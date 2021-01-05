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Известия
Известия

Число ставших россиянами иностранцев в 2020 году выросло на треть

«За 11 месяцев 2020 года в гражданство РФ принято более 563 тыс. иностранных граждан, что на 32% больше, чем за аналогичный период 2019 года», — говорится в сообщении.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Число иностранцев, ставших гражданами России в 2020 году, выросло на треть

Российское гражданство получили в 2020 году более 560 тыс. иностранных граждан, это на 32% больше, чем годом ранее. Кроме того, каждый шестой иностранец, находящийся в России, имеет вид на жительство или разрешение на временное проживание.
ТАСС07:31
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НТВ

Число ставших гражданами России иностранцев выросло на треть

НТВ08:22
Взгляд.ру

Число ставших гражданами России иностранцев в 2020 году выросло на 30%

Взгляд.ру08:15
Новые Известия

В 2020 году резко выросло число иностранцев, получивших гражданство России

Новые Известия08:17
Известия

Число ставших россиянами иностранцев в 2020 году выросло на треть

Известия08:05
Ведомости

Число получивших гражданство России иностранцев выросло более чем на треть

Ведомости07:50
ТАСС

Число иностранцев, ставших гражданами России в 2020 году, выросло на треть

ТАСС07:31
ИА Красная Весна

В 2020 году российское гражданство получило на 30% больше иностранцев

ИА Красная Весна08:09

В Кирове хирурги извлекли из желудка пациентки 300 граммов волос

Перед новогодними праздниками в Кировской областной детской клинической больнице прошла довольно редкая операция: из желудка 16-летней пациентки извлекли 300-граммовый клубок волос диаметром 10 на 15 см. Екатерина Борнякова начала жаловаться на боли в верхней части живота.
ГТРК Вятка3 января в 03:17

Сенаторы оценили идею провести амнистию кредитов до ₽3 млн

Ранее лидер партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин сообщил агентству «РИА Новости» о том, что направил в Госдуму предложение аннулировать кредитные выплаты всем заемщикам по долгам в пределах 3 млн руб. в связи с экономической ситуацией в стране, вызванной пандемией коронавируса.
РБК05:55