Коронавирус

ИзвестияИзвестияЧисло случаев заражения коронавирусом в мире превысило 13 млн человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 13 млн человек. Такие данные содержатся на сайте Университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также других открытых источников.
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Число зараженных коронавирусом в мире превысило 13 млн человек

Вести.Ruвчера в 20:29

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 13 миллионов

Российская газетавчера в 18:40

Число случаев коронавируса во всём мире превысило 13 млн

RT на русскомвчера в 19:20

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 13 млн

ТАССвчера в 17:28

Более 13 млн человек в мире заразились коронавирусом

Аргументы и Фактывчера в 18:15

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 13 млн человек

РИА Новостивчера в 18:50

Число жертв коронавируса во всем мире превысило 560 тыс. человек, заражены 12,5 млн

Полит.ру11 июля в 02:37
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Наталья Фриске надела платье сестры и спела ее песню

Shraibikus News вчера в 12:50
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Происшествия

Рабочие устроили погром на Амурской ГПЗ из-за задержки зарплаты

Строители Амурского газоперерабатывающего завода устроили погром в офисе подрядчика из-за финансовых претензий, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:36
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Экономика

Мировой лидер наружной рекламы полностью вышел из российского рынка

Мировой лидер наружной рекламы — французская компания JCDecaux, вышла из состава акционеров группы Russ Outdoor.
Известия 03:18
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Экономика

В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров

Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса.
Известия вчера в 08:51
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Общество

«Русал» предложил сменить менеджмент «Норникеля»

В «Русале» выразили обеспокоенность чередой экологических аварий и инцидентов, отметив, что «происходящее в «Норникеле» заставляет задуматься, насколько менеджмент компетентен и в состоянии управлять компанией».
RT на русском 02:41
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Полиция начала расследование в отношении сына Криштиану Роналду

Полиция португальского острова Мадейра начала расследование в отношении 10-летнего сына форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Lenta.ru 02:38
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Авто

Kia отзывает в РФ более 5 тыс. кроссоверов Seltos

Как сообщается на сайте «Новые автомобили», Kia отзывает в РФ более 5 тыс. кроссоверов Seltos.
Лезги газет 01:21
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Происшествия

Американскую актрису Наю Риверу нашли мертвой в озере

Американская актриса Ная Ривера найдена мертвой в озере в Южной Калифорнии, сообщает CNN. 33-летняя Ривера пропала в среду, 8 июля.
РБК вчера в 17:59
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Происшествия

Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП

РИА Новости вчера в 19:46
Шоу-бизнес

Алена Свиридова показала фигуру в бикини в честь Дня рыбака

Поздравительный пост 57-летняя певица разместила в микроблоге Instagram.
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Общество

Мэр Хабаровска оценил протесты словами «такие митинги в городе не нужны»

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук («Единая Россия») прокомментировал массовые акции протеста, проходящие в городе после ареста губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
РБК 02:51
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Общество

В России за сутки выявили 6248 случаев заражения коронавирусом

Число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 6248, до 739 947, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 03:31
Экономика

Дефицит бюджета США в июне достиг рекордных $864 млрд

Дефицит госбюджета США в июне составил рекордные $864,074 млрд по сравнению с всего $8,477 млрд за тот же месяц прошлого года, сообщило министерство финансов страны.
Интерфакс 00:34
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Шоу-бизнес

Ургант опубликовал фотографии дочерей

Шоумен нечасто показывает фотографии семьи, так что его поклонники пришли в восторг. Также Ургант опубликовал фото жены Натальи Кикнадзе.
РИАМО вчера в 04:39
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Общество

Turkish Airlines объявила о возобновлении полетов в Россию с 1 августа

BFM.ru вчера в 11:49
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Транспорт

РЖД приостановили продажу билетов на поезда в южных направлениях

Компания «Российские железные дороги» (РЖД) приостановила продажи билетов на ряд поездов, в том числе следующих в южных направлениях.
URA.Ru 12 июля в 23:20
Общество

В России пенсионеры 53-67 лет получат единовременную выплату

Пенсионеры в возрасте от 53 до 67 лет могут рассчитывать на получение единовременной выплаты в соответствии с положениями действующего пенсионного законодательства.
iReactor 00:27
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Общество

В Крыму за сутки выявили 11 носителей коронавируса

Симферополь, 14 июля 2020, 10:10 — REGNUM 11 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Республики Крым.
REGNUM 03:10
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Происшествия

Площадь пожара на складе в Самаре сократилась до 2 тысяч метров

Спасатели продолжают работать на месте пожара на складе в Самаре, площадь возгорания сократилась до 2 тыс. кв. м, сообщили в региональном МЧС России.
RT на русском 00:59
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Политика

Трамп освободил экс-советника Стоуна от штрафа и тюремного срока

Президент США Дональд Трамп специальным указом избавил своего экс-советника Роджера Стоуна, осужденного за дачу ложных показаний, не только от необходимости отбывать тюремное заключение, но и выплачивать остатки штрафа.
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Экономика

Кредиторы Тарико заказали оценку заложенного банка «Русский стандарт»

Владельцы дефолтных облигаций компании Russian Standard, зарегистрированной на Британских Виргинских островах и входящей в группу Рустама Тарико, инициировали досудебную претензию в адрес акционеров банка «Русский стандарт», 49% акций которого заложены в качестве обеспечения по бондам.
РБК 01:00
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Футбол

Лэмпард отреагировал на отмену дисквалификации «Манчестер Сити»

Наставник лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал решение спортивного арбитражного суда об отмене двухлетней дисквалификации «Манчестер Сити» из еврокубков.
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«Северный поток» остановлен на техобслуживание

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Энергетика

Доход России от экспорта золота превысил выручку от продажи газа

Россия во втором квартале 2020 года впервые заработала от экспорта золота больше, чем от продажи газа.
Известия 03:13
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Здоровье

Россиянам рассказали о трех возможностях не заболеть COVID-19

Иммунолог, эксперт по общественному здоровью и международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о трех возможностях не заболеть COVID-19.
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Футбол

Судья Сергей Лапочкин прошел проверку на детекторе лжи

Российский футбольный судья Сергей Лапочкин прошел проверку на полиграфе, сообщил Нобель Арустамян в своем Telegram-канале.
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Уже с 15 июля российские туристы смогут полететь в одну из европейских стран.
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Культура

Новым партнером Высоцкой в «Сценах супружеской жизни» станет Куценко

Культуромания вчера в 13:23
Общество

В России предложили компенсировать затраты граждан на удаленную работу

Министерство труда России поддержало законопроект о поправках в Трудовой кодекс, которые законодательно закрепляют дистанционный режим работы.
Российская газета 12 июля в 22:15
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Шоу-бизнес

Андрей Губин впервые за 15 лет спел на публике

Андрей Губин впервые за последние 15 лет спел на публике.
Актуальные Новости вчера в 01:21
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