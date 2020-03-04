Экономика
КоммерсантъЧисло сверхбогатых людей в 2019 году в мире выросло на 6,4%
Число сверхбогатых людей в 2019 году в мире выросло на 6,4% По данным консалтинговой компании Knight Frank, не смотря на замедление экономического роста, в прошлом году число людей с чистым капиталом от $30 млн и выше выросло на 6,4%. Теперь их более 513 тыс. по всему миру.
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Футбол
Спартак — ЦСКА 2:0 (1-й тайм)
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун сообщил, что все билеты на московское дерби между «Спартаком» и ЦСКА уже проданы.
Политика
Зеленский предложил Раде назначить Шмыгаля премьером Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде назначить Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра Украины.
Шоу-бизнес
Кудрявцева сравнила Бузову с Зайцем из "Ну, погоди!"
Позже Кудрявцева опубликовала эпизод из мультфильма "Ну, погоди!", где Волк карабкается по веревке, а Заяц, не зная, что делает, перерезает ее.
Армия и оружие
Сирийская армия отбила две атаки протурецких сил на Серакаб
Поддерживаемые Турцией отряды сирийской оппозиции дважды предпринимали безуспешные попытки атаковать в Идлибе город Серакаб, удерживаемый сирийскими военными, сообщил в среду портал "Аль-Масдар" со ссылкой на источник в армии Сирии.
Происшествия
Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»
Под Рязанью были обнаружены останки возможной жертвы террористического сообщества «Сеть» (запрещено в РФ) Екатерины Левченко.
Здоровье
Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей
Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
Политика
Путин внес поправки к законопроекту об изменении Конституции
Поправки президента России Владимира Путина к законопроекту о Конституции поступили в комитет Госдумы по госстроительству и законодательству, пишет РИА Новости.
Здоровье
ВОЗ прогнозирует рост числа заразившихся коронавирусом на Украине
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует увеличение количества случаев заболевания новым типом коронавируса на Украине, заявил в среду на брифинге в Киеве представитель ВОЗ, доктор Ярно Хабихт.
Армия и оружие
МО РФ обвинило Турцию в содействии террористам — эксперт
«Министерство обороны Российской Федерации фактически обвинило Турцию в содействии террористической деятельности», — так эксперт Института информационных войн Владимир Васильев прокомментировал официальное заявление российского военного ведомства от 4 марта по ситуации в сирийском Идлибе.
Политика
Путин: фейки о масштабах коронавируса в России поступают из-за границы
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что, по данным ФСБ, основная часть фейков в социальных сетях о масштабах распространения коронавируса в России поступает из-за границы.
Спорт
Лыжник Большунов стал пятым в спринте свободным стилем на этапе КМ
Российский лыжник Александр Большунов стал пятым в спринте свободным стилем на этапе Кубка мира в норвежском Драммене.
Армия и оружие
Загадочную кубинскую подлодку сфотографировали второй раз за 15 лет
В Сети появился снимок одной из самых загадочных подлодок в мире. Журнал Forbes опубликовал любительский снимок, сделанный недавно на Кубе.
Происшествия
ФСБ разоблачила ячейку террористов в Твери
Шоу-бизнес
Жена повара Константина Ивлева уличила его в измене и подала на развод
Недавно избранница звездного повара уличила его в измене и подала на развод, который, судя по всему, примет затяжной характер, так как супруги не могут договориться по вопросам опеки над дочерью.
Политика
Песков прокомментировал поправку к Конституции о народе
Внесение в Конституцию Российской Федерации поправки, вводящей понятие "государствообразующий народ", никак не ущемляет прав национальных меньшинств, такие опасения безосновательны, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Общество
BMW презентовала новый логотип марки
"РГ" рассказывала о новом концепте BMW i4 Gran Coupe, который появится в серии в следующем году.
Космос
NASA сообщило о приближении крупного астероида к Земле
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщило о приближении к Земле астероида 52768 (1998 OR2).
Армия и оружие
Асад: Эрдоган бросил все свои силы на Идлиб по указке США
РИА Сирийский лидер Башар Асад заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган действует в Идлибе по указке США.
Общество
Украинскую певицу затравили после ее высказывания о победе Little Big
Певица Джерри Хейл (Яна Шемаева) отреагировала на претендента для «Евровидение» от России, она предрекла безоговорочную победу группе Little Big, за что стала объектом травли.
Происшествия
Бывшую киберспортсменку приговорили к 116 годам тюрьмы
Бывшую киберспортсменку по CS:GO из Бразилии Шаен «shAy» Викторио приговорили к 116 годам тюремного заключения.
Кино
Фанаты отреагировали на возможное участие Генри Кавилла в Marvel
Экономика
Счетная палата усомнилась в реальности прогноза снижения бедности
В Счетной палате усомнились, что бедность в России в 2020 году может быть снижена до заявленного уровня 10,8%. Чтобы достичь этого показателя, необходимо увеличить доходы почти 1 млн малообеспеченных россиян.
Футбол
Неймар может расторгнуть контракт с «ПСЖ» в одностороннем порядке
Бразильский форвард французского ПСЖ Неймар может расторгнуть контракт в одностороннем порядке этим летом.
Происшествия
Издевавшегося над Шамсутдиновым срочника осудили на 2 года условно
Футбол
Матчи чемпионата Италии могут пройти без зрителей из-за коронавируса
Правительство Италии с большой вероятностью распорядится, чтобы все оставшиеся матчи футбольной серии А сезона-2019/20 прошли без зрителей для сдерживания распространения коронавируса в стране, заявил в среду министр спорта Италии Винченцо Спадафора.
Биатлон
МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными
Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.