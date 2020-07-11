Коронавирус

ИзвестияИзвестияЧисло случаев заражения коронавирусом в мире превысило 13 млн человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 13 млн человек. Такие данные содержатся на сайте Университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также других открытых источников.
Читать в источнике
Комментировать48

Подробнее о событии

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 13 млн человек

Вести.Ru20:29

Более 13 млн человек в мире заразились коронавирусом

Аргументы и Факты18:15

Число случаев коронавируса во всём мире превысило 13 млн

RT на русском19:20

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 13 млн

ТАСС17:28

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 13 миллионов

Российская газета18:40

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 13 млн человек

РИА Новости18:50

Число жертв коронавируса во всем мире превысило 560 тыс. человек, заражены 12,5 млн

Полит.ру11 июля в 02:37
Показать все источники
Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 21:30, Ашберн
Гаджеты

Две модели процессоров AMD Ryzen 3 наконец-то появились в России

Процессоры AMD Ryzen 3 3100 и 3300X на днях появились в продаже на территории России.
Anonsens 20:28
1
Гаджеты

Xiaomi «сломала» свой новейший смартфон на чистом Android

Xiaomi уже выступила с заявлением, согласно которому все эти проблемы связаны с обыкновенной ошибкой: компания по ошибке начала распространять прошивку, предназначенную для мексиканского оператора Telcel, на все устройства, выпущенные для глобального рынка.
Ferra 13:14
3
Общество

Кот Мостик завершил вахту на Крымском мосту и нашел новую работу

Кот Мостик, ставший талисманом Крымского моста, завершил свою вахту и нашел новую работу.
Lenta.ru 10:46
7
Политика

Действующий лидер Польши Анджей Дуда переизбран на второй срок

Life.ru 14:21
482
Происшествия

В Якутии в результате удара молнии погиб артист балета

В Якутии в Чурапчинском улусе в понедельник, 13 июля, от удара молнии погиб артист театра оперы и балета Василий Кириллин, сообщает SakhaLife.
Известия 19:26
4
Армия и оружие

Парламент на востоке Ливии разрешил армии Египта вмешаться в конфликт

В заявлении парламента отмечается, что вооруженные силы Египта имеют право вмешаться, если они увидят неизбежную угрозу безопасности двух стран – Египта и Ливии, сообщает РИА Новости.
Вести.Ru 20:40
3
Происшествия

Рабочие устроили погром на Амурской ГПЗ из-за задержки зарплаты

Строители Амурского газоперерабатывающего завода устроили погром в офисе подрядчика из-за финансовых претензий, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:36
601
Политика

Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему

REGNUM вчера в 15:49
3,6K
Игры

Ubisoft возобновила бесплатную раздачу Watch Dogs 2

Чемпионат 04:10
1
Здоровье

В Узбекистане разъяснили условия продления карантина

Ташкент, 13 июля 2020, 13:37 — REGNUM Власти Узбекистана могут продлить карантин после 1 августа в случае роста заболеваемости среди населения.
REGNUM 06:37
Политика

США отвергли территориальные претензии КНР в Южно-Китайском море

Соединённые Штаты официально отвергают ряд территориальных претензий КНР в Южно-Китайском море, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
News.ru 15:37
3
Общество

В ВОЗ назвали четыре сценария распространения коронавируса в мире

Второй сценарий зафиксирован во многих странах Европы, где были, как отметил глава ВОЗ, «масштабные вспышки», которые были взяты под контроль за счёт сильного руководства и населения, которое соблюдало меры по предотвращению распространения вируса.
RT на русском 13:47
226
Происшествия

Тело актрисы из сериала Glee Наи Риверы нашли в озере в Калифорнии

ТАСС 17:22
Политика

Трутнев прокомментировал акции протеста в Хабаровском крае

Вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев считает, что митинги в Хабаровске в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала - это реакция людей на нетривиальные события, но они имеют право выражать свое мнение.
РИА Новости 06:24
28
Общество

СМИ: У настоятельницы московского монастыря обнаружили Mercedes за 10 млн рублей

Как сообщает Znak со ссылкой на сетевое издание «Открытые медиа», игуменья Феофания, в миру Ольга Мискина, сменившая за последние 13 лет как минимум четыре машины Mercedes, приобрела автомобиль Mercedes-Benz S-класса, стоимость которого составляет почти за 10 млн рублей.
Росбалт 07:56
224
Экономика

Работающим пенсионерам скорректируют пенсии с 1 августа

Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа, сообщили "Российской газете" в Пенсионном фонде.
РИА Новости вчера в 03:56
1,4K
Общество

Судью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий

Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) досрочно лишила полномочий судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву.
Известия 05:07
763
Авто

В Сети опубликованы фото нового Mitsubishi Outlander

Под капотом авто, скорее всего, будет располагаться 2,5-литровый «атмосферник» мощностью 184 л.с. В силовую гамму нынешнего автомобиля в зависимости от авторынка входят бензиновые агрегаты 2.0, 2.4 и 3.0, а также дизель 2.2.
32CARS.ru 12:12
2
Политика

Трамп сравнил уровень тестирования на COVID-19 в США и в России с КНР

Американский лидер Дональд Трамп, отвечая на вопросы в ходе круглого стола в Белом доме, сравнил уровень тестирования на коронавирусную инфекцию COVID-19 в США и таких странах, как Россия, Китай и Индия.
RT на русском 15:51
3
Общество

Минтруд разъяснил порядок организации сверхурочной работы на удалёнке

«Взаимодействие в период времени отдыха работника с работодателем допускается с предварительного письменного согласия работника, отражённого в трудовом договоре, и оплачивается в порядке, установленном для оплаты сверхурочной работы, в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса», — приводит сообщение РИА Новости.
RT на русском 19:56
Общество

Песков прокомментировал петицию о повышении налога для богатых

Как уточняет агентство, на сайте Millionaires for Humanity ранее была опубликована петиция, в которой более 80 миллионеров из США, Британии, Германии, Новой Зеландии, Канады и Нидерландов призвали повысить налоги на богатство.
RT на русском 16:31
10
Наука

Был найден белок, защищающий мозг от снижения когнитивных функций

Evo-rus.com вчера в 01:32
12
Общество

В Приморье недобросовестные базы отдыха могут оказаться в «чёрном списке»

Отмечается, что в ближайшее время оперативный штаб по борьбе с коронавирусом примет решение о возобновлении деятельности баз отдыха, расположенных на побережье Приморья.
Владивосток-Новости 21:24
Шоу-бизнес

Больной Андрей Губин впервые за 15 лет спел на публике

Вечерний курьер 03:16
59
Экономика

Биржевые индексы в Нью-Йорке менялись разнонаправленно

Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже к завершению торгов в понедельник изменились разнонаправленно.
ТАСС 16:42
Экономика

ЦБ поддерживает частичное снятие средств с ИИС

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор поддерживает идею о частичном снятии средств с инвестиционных счетов (ИИС), передает ТАСС.
Газета.Ru 11:32
4
Энергетика

«Нафтогаз» предупредил об угрозе срыва отопительного сезона

НАК "Нафтогаз Украины" заявляет об угрозе срыва отопительного сезона из-за долгов теплопроизводителей, сообщила в понедельник пресс-служба компании.
РИА Новости 15:15
Политика

Глава МИД Украины поставил точку в переговорах с Россией по Донбассу

Кулеба призвал Россию начать выполнение «Минска-2» с полного и всеобъемлющего прекращения огня в Донбассе.
Lenta.ru 12:26
54
Экономика

Банк России не планирует проводить деноминацию рубля

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
РИА Новости 08:53
1K
Футбол

Гранада — Реал 1:2

Metaratings 17:53
ещё по теме
Главное