Экономика

ИзвестияИзвестияЧисло страховых случаев с россиянами в Турции выросло на 80%

Летом 2019 года в Турции значительно выросло число страховых случаев с российскими туристами. Об этом сообщили в дочерней страховой компании Сбербанка — «Сбербанк страхование».
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Число страховых случаев с россиянами в Турции выросло на 80%

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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 10:16, Вашингтон
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