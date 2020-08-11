Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 20 млн человек

РБК 2 22

Число заразившихся коронавирусом в мире с начала пандемии превысило 20 млн, сообщил Университет Джонса Хопкинса. По данным на 2.47 мск, число случаев заражения коронавирусом во всем мире достигло 20 млн 1 тыс. 19 человек, передает РИА «Новости».