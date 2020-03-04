Экономика
КоммерсантъЧисло сверхбогатых людей в 2019 году в мире выросло на 6,4%
Число сверхбогатых людей в 2019 году в мире выросло на 6,4% По данным консалтинговой компании Knight Frank, не смотря на замедление экономического роста, в прошлом году число людей с чистым капиталом от $30 млн и выше выросло на 6,4%. Теперь их более 513 тыс. по всему миру.
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Общество
Число заразившихся коронавирусом вне Китая превысило 12 тысяч человек
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за последние сутки 2103 новых случая заражения новым коронавирусом за пределами Китая, общее число заразившихся превысило 12 тысяч человек.
Происшествия
До 25 выросло число жертв торнадо в Теннесси
25 человек погибли в результате серии торнадо, обрушившихся на американский штат Теннесси в ночь на вторник, сообщил губернатор штата Уильям Ли в ходе пресс-конференции.
Армия и оружие
Сирийская ПВО отражает израильскую ракетную атаку в провинции Кунейтра
Сирийская противовоздушная оборона отражает ракетную атаку со стороны Израиля в провинции Кунейтра.
Гаджеты
Apple выплатит до $500 млн за замедление работы старых смартфонов
Компания согласилась выплатить от $310 до $500 миллионов владельцам iPhone с целью урегулировать судебный иск об умышленном замедлении работы старых моделей смартфонов.
Происшествия
Источник сообщил о пострадавших при взрыве боеприпаса под Мурманском
В Мурманской области в результате взрыва имитационного боеприпаса пострадали пять военнослужащих, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
Общество
В России изменят систему оплаты больничных листов и декретных отпусков
В России готовится кардинальная реформа системы оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков.
Политика
Эрдоган рассказал об ожиданиях от встречи с Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о своих ожиданиях от готовящейся встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.
Космос
NASA обнаружило на Марсе дыру для космических кораблей
Одна из версий предполагает, что обнаруженное отверстие — это одно из боковых жерл вулкана глубиной около 28 м. В результате извержения кровля камеры провалилась и образовала данное пространство.
Армия и оружие
Попадание противотанковой ракеты в Т-72М1 сняли на видео в Сирии
Танк правительственных войск Сирии во время боевых действий был атакован противотанковой управляемой ракетой террористов.
Футбол
«Реал Сосьедад» обыграл «Мирандес» и вышел в финал Кубка Испании
"Реал Сосьедад" победил по сумме двух матчей клуб второго дивизиона "Мирандес" и оформил выход в финал Кубка Испании по футболу.
Футбол
Все матчи чемпионата Италии пройдут без зрителей до 3 апреля
Правительство Италии издало указ, согласно которому все спортивные мероприятия в стране будут проводиться за закрытыми дверями до 3 апреля из-за вспышки коронавируса.
Общество
В России запретили вывозить из страны медицинские маски
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал запрет на вывоз из страны медицинских масок и некоторых других изделий противовирусного характера.
Биатлон
МОК прокомментировал скандал с подделкой подписей Родченкова
Международный олимпийский комитет (МОК) дал Спортивному арбитражному суду (CAS) пояснение относительно подписей под показаниями бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова по допинговым делам российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной.
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон попробовали ирландское пиво
Принц Уильям признался, что он с супругой буквально прошелся по стопам своей бабушки, которая была здесь в 2011 году.
Армия и оружие
Су-57 не собьет F-22 с большого расстояния
Су-57 не сможет сбить F-22 или F-35 за несколько сотен километров.
Наука
Обнаружен более агрессивный подтип коронавируса
Исследователи из КНР выявили два подтипа коронавируса, один из которых гораздо заразнее другого, пишет газета «Бэйцзин жибао» со ссылкой на Академию наук Китая.
Шоу-бизнес
Жена Константина Ивлева не простила мужу измену и подала на развод
Ивлева заявила, что прощать измену мужу не намерена и уже подала на развод и алименты, а также обратилась к юристу для составления иска.
Происшествия
Забайкальский подросток застрелил отца-тирана
Политика
Комитет рекомендовал принять изменения в Конституции во втором чтении
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате принять во втором чтении законопроект о поправках в Конституцию.
Политика
В Кремле прокомментировали поправку о народе в Конституции
Предложение внести в Конституцию понятие "государствообразующий народ" не ущемляет права национальных меньшинств, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Армия и оружие
Комиссия ООН обвинила ВКС России в военных преступлениях в Сирии
Комиссия ООН обвинила ВКС России в военных преступлениях в Сирии. РФ наносит неизбирательные удары по населенным пунктам в провинции Идлиб.
Происшествия
Задержаны предполагаемые распространители фейков о коронавирусе
В среду, 4 марта, стало известно о задержании ряда подозреваемых в распространении фейков про вспышку коронавируса в российской столице.
Кино
Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли из-за коронавируса
Премьера 25-го фильма киносаги об агенте 007 Джеймсе Бонде перенесена с апреля на ноябрь из-за угрозы коронавируса.
Энергетика
Цены на нефть упали после решения Новака покинуть встречу ОПЕК+
Цены на нефть отреагировали снижением на фоне сообщений из Вены, где министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+, сообщает Bloomberg.
Армия и оружие
Турция уничтожила ЗРПК «Панцирь-С1» в провинции Идлиб
Вооруженные силы Турции опубликовали видео удара по ЗРПК "Панцирь-С1" сирийских правительственных сил в районе н.п. Саракиб в провинции Идлиб.
Экономика
Ежегодные расходы партии «Единая Россия» на собственное руководство достигли миллиарда рублей
Почти половину ежегодных расходов партия направляет на пропагандистскую деятельность, - пишет издание.