Коронавирус

ТАССТАССЧисло умерших из-за коронавируса в России превысило 5 тысяч

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 182, до 5 037. Об этом сообщили во вторник журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. Днем ранее в штабе сообщали о 162 умерших.
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Число умерших из-за коронавируса в России превысило 5 тысяч

ТАСС03:37

Число жертв коронавируса в России превысило 5 тыс

Московский Комсомолец04:22

Число умерших от коронавируса в России превысило 5000

Forbes03:38

За сутки в России выявили 8 863 новых случая заражения коронавирусом. Число летальных исходов превысило 5 тысяч

Новая газета03:38

Число смертей от коронавируса в России превысило 5 тыс

РБК04:23

Количество умерших от коронавируса в России превысило 5 тысяч человек

Коммерсантъ03:36

Число умерших россиян с коронавирусом превысило пять тысяч

Lenta.ru03:36
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Политика

Путину доложили о задержаниях за одиночные пикеты в Москве

Москва, 2 июня 2020, 13:02 — REGNUM Президенту России Владимиру Путину доложили о задержании за одиночные пикеты в Москве, заявил 2 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
REGNUM 06:02
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Космос

Американские астронавты перешли с Crew Dragon на МКС

Астронавты Даг Херли и Боб Бенкен смогли перейти на МКС с корабля Crew Dragon от компании SpaceX.
VSE42.RU 31 мая в 22:04
2K
Общество

В России начнут выдавать новые автомобильные номера

МВД утвердило изменения в приказе о регистрационных знаках транспортных средств, согласно которым машинам смогут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов.
РИА Новости 03:00
383
Общество

Игорь Зиновьев назначен заместителем начальника ГУ МВД Москвы

ТАСС вчера в 10:05
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Автоспорт

«Формула-1» представила календарь первых восьми этапов сезона-2020

Лондон, 2 июня 2020, 13:31 — REGNUM Расписание первых восьми этапов сезона-2020 опубликовала пресс-служба «Формулы-1» на странице в Twitter.
REGNUM 06:31
Общество

Кинотеатры и музеи в России откроются в середине июля

Кинотеатры могут вернуться к работе в середине июля, театры и концертные залы откроются осенью.
ТАСС 06:40
1
Космос

Роскосмос и NASA обсуждают возможность полетов к МКС

Политика Сегодня 03:14
Происшествия

На Кубани выявили еще 80 новых случаев коронавируса

В Краснодаре выявили 41 случай заражения, еще 11 человек инфицированы в Армавире, семеро заболели в Сочи, по три случая зафиксировали в Отрадненском и Кореновском районах, по два - в Тимашевском, Успенском, Новокубанском, Крымском и Белореченском районах.
Газета.Ru 31 мая в 06:38
1,2K
Энергетика

Россия уступила лидерство по поставкам газа в Турцию

В марте 2019 года доля России по экспорту газа в Турцию составляла 33% (1,4 млрд куб. м), в этом году она сократилась до 9,9% (389 млн куб. м). По поставкам СПГ на турецкий рынок Россию практически догнали США, увеличившие в этом году свои поставки на 300%.
Коммерсантъ 31 мая в 20:43
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Игры

Доля Epic Games Store на рынке PC-игр растет

Глава Epic Games Тим Суини в интервью GameSpot рассказал, что магазин EGS уже контролирует около 15% рынка PC-игр.
Городской портал Новый Нижний 05:00
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Здоровье

В Ивановской области умер еще один пациент с коронавирусом

В Ивановской области скончался еще один больной с коронавирусной инфекцией. Пациенту был 91 год, заболевание развивалось стремительно.
Ивтелерадио 05:01
Общество

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для голосования по поправкам

Роспотребадзор опубликовал рекомендации избирательным комиссиям в связи с предстоящим голосованием по поправкам в Конституцию.
РИА Новости 05:25
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Финансы

Официальный курс евро упал на 86 копеек, доллара — на 72 копейки

Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком на 3 июня, снизился на 85,94 копейки — до 76,7782 рубля, доллар подешевел на 72,83 копейки, до 68,9831 рубля.
РИА Новости 06:41
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Политика

В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного

В ФСБ сообщили о задержании в Крыму украинского военного за незаконное пересечение государственной границы России.
RT на русском 05:06
33
Политика

Трамп пригрозил ввести армию в охваченные беспорядками города

Президент США Дональд Трамп заявил, что мобилизует все ресурсы для прекращения беспорядков в стране, и пригрозил ввести в армию туда, где власти откажутся задействовать Национальную гвардию.
РИА Новости вчера в 19:05
302
Политика

Кремль сравнил проблему превышения полномочий полицией в России и США

Песков отметил, что в России вопросы превышения полицейскими полномочий строго регулируется действующими законами и служебными инструкциями.
Lenta.ru 05:29
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Игры

Diablo IV: новые 20-минут похождений за варвара

В сети появился новый 20-минутный ролик с игровым процессом долгожданной hack’n’slash – Diablo IV, которую создаёт Blizzard Entertainment.
Городской портал Новый Нижний 04:00
Здоровье

В Минздраве назвали условие для возвращения россиян к привычной жизни

Россияне смогут вернуться к привычной жизни, когда появится лекарство для лечения коронавируса или вакцина.
Lenta.ru 03:18
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Авто

«Яндекс» представил новое поколение беспилотных автомобилей

«Яндекс» представил новое поколение беспилотных автомобилей, созданное на базе автомобиля Hyundai Sonata в сотрудничестве с Hyundai Mobis, дочерним предприятием автопроизводителя.
Коммерсантъ 05:00
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Политика

В Раде начали сбор подписей за отставку главы МВД Украины

Депутаты Верховной рады начали сбор подписей за отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.
RT на русском 06:43
Шоу-бизнес

Глюкоза опубликовала фотографию после бани

Знаменитость опубликовала фотоснимки после посещения бани на своей страничке в Инстаграм. На фото Глюкоза обернула голову полотенцем.
ИнфоСМИ 05:24
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Общество

Главный храм Минобороны откроют 22 июня

Церемония открытия главного храма Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот» пройдет 22 июня.
Дождь 05:31
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Политика

На Украине предложили вести переговоры по Донбассу без России

Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США организовать переговоры по ситуации в Донбассе в будапештском формате, но без участия России на первых порах.
РБК вчера в 20:09
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Происшествия

В Крыму задержан отец утонувшей шестилетней девочки

Российская газета вчера в 16:39
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Происшествия

В Брянске в приемной семье нашли истощенного ребенка с обморожением

Поводом для расследования стала истощенная семилетняя девочка, найденная в частном доме без еды и с обмороженными конечностями.
Российская газета 04:50
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Общество

В Саратовской области за сутки коронавирусом заболели 95 человек

В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 2 июня выявлено 95 новых пациентов с коронавирусом.
Регион 64 02:24
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Шоу-бизнес

Отец Жанны Фриске дал отпор судебным приставам

Как пишет телеграм-канал Mash, Перовский суд отказал отцу Фриске в этом, но он не согласился с отказом и обжаловал данное решение.
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Политика

Песков рассказал об очередности снятия ограничений в разных регионах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 2 июня, прокомментировал возможность снятия ограничительных мер по всей стране за исключением Москвы.
Известия 06:22
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Энергетика

У соседей: в Литве с июля подешевеет газ и электроэнергия

С июля этого года природный газ для бытовых потребителей в Литве снизится в цене на 15-23%, а электроэнергия для бытовых потребителей подешевеет в среднем на 8%. Об этом накануне сообщила Государственная служба.
НИА-Калининград вчера в 00:02
Кино

Вышла финальная серия четвертого сезона «Рика и Морти»

Эпизод «Звездный Морт: Риквращение Джерри» стал финалом сезона.
ГЛАС.RU 03:17
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