Экономика
КоммерсантъЧисло сверхбогатых людей в 2019 году в мире выросло на 6,4%
Число сверхбогатых людей в 2019 году в мире выросло на 6,4% По данным консалтинговой компании Knight Frank, не смотря на замедление экономического роста, в прошлом году число людей с чистым капиталом от $30 млн и выше выросло на 6,4%. Теперь их более 513 тыс. по всему миру.
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Армия и оружие
Турция сбила сирийский военный самолет в Идлибе
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«Ъ» сообщил, что Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем
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Следствие по делу историка Соколова завершено
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Под Рязанью найдены останки, которые могут принадлежать знакомой фигурантов дела «Сети»
В районе деревни Лопухи в Рязанской области обнаружены останки, которые могут принадлежать пропавшей в 2017 году Екатерине Левченко - знакомой фигурантов дела террористической организации "Сеть" (запрещена в РФ).
Общество
Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит покупать нефть в России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит покупать нефть в России.
Шоу-бизнес
О своих отношениях с Земфирой рассказала Рената Литвинова
Актриса подчеркнула, что в их отношениях она отдает Земфире первенство.
Общество
Роскомнадзор ограничит доступ к сайтам с фейками о коронавирусе
В ведомстве уточнили, что ряд сообщений в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook об инфекционном заболевании и его распространении в России был внесён в реестр запрещенной в РФ информации.
Политика
Украина обсуждает с США долгосрочный импорт газа
Глава Министерства энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что украинская сторона ведёт переговоры с США по поводу импорта значительных объёмов американского газа через инфраструктуру Польши.
Музыка
Жириновский станцевал под песню Little Big
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МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными
Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Игры
Valve Corporation выпустил три новых видео с геймплеем Half-Life: Alyx
Valve Corporation выпустил три новых видео с геймплеем Half-Life: Alyx.
Политика
Рада отправила в отставку премьер-министра Украины Гончарука
Верховная Рада Украины утвердила отставку премьер-министра Алексея Гончарука. Об этом сообщается на сайте парламента.
Общество
BMW презентовала новый логотип марки
"РГ" рассказывала о новом концепте BMW i4 Gran Coupe, который появится в серии в следующем году.
Шоу-бизнес
«От Таисии ничего не осталось»: фанаты сравнили Повалий с мультяшкой
Поклонники отметили, что у певицы пухлые губы, кожа неестественно натянута, морщин почти не видно и белоснежная улыбка.
Политика
Песков прокомментировал поправку о народе к Конституции
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что поправка к Конституции России, которая вводит понятие «государствообразующий народ», не ущемляет прав национальных меньшинств.
Происшествия
Кремль исключил доклады Путину обо всех экстренных посадках самолетов
«Каждый раз об экстренных посадках президенту не докладывают, только если речь не идет о каких-то подтвержденных случаях», — ответил Песков на вопрос о том, доложили ли президенту о посадках самолетов из-за сообщений о «минировании».
Общество
Сергей Краевой освобожден от должности замглавы Минздрава России
Сергей Краевой освобожден от должности заместителя главы Министерства здравоохранения России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Авто
Skoda отложила выпуск нового Skoda Rapid в России
Завод концерна Volkswagen в Калуге сокращает объемы выпуска лифтбеков Skoda Rapid.
Общество
Способное достроить «Северный поток – 2» судно снова сменило курс
В декабре 2019 года из-за введенных США санкций швейцарская компания Allseas, занимавшаяся укладкой труб газопровода «Северный поток – 2», приостановила работы и вывела суда из данного района Балтийского моря.
Общество
Власти Италии закрывают школы и университеты из-за коронавируса
Власти Италии решили закрыть все школы и университеты в стране из-за распространения нового типа коронавируса.
Здоровье
Бокерия призвал создать колл-центр для информирования по коронавирусу
Президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации" Лео Бокерия предложил создать колл-центр для достоверного информирования по ситуации с коронавирусом, специалисты которого отвечали бы на вопросы, волнующие население.
Кино
Актер с российскими корнями получил главную роль во «Властелине колец»
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею может пройти в сокращенном формате
Вице-президент Международной федерации хоккея Калерво Куммола заявил, что в IIHF рассматривают вариант проведения чемпионата мира 2020 года в усеченном формате из-за коронавируса.
Кино
Российский фильм «Спутник» покажут на фестивале в Нью-Йорке
Политика
Суд в Греции отпустил экс-командира украинского батальона «Айдар»
Суд в Греции освободил из-под стражи экс-командира батальона "Айдар" и бывшего депутата Верховной рады Украины VIII созыва Сергея Мельничука, задержанного 1 марта, сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.
Общество
Сбербанк предупредил о двух волнах распространения коронавируса
Специалисты Сбербанка создали математическую модель распространения коронавируса в России и в мире, пишет ТАСС.
Игры
Castlevania: Symphony of the Night вышла на iOS и Android
4 марта в App Store и Play Market появилась мобильная версия Castlevania: Symphony of the Night.