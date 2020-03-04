Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЧисло сверхбогатых людей в 2019 году в мире выросло на 6,4%

Число сверхбогатых людей в 2019 году в мире выросло на 6,4% По данным консалтинговой компании Knight Frank, не смотря на замедление экономического роста, в прошлом году число людей с чистым капиталом от $30 млн и выше выросло на 6,4%. Теперь их более 513 тыс. по всему миру.
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Эксперты: сверхбогатых людей в России к 2024 г станет больше на 23%

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России предсказали резкий рост числа сверхбогачей

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Число сверхбогатых людей в 2019 году в мире выросло на 6,4%

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Эксперты предсказали рост числа сверхбогатых россиян

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Россия вошла в десятку стран – лидеров по количеству сверхбогатых людей, обогнав Швейцарию

БИЗНЕС Online03:13

Число сверхбогатых людей в мире превысило полмиллиона человек

Forbes00:33
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Число заразившихся коронавирусом вне Китая превысило 12 тысяч человек

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До 25 выросло число жертв торнадо в Теннесси

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Сирийская противовоздушная оборона отражает ракетную атаку со стороны Израиля в провинции Кунейтра.
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Компания согласилась выплатить от $310 до $500 миллионов владельцам iPhone с целью урегулировать судебный иск об умышленном замедлении работы старых моделей смартфонов.
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Источник сообщил о пострадавших при взрыве боеприпаса под Мурманском

В Мурманской области в результате взрыва имитационного боеприпаса пострадали пять военнослужащих, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
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В России готовится кардинальная реформа системы оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков.
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Власти Египта отказались признавать крушение А321 над Синаем терактом

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Игроки ЦСКА и «Спартака» устроили потасовку

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Эрдоган рассказал об ожиданиях от встречи с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о своих ожиданиях от готовящейся встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.
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NASA обнаружило на Марсе дыру для космических кораблей

Одна из версий предполагает, что обнаруженное отверстие — это одно из боковых жерл вулкана глубиной около 28 м. В результате извержения кровля камеры провалилась и образовала данное пространство.
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В РПЦ заявили о ненужности школьного образования для девочек

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Попадание противотанковой ракеты в Т-72М1 сняли на видео в Сирии

Танк правительственных войск Сирии во время боевых действий был атакован противотанковой управляемой ракетой террористов.
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Собаки с мусорки нападали на главу Черновского района Читы

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«Реал Сосьедад» обыграл «Мирандес» и вышел в финал Кубка Испании

"Реал Сосьедад" победил по сумме двух матчей клуб второго дивизиона "Мирандес" и оформил выход в финал Кубка Испании по футболу.
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Все матчи чемпионата Италии пройдут без зрителей до 3 апреля

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал запрет на вывоз из страны медицинских масок и некоторых других изделий противовирусного характера.
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МОК прокомментировал скандал с подделкой подписей Родченкова

Международный олимпийский комитет (МОК) дал Спортивному арбитражному суду (CAS) пояснение относительно подписей под показаниями бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова по допинговым делам российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной.
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Су-57 не собьет F-22 с большого расстояния

Су-57 не сможет сбить F-22 или F-35 за несколько сотен километров.
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Обнаружен более агрессивный подтип коронавируса

Исследователи из КНР выявили два подтипа коронавируса, один из которых гораздо заразнее другого, пишет газета «Бэйцзин жибао» со ссылкой на Академию наук Китая.
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Ивлева заявила, что прощать измену мужу не намерена и уже подала на развод и алименты, а также обратилась к юристу для составления иска.
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Забайкальский подросток застрелил отца-тирана

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Комитет рекомендовал принять изменения в Конституции во втором чтении

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате принять во втором чтении законопроект о поправках в Конституцию.
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В Кремле прокомментировали поправку о народе в Конституции

Предложение внести в Конституцию понятие "государствообразующий народ" не ущемляет права национальных меньшинств, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Piter.tv вчера в 01:28
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Задержаны предполагаемые распространители фейков о коронавирусе

В среду, 4 марта, стало известно о задержании ряда подозреваемых в распространении фейков про вспышку коронавируса в российской столице.
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Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли из-за коронавируса

Премьера 25-го фильма киносаги об агенте 007 Джеймсе Бонде перенесена с апреля на ноябрь из-за угрозы коронавируса.
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Цены на нефть упали после решения Новака покинуть встречу ОПЕК+

Цены на нефть отреагировали снижением на фоне сообщений из Вены, где министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+, сообщает Bloomberg.
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Армия и оружие

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Вооруженные силы Турции опубликовали видео удара по ЗРПК "Панцирь-С1" сирийских правительственных сил в районе н.п. Саракиб в провинции Идлиб.
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Ежегодные расходы партии «Единая Россия» на собственное руководство достигли миллиарда рублей

Почти половину ежегодных расходов партия направляет на пропагандистскую деятельность, - пишет издание.
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