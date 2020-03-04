Число сверхбогатых людей в 2019 году в мире выросло на 6,4% По данным консалтинговой компании Knight Frank, не смотря на замедление экономического роста, в прошлом году число людей с чистым капиталом от $30 млн и выше выросло на 6,4%. Теперь их более 513 тыс. по всему миру.

Число сверхбогатых людей в 2019 году в мире выросло на 6,4%

Общество Роскомнадзор ограничит доступ к сайтам с фейками о коронавирусе В ведомстве уточнили, что ряд сообщений в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook об инфекционном заболевании и его распространении в России был внесён в реестр запрещенной в РФ информации.

Политика Украина обсуждает с США долгосрочный импорт газа Глава Министерства энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что украинская сторона ведёт переговоры с США по поводу импорта значительных объёмов американского газа через инфраструктуру Польши.

Биатлон МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.

Общество BMW презентовала новый логотип марки "РГ" рассказывала о новом концепте BMW i4 Gran Coupe, который появится в серии в следующем году.

Политика Песков прокомментировал поправку о народе к Конституции Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что поправка к Конституции России, которая вводит понятие «государствообразующий народ», не ущемляет прав национальных меньшинств.

Происшествия Кремль исключил доклады Путину обо всех экстренных посадках самолетов «Каждый раз об экстренных посадках президенту не докладывают, только если речь не идет о каких-то подтвержденных случаях», — ответил Песков на вопрос о том, доложили ли президенту о посадках самолетов из-за сообщений о «минировании».

Общество Способное достроить «Северный поток – 2» судно снова сменило курс В декабре 2019 года из-за введенных США санкций швейцарская компания Allseas, занимавшаяся укладкой труб газопровода «Северный поток – 2», приостановила работы и вывела суда из данного района Балтийского моря.

Здоровье Бокерия призвал создать колл-центр для информирования по коронавирусу Президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации" Лео Бокерия предложил создать колл-центр для достоверного информирования по ситуации с коронавирусом, специалисты которого отвечали бы на вопросы, волнующие население.

Хоккей Чемпионат мира по хоккею может пройти в сокращенном формате Вице-президент Международной федерации хоккея Калерво Куммола заявил, что в IIHF рассматривают вариант проведения чемпионата мира 2020 года в усеченном формате из-за коронавируса.