Коронавирус

RT на русскомRT на русскомЧисло случаев заражения коронавирусом в США превысило 1 млн

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории США превысило 1 млн. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Так, согласно опубликованной информации, число выявленных случаев составляет 1 002 498, умерли 56 749 человек.
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США по-прежнему занимают лидирующую позицию по темпам распространения коронавируса

Интерфакс16:00

Число заразившихся коронавирусом американцев превысило миллион

Lenta.ru14:08

Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 1 млн

RT на русском14:24

В США зафиксировали более 1 млн случаев заражения коронавирусом

РБК14:08

В США коронавирусом заразились более 1 млн человек

Коммерсантъ15:32

Число случаев коронавируса в США превысило миллион

РИА Новости13:55

Число подтвержденных случаев COVID-19 в США превысило 1 млн человек

Взгляд.рувчера в 20:30
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Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 17:18, Ашберн
Общество

Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 11 мая

Власти Москвы продлили режим самоизоляции до 11 мая. Соответствующий указ подписал мэр города Сергей Собянин.
Ведомости 13:04
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Энергетика

В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»

Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
РБК 03:48
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Кино

Стали известны самые убыточные фильмы 2019 года

Вечерняя Москва 14:23
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Политика

В Сети стартовал онлайн-митинг против внесения поправок в Конституцию

Во вторник, 28 апреля, в шесть часов вечера в Сети начался первый онлайн-митинг против внесения поправок в Конституцию.
Форпост Северо-Запад 12:01
Общество

Режим самоизоляции в Подмосковье продлили до 11 мая

Режим самоизоляции и все сопутствующие ограничения из-за коронавируса в Подмосковье продлили до 11 мая.
Телеканал 360° 14:00
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Технологии

Пользователей предупреждают о возможной слежке через камеры смартфона

Об опасностях работы со смартфонами рассказал доцент кафедры информатики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев.
Волгоградская правда 03:38
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Общество

Жителям Петербурга разрешили поехать на дачу на майские праздники

Власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области определились с условиями, которые позволят горожанам беспрепятственно поехать на дачу на майские праздники.
RT на русском вчера в 09:40
450
Общество

В Петербурге утвердили выплаты пенсионерам за соблюдение самоизоляции

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении средств на выплаты горожанам старше 65 лет, которые соблюдают режим самоизоляции.
DP.RU 12:00
29
Общество

Медсестра из Коммунарки записала видео с жалобами на условия работы

Evo-rus.com 09:34
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Политика

В Кремле прокомментировали прогнозы о рисках для среднего класса

Прогнозы о рисках скатывания среднего класса в России в бедность вряд ли можно считать верными, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
RT на русском 05:47
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Музыка

Клип Skibidi стал самым популярным русским роликом на Youtube

Клип Skibidi русской группы Little Big набрал более 400 миллионов просмотров меньше, чем за два года, и стал самым просматриваемым роликом из стран СНГ.
Телеканал 360° 10:36
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Политика

Хиллари Клинтон объявила о поддержке Джо Байдена

Экс-госсекретарь США и кандидат в президенты от демократов на выборах в 2016 году Хиллари Клинтон объявила о своей поддержке бывшего вице-президента Джозефа Байдена в борьбе за выдвижение кандидатом от Демократической партии на выборах президента.
Коммерсантъ 16:46
Общество

Ученые изменили прогноз по окончанию вспышки коронавируса в России

Вспышка коронавируса в России может окончательно завершиться 19 августа, следует из постоянно обновляемых данных лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
РИА Новости 15:41
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Игры

Представлен релизный трейлер SnowRunner для PS4, Xbox One и PC

Разработчики из российско-американской студии Saber Interactive и издательство Focus Home Interactive показали релизный трейлер SnowRunner, которая вышла на Xbox One, PlayStation 4 и PC.
NewInform 08:22
3
Политика

Владимир Путин продлил режим нерабочих дней в России до 11 мая

Президент России продлил период нерабочих дней до 11 мая 2020 года включительно.
Город+ 10:49
3
Общество

Мостовой – об обращении Путина: уверен, наши власти спасут экономику

Уверен, что экономику наши власти спасут.
ODDS.ru 13:42
4
Здоровье

В Британии среди детей распространяется новое вирусное заболевание

Накануне вечером в Великобритании было выпущено «срочное предупреждение» о новом вирусном заболевании, которое распространяется среди детей.
SterlitamakTime.ru вчера в 07:54
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Культура

В театре Бабкиной сообщили об улучшении ее состояния

В театре "Русская песня" рассказали о состоянии госпитализированной руководительницы Надежды Бабкиной.
Газета.Ru 06:36
1
Общество

В Тульской области введут пропускной режим

В Тульской области с 30 апреля будет действовать пропускной режим, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на правительство региона.
Газета.Ru 11:42
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Футбол

В Испании спортсменам разрешили возобновить тренировки с 4 мая

Премьер-министр Королевства Испания Педро Санчес на сегодняшней пресс-конференции объявил о том, что с понедельника 4 мая профессиональным спортсменам разрешат возобновить индивидуальные тренировки.
Советский спорт 14:32
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Игры

Sony назвала дату выхода The Last of Us Part II

NewInform 03:56
22
Политика

«Би-би-си» заявила о причастности генерала ФСБ к делу по MH-17

"Би-би-си" выяснила, что в день крушения он находился в Ростове-на-Дону, однако фоноскопическая экспертиза не дала однозначного результата о совпадении голоса Бурлаки и "Владимира Ивановича".
Газета.Ru 10:17
1,2K
Технологии

В WhatsApp появилась новая функция

Как сообщают в блоге компании «WhatsApp», теперь в видеозвонках мессенджера сможет общаться в два раза больше людей, чем раньше.
Ореанда-Новости 15:08
3
Политика

Меркель оценила возможность снятия санкций в условиях пандемии

Канцлер ФРГ Ангела Меркель прокомментировала вопрос возможности снятия санкций в условиях пандемии, отметив, что это возможно только при разрешении стоящих за ними политических проблем.
РИА Новости 10:23
52
Общество

Вахтовики на месторождении в Якутии устроили митинг из-за коронавируса

Газета.Ru 09:58
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Общество

В Москве умерли 67 пациентов с коронавирусом

Коммерсантъ 16:32
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Кино

На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»

Piter.tv 06:09
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Общество

Минтруд допускает увеличение числа безработных в России до 6 млн

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что на фоне пандемии коронавируса COVID-19 в министерстве просчитывали сценарий в 5–6 млн безработных, однако сейчас есть тенденция к сохранению занятости.
Коммерсантъ 15:40
32
Политика

Путин напомнил пример Спарты из-за идей о мерах по коронавирусу

В контексте пандемии коронавируса COVID-19 часто предлагается думать, прежде всего, о спасении экономики, о материальном благополучии, но для россиян этот выбор неприемлемым.
Evo-rus.com 15:42
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Хоккей

Live c Николаем Хабибулиным — в 14.00

Гость эфира на YouTube-канале «СЭ» в 14.00 — один из лучших голкиперов в истории российского хоккея, олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли, а сейчас тренер вратарей олимпийской и молодежной сборных России Николай Хабибулин.
Спорт-Экспресс вчера в 02:00
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