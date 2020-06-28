Коронавирус
КоммерсантъЧисло смертей от коронавируса в мире превысило 500 тысяч
В России за прошедшие сутки зафиксирован 6791 новый случай заражения коронавирусом, общее число заболевших достигло 634 437. Умерли за последние сутки 104 человека, общее число летальных исходов достигло 9073.
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Число заразившихся коронавирусом по всему миру составило 10145791 человек, из них умерли 4,9% — 501893, вылечились 50,7% — 5140899 человек, сообщает Университет Джонса Хопкинса.Полит.ру02:00
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Университет Хопкинса: в мире число зараженных SARS-CoV-2 превысило 10 млн
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