Коронавирус
RT на русскомЧисло случаев заражения коронавирусом в США превысило 1 млн
Число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории США превысило 1 млн. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Так, согласно опубликованной информации, число выявленных случаев составляет 1 002 498, умерли 56 749 человек.
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Общество
Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 11 мая
Власти Москвы продлили режим самоизоляции до 11 мая. Соответствующий указ подписал мэр города Сергей Собянин.
Ведомости 13:04
Энергетика
В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»
Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
РБК 03:48
Кино
Стали известны самые убыточные фильмы 2019 года
Вечерняя Москва 14:23
Политика
В Сети стартовал онлайн-митинг против внесения поправок в Конституцию
Во вторник, 28 апреля, в шесть часов вечера в Сети начался первый онлайн-митинг против внесения поправок в Конституцию.
Форпост Северо-Запад 12:01
Общество
Режим самоизоляции в Подмосковье продлили до 11 мая
Режим самоизоляции и все сопутствующие ограничения из-за коронавируса в Подмосковье продлили до 11 мая.
Телеканал 360° 14:00
Технологии
Пользователей предупреждают о возможной слежке через камеры смартфона
Об опасностях работы со смартфонами рассказал доцент кафедры информатики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев.
Волгоградская правда 03:38
Общество
Жителям Петербурга разрешили поехать на дачу на майские праздники
Власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области определились с условиями, которые позволят горожанам беспрепятственно поехать на дачу на майские праздники.
RT на русском вчера в 09:40
Общество
В Петербурге утвердили выплаты пенсионерам за соблюдение самоизоляции
Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении средств на выплаты горожанам старше 65 лет, которые соблюдают режим самоизоляции.
DP.RU 12:00
Политика
В Кремле прокомментировали прогнозы о рисках для среднего класса
Прогнозы о рисках скатывания среднего класса в России в бедность вряд ли можно считать верными, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
RT на русском 05:47
Музыка
Клип Skibidi стал самым популярным русским роликом на Youtube
Клип Skibidi русской группы Little Big набрал более 400 миллионов просмотров меньше, чем за два года, и стал самым просматриваемым роликом из стран СНГ.
Телеканал 360° 10:36
Политика
Хиллари Клинтон объявила о поддержке Джо Байдена
Экс-госсекретарь США и кандидат в президенты от демократов на выборах в 2016 году Хиллари Клинтон объявила о своей поддержке бывшего вице-президента Джозефа Байдена в борьбе за выдвижение кандидатом от Демократической партии на выборах президента.
Коммерсантъ 16:46
Общество
Ученые изменили прогноз по окончанию вспышки коронавируса в России
Вспышка коронавируса в России может окончательно завершиться 19 августа, следует из постоянно обновляемых данных лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
РИА Новости 15:41
Игры
Представлен релизный трейлер SnowRunner для PS4, Xbox One и PC
Разработчики из российско-американской студии Saber Interactive и издательство Focus Home Interactive показали релизный трейлер SnowRunner, которая вышла на Xbox One, PlayStation 4 и PC.
NewInform 08:22
Политика
Владимир Путин продлил режим нерабочих дней в России до 11 мая
Президент России продлил период нерабочих дней до 11 мая 2020 года включительно.
Город+ 10:49
Общество
Мостовой – об обращении Путина: уверен, наши власти спасут экономику
Уверен, что экономику наши власти спасут.
ODDS.ru 13:42
Здоровье
В Британии среди детей распространяется новое вирусное заболевание
Накануне вечером в Великобритании было выпущено «срочное предупреждение» о новом вирусном заболевании, которое распространяется среди детей.
SterlitamakTime.ru вчера в 07:54
Культура
В театре Бабкиной сообщили об улучшении ее состояния
В театре "Русская песня" рассказали о состоянии госпитализированной руководительницы Надежды Бабкиной.
Газета.Ru 06:36
Общество
В Тульской области введут пропускной режим
В Тульской области с 30 апреля будет действовать пропускной режим, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на правительство региона.
Газета.Ru 11:42
Футбол
В Испании спортсменам разрешили возобновить тренировки с 4 мая
Премьер-министр Королевства Испания Педро Санчес на сегодняшней пресс-конференции объявил о том, что с понедельника 4 мая профессиональным спортсменам разрешат возобновить индивидуальные тренировки.
Советский спорт 14:32
Игры
Sony назвала дату выхода The Last of Us Part II
NewInform 03:56
Политика
«Би-би-си» заявила о причастности генерала ФСБ к делу по MH-17
"Би-би-си" выяснила, что в день крушения он находился в Ростове-на-Дону, однако фоноскопическая экспертиза не дала однозначного результата о совпадении голоса Бурлаки и "Владимира Ивановича".
Газета.Ru 10:17
Технологии
В WhatsApp появилась новая функция
Как сообщают в блоге компании «WhatsApp», теперь в видеозвонках мессенджера сможет общаться в два раза больше людей, чем раньше.
Ореанда-Новости 15:08
Политика
Меркель оценила возможность снятия санкций в условиях пандемии
Канцлер ФРГ Ангела Меркель прокомментировала вопрос возможности снятия санкций в условиях пандемии, отметив, что это возможно только при разрешении стоящих за ними политических проблем.
РИА Новости 10:23
Общество
В Москве умерли 67 пациентов с коронавирусом
Коммерсантъ 16:32
Кино
На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»
Piter.tv 06:09
Общество
Минтруд допускает увеличение числа безработных в России до 6 млн
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что на фоне пандемии коронавируса COVID-19 в министерстве просчитывали сценарий в 5–6 млн безработных, однако сейчас есть тенденция к сохранению занятости.
Коммерсантъ 15:40
Политика
Путин напомнил пример Спарты из-за идей о мерах по коронавирусу
В контексте пандемии коронавируса COVID-19 часто предлагается думать, прежде всего, о спасении экономики, о материальном благополучии, но для россиян этот выбор неприемлемым.
Evo-rus.com 15:42
Хоккей
Live c Николаем Хабибулиным — в 14.00
Гость эфира на YouTube-канале «СЭ» в 14.00 — один из лучших голкиперов в истории российского хоккея, олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли, а сейчас тренер вратарей олимпийской и молодежной сборных России Николай Хабибулин.
Спорт-Экспресс вчера в 02:00