Будьте в Плюсе

Число соискателей из СНГ и Украины в российской IТ-сфере начало расти

В 2021 году увеличилось число запросов от IT-разработчиков из СНГ и Украины на работу в России. Об этом сообщает "Коммерсантъ". Из Казахстана в текущем году поступило на 36% больше заявок на работу по сравнению с прошлогодними показателями.В источнике

Подробнее о событии

В России выросло количество мигрантов-программистов
Общественная служба новостей02:29
Число соискателей из СНГ в IТ-сфере растет
Коммерсантъ18:05
Самое цитируемое
Коммерсант: IT-разработчики из СНГ и с Украины хотят работать в России
ПРАЙМ00:20
Украинские IT-специалисты начали активнее переезжать в Россию
РЕН ТВ21:44
«Ъ»: число запросов от IT-разработчиков из СНГ на работу в России значительно увеличилось
Online47.ru21:23
«Ъ»: в России увеличились запросы IT-разработчиков из СНГ и с Украины на работу в России
Lenta.ru20:47
Число соискателей из СНГ и Украины в российской IТ-сфере начало расти
Газета.Ru22:17

Интересное

В Новосибирске цена квадратного метра в новостройке превысила 72 000 рублей

В Новосибирске по итогам 3 квартала 2021 года средняя стоимость квадратного метра в новом доме впервые превысила 70 тысяч рублей и составила 72 196 рублей, об этом сообщает Новосибирскстат.
АиФ Новосибирсквчера в 00:47

Александр Гинцбург заявил, что 300 единиц антител защищают от дельта-штамма коронавируса

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи вычислил количество нейтрализующих единиц антител (banding antibody units), которое необходимо для полной защиты от дельта-штамма, сообщил глава центра Александр Гинцбург в интервью газете "Известия".
РИА Новости02:57