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Kadara.ru
Kadara.ru

Число случаев заражения коронавирусом в США достигло пяти миллионов

По собственным подсчётам американского издания The New York Times, число заражённых новой коронавирусной инфекцией в Соединённых Штатах достигло отметки в пять миллионов человек. Как утверждает североамериканский таблоид, сейчас рост количества инфицированных отмечается в семи штатах.В источнике
С чего всё началось
В Соединенных Штатах зафиксировали более 5 000 200 случаев коронавирусной инфекции, следует из статистики газеты The New York Times
 по состоянию на вечер субботы, 8 августа.
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