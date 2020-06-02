Коронавирус
ТАССЧисло умерших из-за коронавируса в России превысило 5 тысяч
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 182, до 5 037. Об этом сообщили во вторник журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. Днем ранее в штабе сообщали о 162 умерших.
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Политика
Путину доложили о задержаниях за одиночные пикеты в Москве
Москва, 2 июня 2020, 13:02 — REGNUM Президенту России Владимиру Путину доложили о задержании за одиночные пикеты в Москве, заявил 2 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
REGNUM 06:02
Космос
Американские астронавты перешли с Crew Dragon на МКС
Астронавты Даг Херли и Боб Бенкен смогли перейти на МКС с корабля Crew Dragon от компании SpaceX.
VSE42.RU 31 мая в 22:04
Общество
В России начнут выдавать новые автомобильные номера
МВД утвердило изменения в приказе о регистрационных знаках транспортных средств, согласно которым машинам смогут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов.
РИА Новости 03:00
Общество
Игорь Зиновьев назначен заместителем начальника ГУ МВД Москвы
ТАСС вчера в 10:05
Автоспорт
«Формула-1» представила календарь первых восьми этапов сезона-2020
Лондон, 2 июня 2020, 13:31 — REGNUM Расписание первых восьми этапов сезона-2020 опубликовала пресс-служба «Формулы-1» на странице в Twitter.
REGNUM 06:31
Общество
Кинотеатры и музеи в России откроются в середине июля
Кинотеатры могут вернуться к работе в середине июля, театры и концертные залы откроются осенью.
ТАСС 06:40
Космос
Роскосмос и NASA обсуждают возможность полетов к МКС
Политика Сегодня 03:14
Происшествия
На Кубани выявили еще 80 новых случаев коронавируса
В Краснодаре выявили 41 случай заражения, еще 11 человек инфицированы в Армавире, семеро заболели в Сочи, по три случая зафиксировали в Отрадненском и Кореновском районах, по два - в Тимашевском, Успенском, Новокубанском, Крымском и Белореченском районах.
Газета.Ru 31 мая в 06:38
Энергетика
Россия уступила лидерство по поставкам газа в Турцию
В марте 2019 года доля России по экспорту газа в Турцию составляла 33% (1,4 млрд куб. м), в этом году она сократилась до 9,9% (389 млн куб. м). По поставкам СПГ на турецкий рынок Россию практически догнали США, увеличившие в этом году свои поставки на 300%.
Коммерсантъ 31 мая в 20:43
Игры
Доля Epic Games Store на рынке PC-игр растет
Глава Epic Games Тим Суини в интервью GameSpot рассказал, что магазин EGS уже контролирует около 15% рынка PC-игр.
Городской портал Новый Нижний 05:00
Здоровье
В Ивановской области умер еще один пациент с коронавирусом
В Ивановской области скончался еще один больной с коронавирусной инфекцией. Пациенту был 91 год, заболевание развивалось стремительно.
Ивтелерадио 05:01
Общество
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для голосования по поправкам
Роспотребадзор опубликовал рекомендации избирательным комиссиям в связи с предстоящим голосованием по поправкам в Конституцию.
РИА Новости 05:25
Финансы
Официальный курс евро упал на 86 копеек, доллара — на 72 копейки
Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком на 3 июня, снизился на 85,94 копейки — до 76,7782 рубля, доллар подешевел на 72,83 копейки, до 68,9831 рубля.
РИА Новости 06:41
Политика
В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного
В ФСБ сообщили о задержании в Крыму украинского военного за незаконное пересечение государственной границы России.
RT на русском 05:06
Политика
Трамп пригрозил ввести армию в охваченные беспорядками города
Президент США Дональд Трамп заявил, что мобилизует все ресурсы для прекращения беспорядков в стране, и пригрозил ввести в армию туда, где власти откажутся задействовать Национальную гвардию.
РИА Новости вчера в 19:05
Политика
Кремль сравнил проблему превышения полномочий полицией в России и США
Песков отметил, что в России вопросы превышения полицейскими полномочий строго регулируется действующими законами и служебными инструкциями.
Lenta.ru 05:29
Игры
Diablo IV: новые 20-минут похождений за варвара
В сети появился новый 20-минутный ролик с игровым процессом долгожданной hack’n’slash – Diablo IV, которую создаёт Blizzard Entertainment.
Городской портал Новый Нижний 04:00
Здоровье
В Минздраве назвали условие для возвращения россиян к привычной жизни
Россияне смогут вернуться к привычной жизни, когда появится лекарство для лечения коронавируса или вакцина.
Lenta.ru 03:18
Авто
«Яндекс» представил новое поколение беспилотных автомобилей
«Яндекс» представил новое поколение беспилотных автомобилей, созданное на базе автомобиля Hyundai Sonata в сотрудничестве с Hyundai Mobis, дочерним предприятием автопроизводителя.
Коммерсантъ 05:00
Политика
В Раде начали сбор подписей за отставку главы МВД Украины
Депутаты Верховной рады начали сбор подписей за отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.
RT на русском 06:43
Шоу-бизнес
Глюкоза опубликовала фотографию после бани
Знаменитость опубликовала фотоснимки после посещения бани на своей страничке в Инстаграм. На фото Глюкоза обернула голову полотенцем.
ИнфоСМИ 05:24
Общество
Главный храм Минобороны откроют 22 июня
Церемония открытия главного храма Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот» пройдет 22 июня.
Дождь 05:31
Политика
На Украине предложили вести переговоры по Донбассу без России
Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США организовать переговоры по ситуации в Донбассе в будапештском формате, но без участия России на первых порах.
РБК вчера в 20:09
Происшествия
В Крыму задержан отец утонувшей шестилетней девочки
Российская газета вчера в 16:39
Происшествия
В Брянске в приемной семье нашли истощенного ребенка с обморожением
Поводом для расследования стала истощенная семилетняя девочка, найденная в частном доме без еды и с обмороженными конечностями.
Российская газета 04:50
Общество
В Саратовской области за сутки коронавирусом заболели 95 человек
В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 2 июня выявлено 95 новых пациентов с коронавирусом.
Регион 64 02:24
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске дал отпор судебным приставам
Как пишет телеграм-канал Mash, Перовский суд отказал отцу Фриске в этом, но он не согласился с отказом и обжаловал данное решение.
RuNews24.ru 04:54
Политика
Песков рассказал об очередности снятия ограничений в разных регионах
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 2 июня, прокомментировал возможность снятия ограничительных мер по всей стране за исключением Москвы.
Известия 06:22
Энергетика
У соседей: в Литве с июля подешевеет газ и электроэнергия
С июля этого года природный газ для бытовых потребителей в Литве снизится в цене на 15-23%, а электроэнергия для бытовых потребителей подешевеет в среднем на 8%. Об этом накануне сообщила Государственная служба.
НИА-Калининград вчера в 00:02
Кино
Вышла финальная серия четвертого сезона «Рика и Морти»
Эпизод «Звездный Морт: Риквращение Джерри» стал финалом сезона.
ГЛАС.RU 03:17