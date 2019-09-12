Экономика

ИзвестияИзвестияЧисло страховых случаев с россиянами в Турции выросло на 80%

Летом 2019 года в Турции значительно выросло число страховых случаев с российскими туристами. Об этом сообщили в дочерней страховой компании Сбербанка — «Сбербанк страхование».
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Число страховых случаев с россиянами в Турции выросло на 80%

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Число страховых случаев с российскими туристами в Турции выросло этим летом на 80%

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Число пострадавших российских туристов в Турции резко увеличилось

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Число страховых случаев с россиянами в Турции выросло на 80%

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Страховщики пугнули воронежских любителей отдыха в Турции

Горкомвчера в 10:44
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 10:48, Вашингтон
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Российская компания "Газпром" изучает юридические и коммерческие последствия отмены Европейским судом юстиций права компании использовать полную мощность газопровода Opal, сообщает ФАН.
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"В идеале — войти в состав России на правах федеративного округа", - заявил Пушилин.
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Авторы предлагают обеспечить вам первые места в очереди за новой моделью iPhone 11, то есть простоять в очереди в любой магазин Москвы неделю, и просят за это в среднем 280 тысяч рублей.
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"В письме №99-19 «О дополнительной информации» от 05.19.19 говорится, что в конструкцию КПП вводятся дополнительные ребра жесткости в районе маслосливного отверстия, что исключит течь масла по привалочным плоскостям корпусов коробок передач" - сообщает портал avtonovostidnya.ru.
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