Экономика
ИзвестияЧисло страховых случаев с россиянами в Турции выросло на 80%
Летом 2019 года в Турции значительно выросло число страховых случаев с российскими туристами. Об этом сообщили в дочерней страховой компании Сбербанка — «Сбербанк страхование».
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Число страховых случаев с российскими туристами в Турции выросло этим летом на 80%
Интерфаксвчера в 10:58
«Сбербанк страхование»: число страховых случаев с россиянами в Турции выросло на 80%
Агентство страховых новостейвчера в 09:22
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 10:48, Вашингтон
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Apple удалось укрепить позиции на рынке планшетов в регионе EMEA
Компания Samsung, занимающая второе место, за год сократила поставки с 2,304 до 1,995 млн штук, то есть на 13,4%.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает в ближайшее время обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным сроки проведения встречи в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия и Украина) .
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Политика
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Временно исполняющим обязанности руководителя пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Кирилла назначен председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
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Apple TV: конкурент Netflix станет доступен в России с ноября
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"В идеале — войти в состав России на правах федеративного округа", - заявил Пушилин.
Газета.Ru 08:35
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ЕЦБ снизил ставку и возобновит скупку активов
Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам сегодняшнего заседания сообщил, что снизит ставку по депозитам с -0,4% до -0,5%, а с ноября возобновит программу скупки активов.
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Происшествия
Во Франции саудовскую принцессу осудили за насилие над сантехником
Сестру саудовского наследного принца Мохаммеда бен Салмана Хассу бин Салман приговорили к 10 месяцам тюрьмы условно за применение ее персоналом насилия в отношении сантехника, сообщает газета Figaro.
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Место в очереди за iPhone в Москве стоит полмиллиона
Авторы предлагают обеспечить вам первые места в очереди за новой моделью iPhone 11, то есть простоять в очереди в любой магазин Москвы неделю, и просят за это в среднем 280 тысяч рублей.
Rostov gazeta 09:03
Космос
Скончался академик Энеев, причастный к полету Гагарина в космос
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Освобожденный украинский моряк рассказал о требовании целовать мантию судье
По словам Гриценко, государственные адвокаты и психологи в российском СИЗО требовали от украинских моряков «падать в колени судьям, целовать мантию, говорить, что виновен», обещая в таком случае «что-то хорошее».
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Любовник Седоковой выставил жену с сыном из дома ради певицы Супруга баскетболиста Яниса Тиммы рассказала о скандальном поведении своего мужа.
Экспресс газета 07:50
Авто
Картер коробки передач доработал АвтоВАЗ
"В письме №99-19 «О дополнительной информации» от 05.19.19 говорится, что в конструкцию КПП вводятся дополнительные ребра жесткости в районе маслосливного отверстия, что исключит течь масла по привалочным плоскостям корпусов коробок передач" - сообщает портал avtonovostidnya.ru.
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Toyota снизила стоимость кроссовера Toyota RAV4
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Происшествия
Футболист Ари поблагодарил полицию за возврат украденных часов
Нападающий футбольной команды «Краснодар» Ари, у которого украли 12 пар наручных часов, поблагодарил полицию за возвращение части коллекции.
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Китайцы представили во Франкфурте гибридного конкурента Bugatti Chiron
Как заявляет производитель, Hongqi S9 способен ускоряться с места до 100 км/ч всего за 1,9 секунды, что почти на 0,6 секунды быстрее, чем Bugatti Chiron.
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Петру Мамонову сделали операцию на сердце
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Медведев отменил советские акты
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
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Netflix случайно назвал дату премьеры сериала «Ведьмак»
День выхода на экраны сериала «Ведьмак» случайно раскрыла кинокомпания Netflix.
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Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече
Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
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