За последнюю неделю завершили лечение от COVID-19 на 37,3% больше людей, чем за прошлую неделю. Число смертельных исходов от коронавируса за неделю сократилось на 34% по сравнению с предыдущей, а за месяц — на 55%, уточнили в оперштабе.

Число смертельных случаев COVID-19 в Москве за месяц упало на 55%

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