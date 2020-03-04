Число сверхбогатых людей в 2019 году в мире выросло на 6,4% По данным консалтинговой компании Knight Frank, не смотря на замедление экономического роста, в прошлом году число людей с чистым капиталом от $30 млн и выше выросло на 6,4%. Теперь их более 513 тыс. по всему миру.

Число сверхбогатых людей в 2019 году в мире выросло на 6,4%

Общество Число заразившихся коронавирусом вне Китая превысило 12 тысяч человек Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за последние сутки 2103 новых случая заражения новым коронавирусом за пределами Китая, общее число заразившихся превысило 12 тысяч человек.

Происшествия До 25 выросло число жертв торнадо в Теннесси 25 человек погибли в результате серии торнадо, обрушившихся на американский штат Теннесси в ночь на вторник, сообщил губернатор штата Уильям Ли в ходе пресс-конференции.

Политика Эрдоган рассказал об ожиданиях от встречи с Путиным Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о своих ожиданиях от готовящейся встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.

Космос NASA обнаружило на Марсе дыру для космических кораблей Одна из версий предполагает, что обнаруженное отверстие — это одно из боковых жерл вулкана глубиной около 28 м. В результате извержения кровля камеры провалилась и образовала данное пространство.

Общество В России запретили вывозить из страны медицинские маски Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал запрет на вывоз из страны медицинских масок и некоторых других изделий противовирусного характера.

Биатлон МОК прокомментировал скандал с подделкой подписей Родченкова Международный олимпийский комитет (МОК) дал Спортивному арбитражному суду (CAS) пояснение относительно подписей под показаниями бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова по допинговым делам российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной.

Общество Принц Уильям и Кейт Миддлтон попробовали ирландское пиво Принц Уильям признался, что он с супругой буквально прошелся по стопам своей бабушки, которая была здесь в 2011 году.

Наука Обнаружен более агрессивный подтип коронавируса Исследователи из КНР выявили два подтипа коронавируса, один из которых гораздо заразнее другого, пишет газета «Бэйцзин жибао» со ссылкой на Академию наук Китая.