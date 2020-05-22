В России от коронавирусной инфекции за последние сутки скончались 150 человек. Это новый суточный рекорд, сообщили в пятницу, 22 мая, в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Почти половина скончавшихся приходится на Москву.

Число смертей от коронавируса за сутки побило новый рекорд

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