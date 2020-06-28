с чего всё началось

В России за прошедшие сутки зафиксирован 6791 новый случай заражения коронавирусом, общее число заболевших достигло 634 437. Умерли за последние сутки 104 человека, общее число летальных исходов достигло 9073.

Число смертей от коронавируса в мире превысило 500 тысяч

Финансы Доллар и евро готовы побить рекорд роста середины июня Последние дни июня на внутреннем валютном рынке с высокой вероятностью пройдут под знаком ослабления российской валюты.

Авто Volkswagen Tharu обогнал по продажам Kia Sportage и Volkswagen Tiguan Бюджетный кроссовер обогнал по популярности прежнего бестселлера марки - Volkswagen Tiguan (16 тыс экз.), а также южнокорейского лидера продаж Kia Sportage (9 тыс шт.). 12

Происшествия Более 300 пациентов находятся на лечении в больнице в Коммунарке В настоящее время в инфекционной больнице в Коммунарке лечатся свыше 300 пациентов, сообщил главврач медучреждения Денис Проценко в своем аккаунте в Facebook. 510

Общество В Челябинской области возобновят работу летние кафе и фитнес-клубы Власти в Челябинской области разрешили возобновить работу летних кафе, фитнес-центров и зоопарков с уличными экспозициями с соблюдением санитарных требований, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона. 3

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Общество Сотрудников ПФР попросили не акцентировать внимание на выплатах 1 июля Совещание проводилось в дистанционном формате и Топилин, обращаясь к региональным руководителям, требовал никак не подчеркивать в общении со СМИ, что выплаты будут назначены именно 1 июля. 80

Экономика Греф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар. 554

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Политика Лукашенко назвал Минск единственным союзником Москвы Президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что Россия не хочет потерять республику, так как Минск остался единственным союзником Москвы. 1,1K

Общество Принц Гарри жалеет о переезде в США Принц Гарри пожалел о своем решении переехать в США.

Шоу-бизнес Опубликовано видео особенного сына Бледанс с младшей сестрой Экс-супруг актрисы Эвелины Бледанс телепродюсер Александр Семин на своей странице в странице Instagram опубликовал видео, на котором их общий с артисткой сын Семен играет со своей младшей сестрой. 2

Политика Трамп высказался о причине исключения России из G8 По мнению президента США Дональда Трампа, американская сторона настояла на исключении России из G8 из-за того, что Москва переиграла во внешней политике экс-президента США Барака Обаму. 762

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Политика Мишустин освободил от должности замглавы Минкомсвязи Соколова Москва, 29 июня 2020, 11:21 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексея Соколова по его просьбе. 2

Общество Греф высказался о претензиях Михалкова Глава Сбербанка Герман Греф отреагировал на прозвучавшие в его адрес претензии со стороны кинорежиссера Никиты Михалкова, которые тот высказал в своей программе "Бесогон". 10