Число случаев заражения коронавирусом в США достигло пяти миллионов

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По собственным подсчётам американского издания The New York Times, число заражённых новой коронавирусной инфекцией в Соединённых Штатах достигло отметки в пять миллионов человек. Как утверждает североамериканский таблоид, сейчас рост количества инфицированных отмечается в семи штатах.