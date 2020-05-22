Коронавирус
ИзвестияЧисло смертей от коронавируса за сутки побило новый рекорд
В России от коронавирусной инфекции за последние сутки скончались 150 человек. Это новый суточный рекорд, сообщили в пятницу, 22 мая, в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Почти половина скончавшихся приходится на Москву.
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В Пакистане разбился пассажирский самолет
В непосредственной близости от аэропорта Карачи в пятницу разбился Airbus 320, принадлежавший местной авиакомпании Pakistan International Airlines.
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Bimru.ru 20 мая в 08:22
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
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Пятый клип Little Big преодолел отметку в 100 миллионов просмотров
Российская группа Little Big снова удивила публику. Клип на песню Uno собрал свыше ста миллионов просмотров на YouTube-канале «Евровидения».
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Киркоров скорбит по скончавшемуся от коронавируса сыну диктора Моргуновой
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Сегодня «Герта» встретится с «Унионом» в матче Бундеслиги
Обе команды являются соседями в турнирной таблице Бундеслиги. «Герта» располагается на одиннадцатом месте с 31 очко в активе.
ГЛАС.RU вчера в 22:28
Политика
США обвинили Россию в слежке за Трампом
Вашингтон, 22 мая 2020, 09:15 — REGNUM Россия во время полетов в рамках Договора об открытом небе якобы следила за местонахождением президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, заявил советник по нацбезопасности Роберт О'Брайен.
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Дефиле Пугачевой в молодежном образе привело Галкина в восторг
Знаменитая примадонна российской эстрады Алла Пугачева устроила модное дефиле во дворе своего дома.
VSE42.RU 20 мая в 22:34
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Появились первые кадры сериала «Противостояние» по Стивену Кингу
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Жена Эмина Агаларова впервые высказалась о разводе
Эмин Агаларов несколько дней назад объявил о разводе со своей супругой Аленой Гавриловой, свадьба с которой состоялась всего лишь 2 года назад.
Bimru.ru вчера в 11:54
Общество
Определены самые популярные среди российских абитуриентов факультеты
20% российских абитуриентов этого года планируют поступить на факультет информационных технологий.
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Общество
26 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
26 новых пациентов с коронавирусной инфекцией выявили в Вологодской области за сутки.
NewsVO 20 мая в 04:24
Экономика
России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19
Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета 03:38
Политика
В России возобновили подготовку голосования по конституции
Центризбирком возобновил подготовку к общероссийскому голосованию по поправкам в конституцию.
BFM.ru вчера в 14:21
Общество
Попова рассказала о требованиях после снятия ограничений из-за COVID
После третьего этапа снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, бизнесу и посетителям все равно придется соблюдать некоторые требования, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью «РИА Новости».
РБК 04:10
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В Госдуме обозначили примерный срок открытия православных храмов
Источник в Русской православной церкви подтвердил, что рабочая группа при патриархе сейчас обсуждает сроки открытия храмов и формат их работы.
Росбалт 06:45
Политика
Путин опроверг слухи о замене очного образования дистанционным
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Политика
Жириновский призвал испытывать вакцину от коронавируса на заключенных
Чтобы испытания вакцины от коронавируса проходили быстрее, необходимо привлечь для этого добровольцев из числа заключенных в обмен на двукратное снижение их тюремного срока.
Lenta.ru 06:03
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Салтыкова опубликовала фото с изменившейся Овсиенко
Салтыкова разместила в своем «Сторис» фотографию, где стоит рядом с Овсиенко и Булановой.
RuNews24.ru 05:36
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Российский артист Ширвиндт объяснил Гордону, чей Крым
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В Steam стартовала акция «Весенняя уборка», в рамках которой Valve предложит пользователям пройти игры, которые накопились у них в библиотеках.
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Волгоградская правда 05:43
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Спецоперация силовиков проходит в Ельце
По сообщениям местных жителей в социальной сети "ВКонтате", спецподразделения силовиков проводят задержания членов организованной преступной группы.
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Эсай Моралес заменит Николаса Холта в новой «Миссии невыполнимой»
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