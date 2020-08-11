Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 20 млн человек
Число заразившихся коронавирусом в мире с начала пандемии превысило 20 млн, сообщил Университет Джонса Хопкинса. По данным на 2.47 мск, число случаев заражения коронавирусом во всем мире достигло 20 млн 1 тыс. 19 человек, передает РИА «Новости».В источнике
С чего всё началось
Число заразившихся коронавирусом по всему миру составило 20089624 человека, из них умерли 3,6% — 736191, вылечились 61,1% — 12280520 человек, сообщает
Университет Джонса Хопкинса.
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