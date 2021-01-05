Число ставших россиянами иностранцев в 2020 году выросло на треть
«За 11 месяцев 2020 года в гражданство РФ принято более 563 тыс. иностранных граждан, что на 32% больше, чем за аналогичный период 2019 года», — говорится в сообщении.В источнике
С чего всё началось
Число иностранцев, ставших гражданами России в 2020 году, выросло на треть
Российское гражданство получили в 2020 году более 560 тыс. иностранных граждан, это на 32% больше, чем годом ранее. Кроме того, каждый шестой иностранец, находящийся в России, имеет вид на жительство или разрешение на временное проживание.
ТАСС07:31
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