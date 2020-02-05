Политика

Газета.RuГазета.RuЧисло сторонников союза России и Белоруссии сократилось

Отмечается, что наиболее резкое снижение 14,7% произошло в период с сентября по декабрь 2019 года. При этом количество сторонников союза Белоруссии с Европой наоборот возросло с 24,4% до 32%.
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Польские социологи: белорусам всё меньше нравится союз с Россией

REGNUM09:53

В Минске обнаружили «обвальное падение» пророссийских настроений

News.ru09:45

В Белоруссии обнаружили «обвальное падение» пророссийских настроений

Lenta.ru07:05

В Белоруссии зафиксировали падение пророссийских настроений

Piter.tv09:12

В Белоруссии произошел «обвал» пророссийских настроений

Взгляд.ру08:07

Пророссийски настроенных белорусов стало гораздо меньше

Национальная служба новостей07:30

Число сторонников союза России и Белоруссии сократилось

Газета.Ru09:16
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Общество

В работе «Яндекса» произошел сбой

Отдельно сообщается о сбоях в работе сервиса «Яндекс.Музыка» — там фиксируются неполадки в работе потоковой музыки (63%) и веб-сайта (35%), некоторые пользователи также испытывают трудности с авторизацией (1%).
Коммерсантъ 09:03
Происшествия

В Липецкой области две восьмиклассницы избили шестиклассницу

Известия вчера в 08:23
Политика

Путин потребовал от правительства прорыва в дебюрократизации

По словам президента, накануне премьер-министр России Михаил Мишустин доложил ему о работе по оптимизации административных процедур и внедрении передовых цифровых технологий в деятельности министерств и ведомств.
РБК 09:40
Происшествия

В результате схода лавины в Турции погибли 23 человека

В турецкой провинции Ван в результате обрушения лавины погибли 23 человека. Об этом сообщает агентство Hurriyet.
Газета.Ru 07:43
Армия и оружие

Стрельбу из «Солнцепеков» показали на видео

Lenta.ru вчера в 10:44
Армия и оружие

Двигатель для ракетоносца ПАК ДА планируется изготовить в текущем году

Криворучко добавил, что соотвествующие работы по созданию этих двигателей выполняются на предприятии «Кузнецов», и в минобороны надуются, что уже в текущем году будут изготовлены первые двигатели, которые в дальнейшем передадут на стенд для проведения предварительных испытаний.
Военное дело 09:17
Культура

Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

Rambler News Service 06:17
Общество

В украинском учебнике обнаружили грустного Киану Ривза

Lenta.ru вчера в 11:50
Политика

Депутаты подготовили законопроект против завышения цен в аптеках

Депутаты фракции "Единая Россия" разработали законопроект, призванный не допустить завышения аптеками цен на лекарства.
ТАСС 09:32
Футбол

FIFA не подтвердила отстранение России от ЧМ-2022

Международная федерация футбола (FIFA) не подтвердила информацию об отстранении России от чемпионате мира по футболу в Катаре в 2022 году.
Коммерсантъ 05:48
Транспорт

В России предложили ограничить использование шипованных шин

На круглом столе в нижней палате 4 февраля предлагались инициативы, в том числе ограничение скорости для автомобилей с шипованными шинами, введение штрафа за неправильное использование сезонной резины и возвращение знака «Ш». При этом почти все специалисты по дорожному строительству поддержали данные инициативы.
РБК 09:35
Политика

США могут расширить санкции против «Северного потока-2»

Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Вести.Ru вчера в 14:38
Общество

Граждане стран Евросоюза попросили Россию вывезти их из Уханя

Посол России в Китае Андрей Денисов сообщил, что обладатели паспортов стран Евросоюза обратились с просьбой об их эвакуации из Уханя – города-очага вируса 2019-nCoV.
Ruposters.ru 04:29
Общество

«Победа» опровергла информацию о недопуске ветерана на его место

Авиакомпания "Победа" опровергает информацию, появившуюся в СМИ, о том, что не предоставила ветерану Великой Отечественной войны место повышенного комфорта из-за перевеса багажа.
РЕН ТВ 01:35
Здоровье

Врач назвал самый опасный алкогольный напиток

Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
РИА Новости вчера в 09:01
Здоровье

На Урале родители смертельно больной девочки написали письмо Дональду Трампу

В обращении говорится, что 23 января их дочери поставили диагноз спинальная мышечная атрофия первого типа (персональные данные ребенка и диагноз публикуются Znak.com с письменного разрешения родителей).
Znak.com вчера в 08:53
Армия и оружие

Су-35 затмил перспективный Су-57 благодаря войне в Сирии

Lenta.ru 07:16
Общество

Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде

Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде из масс-маркета. Фотографии появились на Daily Mail.
Lenta.ru вчера в 23:31
Происшествия

Российского полицейского задержали за расстрел казачьего атамана

Lenta.ru 09:34
Авто

Представлен новый мини-кроссовер Kia Sonet

На открывшейся сегодня выставке Auto Expo 2020 в Дели компания Kia представила новый компактный кроссовер Sonet.
Wroom.ru 06:10
Общество

Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах

РИА Новости 01:11
Хоккей

Овечкин оформил хет-трик и принес победу «Вашингтон Кэпиталз»

Газета.Ru 02:40
Политика

Путин заявил об отсутствии другого шанса на реализацию нацпроектов

Президент России Владимир Путин заявил, что другого шанса для реализации национальных проектов и других целей развития в ближайшие годы может не представиться.
Известия 08:50
Футбол

Кокорин может оказаться в «Рубине» или «Балтике»

Вести.Ru 07:40
Авто

Новый Volkswagen Polo для России станет лифтбеком

Компания Volkswagen раскрыла информацию о новом поколении седана Polo для российского рынка — модель превратится в лифтбек.
Коммерсантъ 07:44
Политика

Лукашенко надеется на честные отношения с Россией

Местные СМИ подчеркивают, что Лукашенко хочет самых честных добрых и дружеских отношений с братским народом, пишет Федеральное агентство новостей.
ФедералПресс вчера в 06:37
Происшествия

На Урале трех экс-полицейских обвиняют в изнасиловании

Трое экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании девушки в служебном автомобиле, предстанут перед судом в Свердловской области, сообщил руководитель следственного отдела по Ленинскому району города Екатеринбург СУСК по региону Вадим Терновой.
РИА Новости 09:45
Культура

Элайджа Вуд станцевал Skibidi с группой Little Big

Участники российской рейв-группы Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская станцевали под Skibidi вместе с американским актером Элайджей Вудом.
VSE42.RU вчера в 22:56
Происшествия

У 10 человек с круизного судна в Японии нашли новый тип коронавируса

Новый тип коронавируса нашли у 10 пассажиров с круизного судна, которое уже несколько дней находится на карантине на рейде у японского города Йокохама, сообщил министр здравоохранения Японии Като Кацунобу.
РИА Новости вчера в 19:41
Космос

Аварийная система корабля «Орёл» сама дотянет до орбиты

САС на кораблях «Союз МС» при аварии после 114 секунды полёта уводит аппарат на баллистический спуск.
REGNUM вчера в 02:11
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