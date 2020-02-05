Политика
Газета.RuЧисло сторонников союза России и Белоруссии сократилось
Отмечается, что наиболее резкое снижение 14,7% произошло в период с сентября по декабрь 2019 года. При этом количество сторонников союза Белоруссии с Европой наоборот возросло с 24,4% до 32%.
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Общество
В работе «Яндекса» произошел сбой
Отдельно сообщается о сбоях в работе сервиса «Яндекс.Музыка» — там фиксируются неполадки в работе потоковой музыки (63%) и веб-сайта (35%), некоторые пользователи также испытывают трудности с авторизацией (1%).
Происшествия
В Липецкой области две восьмиклассницы избили шестиклассницу
Политика
Путин потребовал от правительства прорыва в дебюрократизации
По словам президента, накануне премьер-министр России Михаил Мишустин доложил ему о работе по оптимизации административных процедур и внедрении передовых цифровых технологий в деятельности министерств и ведомств.
Происшествия
В результате схода лавины в Турции погибли 23 человека
В турецкой провинции Ван в результате обрушения лавины погибли 23 человека. Об этом сообщает агентство Hurriyet.
Армия и оружие
Стрельбу из «Солнцепеков» показали на видео
Армия и оружие
Двигатель для ракетоносца ПАК ДА планируется изготовить в текущем году
Криворучко добавил, что соотвествующие работы по созданию этих двигателей выполняются на предприятии «Кузнецов», и в минобороны надуются, что уже в текущем году будут изготовлены первые двигатели, которые в дальнейшем передадут на стенд для проведения предварительных испытаний.
Культура
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Общество
В украинском учебнике обнаружили грустного Киану Ривза
Политика
Депутаты подготовили законопроект против завышения цен в аптеках
Депутаты фракции "Единая Россия" разработали законопроект, призванный не допустить завышения аптеками цен на лекарства.
Футбол
FIFA не подтвердила отстранение России от ЧМ-2022
Международная федерация футбола (FIFA) не подтвердила информацию об отстранении России от чемпионате мира по футболу в Катаре в 2022 году.
Транспорт
В России предложили ограничить использование шипованных шин
На круглом столе в нижней палате 4 февраля предлагались инициативы, в том числе ограничение скорости для автомобилей с шипованными шинами, введение штрафа за неправильное использование сезонной резины и возвращение знака «Ш». При этом почти все специалисты по дорожному строительству поддержали данные инициативы.
Политика
США могут расширить санкции против «Северного потока-2»
Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Общество
Граждане стран Евросоюза попросили Россию вывезти их из Уханя
Посол России в Китае Андрей Денисов сообщил, что обладатели паспортов стран Евросоюза обратились с просьбой об их эвакуации из Уханя – города-очага вируса 2019-nCoV.
Общество
«Победа» опровергла информацию о недопуске ветерана на его место
Авиакомпания "Победа" опровергает информацию, появившуюся в СМИ, о том, что не предоставила ветерану Великой Отечественной войны место повышенного комфорта из-за перевеса багажа.
Здоровье
Врач назвал самый опасный алкогольный напиток
Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
Здоровье
На Урале родители смертельно больной девочки написали письмо Дональду Трампу
В обращении говорится, что 23 января их дочери поставили диагноз спинальная мышечная атрофия первого типа (персональные данные ребенка и диагноз публикуются Znak.com с письменного разрешения родителей).
Общество
Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде
Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде из масс-маркета. Фотографии появились на Daily Mail.
Авто
Представлен новый мини-кроссовер Kia Sonet
На открывшейся сегодня выставке Auto Expo 2020 в Дели компания Kia представила новый компактный кроссовер Sonet.
Общество
Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах
Политика
Путин заявил об отсутствии другого шанса на реализацию нацпроектов
Президент России Владимир Путин заявил, что другого шанса для реализации национальных проектов и других целей развития в ближайшие годы может не представиться.
Футбол
Кокорин может оказаться в «Рубине» или «Балтике»
Авто
Новый Volkswagen Polo для России станет лифтбеком
Компания Volkswagen раскрыла информацию о новом поколении седана Polo для российского рынка — модель превратится в лифтбек.
Политика
Лукашенко надеется на честные отношения с Россией
Местные СМИ подчеркивают, что Лукашенко хочет самых честных добрых и дружеских отношений с братским народом, пишет Федеральное агентство новостей.
Происшествия
На Урале трех экс-полицейских обвиняют в изнасиловании
Трое экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании девушки в служебном автомобиле, предстанут перед судом в Свердловской области, сообщил руководитель следственного отдела по Ленинскому району города Екатеринбург СУСК по региону Вадим Терновой.
Культура
Элайджа Вуд станцевал Skibidi с группой Little Big
Участники российской рейв-группы Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская станцевали под Skibidi вместе с американским актером Элайджей Вудом.
Происшествия
У 10 человек с круизного судна в Японии нашли новый тип коронавируса
Новый тип коронавируса нашли у 10 пассажиров с круизного судна, которое уже несколько дней находится на карантине на рейде у японского города Йокохама, сообщил министр здравоохранения Японии Като Кацунобу.
Космос
Аварийная система корабля «Орёл» сама дотянет до орбиты
САС на кораблях «Союз МС» при аварии после 114 секунды полёта уводит аппарат на баллистический спуск.