Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 182, до 5 037. Об этом сообщили во вторник журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. Днем ранее в штабе сообщали о 162 умерших.

Число умерших из-за коронавируса в России превысило 5 тысяч

Политика Путину доложили о задержаниях за одиночные пикеты в Москве Москва, 2 июня 2020, 13:02 — REGNUM Президенту России Владимиру Путину доложили о задержании за одиночные пикеты в Москве, заявил 2 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. 2

Космос Американские астронавты перешли с Crew Dragon на МКС Астронавты Даг Херли и Боб Бенкен смогли перейти на МКС с корабля Crew Dragon от компании SpaceX. 2K

Общество В России начнут выдавать новые автомобильные номера МВД утвердило изменения в приказе о регистрационных знаках транспортных средств, согласно которым машинам смогут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов. 383

Автоспорт «Формула-1» представила календарь первых восьми этапов сезона-2020 Лондон, 2 июня 2020, 13:31 — REGNUM Расписание первых восьми этапов сезона-2020 опубликовала пресс-служба «Формулы-1» на странице в Twitter.

Происшествия На Кубани выявили еще 80 новых случаев коронавируса В Краснодаре выявили 41 случай заражения, еще 11 человек инфицированы в Армавире, семеро заболели в Сочи, по три случая зафиксировали в Отрадненском и Кореновском районах, по два - в Тимашевском, Успенском, Новокубанском, Крымском и Белореченском районах. 1,2K

Энергетика Россия уступила лидерство по поставкам газа в Турцию В марте 2019 года доля России по экспорту газа в Турцию составляла 33% (1,4 млрд куб. м), в этом году она сократилась до 9,9% (389 млн куб. м). По поставкам СПГ на турецкий рынок Россию практически догнали США, увеличившие в этом году свои поставки на 300%. 267

Здоровье В Ивановской области умер еще один пациент с коронавирусом В Ивановской области скончался еще один больной с коронавирусной инфекцией. Пациенту был 91 год, заболевание развивалось стремительно.

Общество Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для голосования по поправкам Роспотребадзор опубликовал рекомендации избирательным комиссиям в связи с предстоящим голосованием по поправкам в Конституцию. 71

Политика Трамп пригрозил ввести армию в охваченные беспорядками города Президент США Дональд Трамп заявил, что мобилизует все ресурсы для прекращения беспорядков в стране, и пригрозил ввести в армию туда, где власти откажутся задействовать Национальную гвардию. 302

Игры Diablo IV: новые 20-минут похождений за варвара В сети появился новый 20-минутный ролик с игровым процессом долгожданной hack’n’slash – Diablo IV, которую создаёт Blizzard Entertainment.

Авто «Яндекс» представил новое поколение беспилотных автомобилей «Яндекс» представил новое поколение беспилотных автомобилей, созданное на базе автомобиля Hyundai Sonata в сотрудничестве с Hyundai Mobis, дочерним предприятием автопроизводителя. 14

Политика В Раде начали сбор подписей за отставку главы МВД Украины Депутаты Верховной рады начали сбор подписей за отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

Шоу-бизнес Глюкоза опубликовала фотографию после бани Знаменитость опубликовала фотоснимки после посещения бани на своей страничке в Инстаграм. На фото Глюкоза обернула голову полотенцем. 13

Общество Главный храм Минобороны откроют 22 июня Церемония открытия главного храма Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот» пройдет 22 июня. 2

Политика На Украине предложили вести переговоры по Донбассу без России Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США организовать переговоры по ситуации в Донбассе в будапештском формате, но без участия России на первых порах. 938

Шоу-бизнес Отец Жанны Фриске дал отпор судебным приставам Как пишет телеграм-канал Mash, Перовский суд отказал отцу Фриске в этом, но он не согласился с отказом и обжаловал данное решение.