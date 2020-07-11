Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 13 млн человек. Такие данные содержатся на сайте Университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также других открытых источников.

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 13 млн человек

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