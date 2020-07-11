Коронавирус
ИзвестияЧисло случаев заражения коронавирусом в мире превысило 13 млн человек
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 13 млн человек. Такие данные содержатся на сайте Университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также других открытых источников.
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Число жертв коронавируса во всем мире превысило 560 тыс. человек, заражены 12,5 млн
Полит.ру11 июля в 02:37
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Гаджеты
Две модели процессоров AMD Ryzen 3 наконец-то появились в России
Процессоры AMD Ryzen 3 3100 и 3300X на днях появились в продаже на территории России.
Anonsens 20:28
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Xiaomi «сломала» свой новейший смартфон на чистом Android
Xiaomi уже выступила с заявлением, согласно которому все эти проблемы связаны с обыкновенной ошибкой: компания по ошибке начала распространять прошивку, предназначенную для мексиканского оператора Telcel, на все устройства, выпущенные для глобального рынка.
Ferra 13:14
Общество
Кот Мостик завершил вахту на Крымском мосту и нашел новую работу
Кот Мостик, ставший талисманом Крымского моста, завершил свою вахту и нашел новую работу.
Lenta.ru 10:46
Происшествия
В Якутии в результате удара молнии погиб артист балета
В Якутии в Чурапчинском улусе в понедельник, 13 июля, от удара молнии погиб артист театра оперы и балета Василий Кириллин, сообщает SakhaLife.
Известия 19:26
Армия и оружие
Парламент на востоке Ливии разрешил армии Египта вмешаться в конфликт
В заявлении парламента отмечается, что вооруженные силы Египта имеют право вмешаться, если они увидят неизбежную угрозу безопасности двух стран – Египта и Ливии, сообщает РИА Новости.
Вести.Ru 20:40
Происшествия
Рабочие устроили погром на Амурской ГПЗ из-за задержки зарплаты
Строители Амурского газоперерабатывающего завода устроили погром в офисе подрядчика из-за финансовых претензий, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:36
Политика
Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему
REGNUM вчера в 15:49
Игры
Ubisoft возобновила бесплатную раздачу Watch Dogs 2
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Здоровье
В Узбекистане разъяснили условия продления карантина
Ташкент, 13 июля 2020, 13:37 — REGNUM Власти Узбекистана могут продлить карантин после 1 августа в случае роста заболеваемости среди населения.
REGNUM 06:37
Политика
США отвергли территориальные претензии КНР в Южно-Китайском море
Соединённые Штаты официально отвергают ряд территориальных претензий КНР в Южно-Китайском море, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
News.ru 15:37
Общество
В ВОЗ назвали четыре сценария распространения коронавируса в мире
Второй сценарий зафиксирован во многих странах Европы, где были, как отметил глава ВОЗ, «масштабные вспышки», которые были взяты под контроль за счёт сильного руководства и населения, которое соблюдало меры по предотвращению распространения вируса.
RT на русском 13:47
Политика
Трутнев прокомментировал акции протеста в Хабаровском крае
Вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев считает, что митинги в Хабаровске в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала - это реакция людей на нетривиальные события, но они имеют право выражать свое мнение.
РИА Новости 06:24
Общество
СМИ: У настоятельницы московского монастыря обнаружили Mercedes за 10 млн рублей
Как сообщает Znak со ссылкой на сетевое издание «Открытые медиа», игуменья Феофания, в миру Ольга Мискина, сменившая за последние 13 лет как минимум четыре машины Mercedes, приобрела автомобиль Mercedes-Benz S-класса, стоимость которого составляет почти за 10 млн рублей.
Росбалт 07:56
Экономика
Работающим пенсионерам скорректируют пенсии с 1 августа
Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа, сообщили "Российской газете" в Пенсионном фонде.
РИА Новости вчера в 03:56
Общество
Судью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий
Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) досрочно лишила полномочий судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву.
Известия 05:07
Авто
В Сети опубликованы фото нового Mitsubishi Outlander
Под капотом авто, скорее всего, будет располагаться 2,5-литровый «атмосферник» мощностью 184 л.с. В силовую гамму нынешнего автомобиля в зависимости от авторынка входят бензиновые агрегаты 2.0, 2.4 и 3.0, а также дизель 2.2.
32CARS.ru 12:12
Политика
Трамп сравнил уровень тестирования на COVID-19 в США и в России с КНР
Американский лидер Дональд Трамп, отвечая на вопросы в ходе круглого стола в Белом доме, сравнил уровень тестирования на коронавирусную инфекцию COVID-19 в США и таких странах, как Россия, Китай и Индия.
RT на русском 15:51
Общество
Минтруд разъяснил порядок организации сверхурочной работы на удалёнке
«Взаимодействие в период времени отдыха работника с работодателем допускается с предварительного письменного согласия работника, отражённого в трудовом договоре, и оплачивается в порядке, установленном для оплаты сверхурочной работы, в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса», — приводит сообщение РИА Новости.
RT на русском 19:56
Общество
Песков прокомментировал петицию о повышении налога для богатых
Как уточняет агентство, на сайте Millionaires for Humanity ранее была опубликована петиция, в которой более 80 миллионеров из США, Британии, Германии, Новой Зеландии, Канады и Нидерландов призвали повысить налоги на богатство.
RT на русском 16:31
Наука
Был найден белок, защищающий мозг от снижения когнитивных функций
Evo-rus.com вчера в 01:32
Общество
В Приморье недобросовестные базы отдыха могут оказаться в «чёрном списке»
Отмечается, что в ближайшее время оперативный штаб по борьбе с коронавирусом примет решение о возобновлении деятельности баз отдыха, расположенных на побережье Приморья.
Владивосток-Новости 21:24
Шоу-бизнес
Больной Андрей Губин впервые за 15 лет спел на публике
Вечерний курьер 03:16
Экономика
Биржевые индексы в Нью-Йорке менялись разнонаправленно
Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже к завершению торгов в понедельник изменились разнонаправленно.
ТАСС 16:42
Экономика
ЦБ поддерживает частичное снятие средств с ИИС
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор поддерживает идею о частичном снятии средств с инвестиционных счетов (ИИС), передает ТАСС.
Газета.Ru 11:32
Энергетика
«Нафтогаз» предупредил об угрозе срыва отопительного сезона
НАК "Нафтогаз Украины" заявляет об угрозе срыва отопительного сезона из-за долгов теплопроизводителей, сообщила в понедельник пресс-служба компании.
РИА Новости 15:15
Политика
Глава МИД Украины поставил точку в переговорах с Россией по Донбассу
Кулеба призвал Россию начать выполнение «Минска-2» с полного и всеобъемлющего прекращения огня в Донбассе.
Lenta.ru 12:26
Экономика
Банк России не планирует проводить деноминацию рубля
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
РИА Новости 08:53
Футбол
Гранада — Реал 1:2
Metaratings 17:53