, за девять часов посмотрели свыше миллиона человек, свидетельствуют данные видеохостинга YouTube.
Армия и оружие
Россия и Турция согласовали детали совместного патрулирования в Идлибе
«Военные делегации Турции и России подписали текст договорённости по Идлибу, которая вступила в силу», — сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар в пятницу, 13 марта, в Анкаре, передаёт агентство Anadolu.
Наука
Физики нашли мягкие электронные моды тримеронной сети магнетита
Американские физики почти подошли к разгадке фазового перехода Вервея, выявив мягкие электронные моды тримеронной сети магнетита.
Футбол
На матче чемпионата России по футболу вывесили баннер с Терешковой
Болельщики тульского «Арсенала» на матче 22-го тура чемпионата России против казанского «Рубина» вывесили баннер «Валя, ты просто космос».
Технологии
NVIDIA призвала геймеров использовать компьютеры в борьбе с COVID-19
Компания NVIDIA предложила владельцем игровых компьютеров помочь в борьбе с новым коронавирусом.
Автоспорт
Бахрейн и Вьетнам отложены, сезон может начаться в Монако
В руководстве Формулы 1 подтвердили очевидное – Гран При Бахрейна и Вьетнама отложены на неопределённый срок, сезон 2020 года может начаться в Монако.
Кино
Съемки нового «Бэтмена» приостановили из-за коронавируса
«Warner Bros. приостановит производство художественного фильма "Бэтмен" на две недели, начиная с сегодняшнего дня», - приводит ТАСС сообщение компании.
Происшествия
На лайнере Costa Magica, где выявлен коронавирус, находятся 38 россиян
На борту круизного лайнера Costa Magica у острова Мартиника в Карибском море находятся 30 пассажиров и восемь членов экипажа из России, сообщило посольство России в Париже «РИА Новости».
Гаджеты
Xiaomi представила Redmi Note 9 Pro
Камера смартфона состоит из: главного модуля разрешением 64 Мп, камеры для макросъемки разрешением 5 Мп, 8-мегапиксельного широкоугольника и датчика глубины на 2 Мп.
Происшествия
У здания ФСБ в Москве задержали более 50 пикетчиков
Возле здания ФСБ на Лубянке прошла серия одиночных пикетов против политических репрессий, передает корреспондент "Ъ".
Общество
Власти Москвы обязали не допускать самоизолированных к работе
Мэр Москвы Сергей Собянин внес в указ о мерах по борьбе с распространением коронавируса изменение об обязанности работодателей не допускать к работе сотрудников, которые должны соблюдать режим самоизоляции на дому.
Экономика
Банкир назвал восстановление Китая способом выхода из кризиса
Глава ВТБ Андрей Костин расценил восстановление Китая после коронавируса способом справиться с кризисом.
Авто
Ford закрывает дилеров в Европе и уходит в онлайн
Американский автопроизводитель Ford объявил, что продолжит продавать машины в Европе, в основном, онлайн.
Здоровье
Названы тяжелые последствия коронавируса
Общество
Россия ограничила авиасообщение со странами Евросоюза
C 16 марта Россия ограничит авиасообщение со странами Евросоюза, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации за распространением коронавирусной инфекции.
Армия и оружие
Полет Ту-142 над Тихим и Северным Ледовитым океанами сняли на видео
Телеканал "Звезда" опубликовал видео полета двух противолодочных самолетов Ту-142 морской авиации Тихоокеанского флота над нейтральными водами Тихого и Северного Ледовитого океанов.
Хоккей
КХЛ разрабатывает варианты действий после снятия «Йокерита» с плей-офф
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) разрабатывает варианты дальнейших действий, консультируясь с клубами и другими заинтересованными сторонами, после того как финский "Йокерит" объявил, что снимается с плей-офф чемпионата из-за ситуации с коронавирусом, говорится в сообщении на сайте КХЛ.
Авто
В Димитровграде запустили серийное производство блок-фар для КамАЗов
Политика
США запретят въезд иностранцам из Великобритании и Ирландии
Американские власти с 16 марта введут запрет на въезд в страну иностранцев, прибывающих из Великобритании и Ирландии, заявил вице-президент Майкл Пенс.
Политика
Результаты теста на коронавирус Трампа оказались отрицательными
Президент США Дональд Трамп сообщил, что прошлой ночью сделал тест на коронавирус COVID-19, его результаты оказались отрицательными, сообщает пресс-служба Белого дома.