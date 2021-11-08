В 2021 году увеличилось число запросов от IT-разработчиков из СНГ и Украины на работу в России. Об этом сообщает "Коммерсантъ". Из Казахстана в текущем году поступило на 36% больше заявок на работу по сравнению с прошлогодними показателями.В источнике
Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи вычислил количество нейтрализующих единиц антител (banding antibody units), которое необходимо для полной защиты от дельта-штамма, сообщил глава центра Александр Гинцбург в интервью газете "Известия".