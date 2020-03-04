Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЧисло сверхбогатых людей в 2019 году в мире выросло на 6,4%

Число сверхбогатых людей в 2019 году в мире выросло на 6,4% По данным консалтинговой компании Knight Frank, не смотря на замедление экономического роста, в прошлом году число людей с чистым капиталом от $30 млн и выше выросло на 6,4%. Теперь их более 513 тыс. по всему миру.
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Число сверхбогатых людей в 2019 году в мире выросло на 6,4%

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России предсказали резкий рост числа сверхбогачей

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Valve Corporation выпустил три новых видео с геймплеем Half-Life: Alyx.
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BMW презентовала новый логотип марки

"РГ" рассказывала о новом концепте BMW i4 Gran Coupe, который появится в серии в следующем году.
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«От Таисии ничего не осталось»: фанаты сравнили Повалий с мультяшкой

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Кремль исключил доклады Путину обо всех экстренных посадках самолетов

«Каждый раз об экстренных посадках президенту не докладывают, только если речь не идет о каких-то подтвержденных случаях», — ответил Песков на вопрос о том, доложили ли президенту о посадках самолетов из-за сообщений о «минировании».
РБК вчера в 05:55
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Сергей Краевой освобожден от должности замглавы Минздрава России

Сергей Краевой освобожден от должности заместителя главы Министерства здравоохранения России. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Завод концерна Volkswagen в Калуге сокращает объемы выпуска лифтбеков Skoda Rapid.
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Способное достроить «Северный поток – 2» судно снова сменило курс

В декабре 2019 года из-за введенных США санкций швейцарская компания Allseas, занимавшаяся укладкой труб газопровода «Северный поток – 2», приостановила работы и вывела суда из данного района Балтийского моря.
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Власти Италии закрывают школы и университеты из-за коронавируса

Власти Италии решили закрыть все школы и университеты в стране из-за распространения нового типа коронавируса.
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Суд в Греции отпустил экс-командира украинского батальона «Айдар»

Суд в Греции освободил из-под стражи экс-командира батальона "Айдар" и бывшего депутата Верховной рады Украины VIII созыва Сергея Мельничука, задержанного 1 марта, сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.
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Специалисты Сбербанка создали математическую модель распространения коронавируса в России и в мире, пишет ТАСС.
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Castlevania: Symphony of the Night вышла на iOS и Android

4 марта в App Store и Play Market появилась мобильная версия Castlevania: Symphony of the Night.
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