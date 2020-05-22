Коронавирус

ИзвестияИзвестияЧисло смертей от коронавируса за сутки побило новый рекорд

В России от коронавирусной инфекции за последние сутки скончались 150 человек. Это новый суточный рекорд, сообщили в пятницу, 22 мая, в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Почти половина скончавшихся приходится на Москву.
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Число смертей от коронавируса за сутки побило новый рекорд

Известия05:30

Новый рекорд смертей от коронавируса в России за сутки

Business (Одинцово)05:14

Число смертей от коронавируса в России за сутки побило новый рекорд

9111.ru05:11

Число смертей от COVID-19 за сутки побило новый рекорд

62инфо05:01

Число смертей от коронавируса за сутки побило новый рекорд

РБК03:40
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Религия

Никола Вешний: как малоазийский грек стал любимым русским святым

РИА Новости 01:00
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Происшествия

В Пакистане разбился пассажирский самолет

В непосредственной близости от аэропорта Карачи в пятницу разбился Airbus 320, принадлежавший местной авиакомпании Pakistan International Airlines.
Российская газета 06:40
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Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл отметили вторую годовщину свадьбы

Принц Гарри взял в жены Меган Маркл 19 мая 2018 года. вторую годовщину свадьбы пара отметила не в Лондоне, а в США, куда она перебралась вместе с маленьким сыном Арчи.
Bimru.ru 20 мая в 08:22
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Общество

В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска

В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
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Происшествия

Раскрыты подробности массового убийства бойцов Нацгвардии Украины

Lenta.ru 06:05
Музыка

Пятый клип Little Big преодолел отметку в 100 миллионов просмотров

Российская группа Little Big снова удивила публику. Клип на песню Uno собрал свыше ста миллионов просмотров на YouTube-канале «Евровидения».
Городовой 03:37
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Шоу-бизнес

Киркоров скорбит по скончавшемуся от коронавируса сыну диктора Моргуновой

Газета.Ru 06:49
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Футбол

Сегодня «Герта» встретится с «Унионом» в матче Бундеслиги

Обе команды являются соседями в турнирной таблице Бундеслиги. «Герта» располагается на одиннадцатом месте с 31 очко в активе.
ГЛАС.RU вчера в 22:28
Политика

США обвинили Россию в слежке за Трампом

Вашингтон, 22 мая 2020, 09:15 — REGNUM Россия во время полетов в рамках Договора об открытом небе якобы следила за местонахождением президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, заявил советник по нацбезопасности Роберт О'Брайен.
REGNUM 02:15
Шоу-бизнес

Дефиле Пугачевой в молодежном образе привело Галкина в восторг

Знаменитая примадонна российской эстрады Алла Пугачева устроила модное дефиле во дворе своего дома.
VSE42.RU 20 мая в 22:34
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Кино

Появились первые кадры сериала «Противостояние» по Стивену Кингу

Игромания.ру 20 мая в 07:31
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Шоу-бизнес

Жена Эмина Агаларова впервые высказалась о разводе

Эмин Агаларов несколько дней назад объявил о разводе со своей супругой Аленой Гавриловой, свадьба с которой состоялась всего лишь 2 года назад.
Bimru.ru вчера в 11:54
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Общество

Определены самые популярные среди российских абитуриентов факультеты

20% российских абитуриентов этого года планируют поступить на факультет информационных технологий.
Время Н 02:37
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Происшествия

В Хасавюртовском районе Дагестана обнаружена группа боевиков

ТАСС 07:00
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Общество

26 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

26 новых пациентов с коронавирусной инфекцией выявили в Вологодской области за сутки.
NewsVO 20 мая в 04:24
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Экономика

России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19

Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета 03:38
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Политика

В России возобновили подготовку голосования по конституции

Центризбирком возобновил подготовку к общероссийскому голосованию по поправкам в конституцию.
BFM.ru вчера в 14:21
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Общество

Попова рассказала о требованиях после снятия ограничений из-за COVID

После третьего этапа снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, бизнесу и посетителям все равно придется соблюдать некоторые требования, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью «РИА Новости».
РБК 04:10
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Религия

В Госдуме обозначили примерный срок открытия православных храмов

Источник в Русской православной церкви подтвердил, что рабочая группа при патриархе сейчас обсуждает сроки открытия храмов и формат их работы.
Росбалт 06:45
Политика

Путин опроверг слухи о замене очного образования дистанционным

Президент России Владимир Путин заявил, что считает провокацией все слухи и вбросы о том, что после пандемии коронавируса дистанционное образование полностью заменит очное.
RT на русском вчера в 07:33
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Общество

Госдума узаконила право вернуть деньги за билеты при ЧС

АБН 05:55
Политика

Жириновский призвал испытывать вакцину от коронавируса на заключенных

Чтобы испытания вакцины от коронавируса проходили быстрее, необходимо привлечь для этого добровольцев из числа заключенных в обмен на двукратное снижение их тюремного срока.
Lenta.ru 06:03
Шоу-бизнес

Салтыкова опубликовала фото с изменившейся Овсиенко

Салтыкова разместила в своем «Сторис» фотографию, где стоит рядом с Овсиенко и Булановой.
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Происшествия

На Урале от коронавируса умер монах из Верхотурского монастыря

ТАСС 05:41
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Политика

Российский артист Ширвиндт объяснил Гордону, чей Крым

Экономика сегодня 20 мая в 13:32
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Кино

Официально анонсирован выход режиссерской версии «Лиги Справедливости»

Российская газета 20 мая в 15:35
4
Общество

В Steam началась «Весенняя уборка»

В Steam стартовала акция «Весенняя уборка», в рамках которой Valve предложит пользователям пройти игры, которые накопились у них в библиотеках.
Cyber.sports.ru 01:50
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Здоровье

В Волгоградской области закрыты два хутора из-за вспышки коронавируса

Вспышка COVID-19 зафиксирована в Котельниковском районе, за последние дни подтверждено 11 случаев в двух хуторах.
Волгоградская правда 05:43
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Происшествия

Спецоперация силовиков проходит в Ельце

По сообщениям местных жителей в социальной сети "ВКонтате", спецподразделения силовиков проводят задержания членов организованной преступной группы.
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Эсай Моралес заменит Николаса Холта в новой «Миссии невыполнимой»

Пандемия коронавируса внесла коррективы в каст «Миссии невыполнимой 7». Эсай Моралес заменит Николаса Холта в роли главного злодея.
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