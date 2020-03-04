Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЧисло сверхбогатых людей в 2019 году в мире выросло на 6,4%

Число сверхбогатых людей в 2019 году в мире выросло на 6,4% По данным консалтинговой компании Knight Frank, не смотря на замедление экономического роста, в прошлом году число людей с чистым капиталом от $30 млн и выше выросло на 6,4%. Теперь их более 513 тыс. по всему миру.
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Число сверхбогатых людей в 2019 году в мире выросло на 6,4%

Коммерсантъ07:46

России предсказали резкий рост числа сверхбогачей

Lenta.ru06:30

Россия вошла в десятку стран – лидеров по количеству сверхбогатых людей, обогнав Швейцарию

БИЗНЕС Online03:13

Эксперты: сверхбогатых людей в России к 2024 г станет больше на 23%

РИА Новости04:16

Эксперты предсказали рост числа сверхбогатых россиян

Известия03:38

Knight Frank предсказала рост числа мультимиллионеров в России на 23%

РБК05:59

Число сверхбогатых людей в мире превысило полмиллиона человек

Forbes00:33
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Спартак — ЦСКА 2:0 (1-й тайм)

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун сообщил, что все билеты на московское дерби между «Спартаком» и ЦСКА уже проданы.
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Зеленский предложил Раде назначить Шмыгаля премьером Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде назначить Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра Украины.
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Газета.Ru 08:47
Армия и оружие

Сирийская армия отбила две атаки протурецких сил на Серакаб

Поддерживаемые Турцией отряды сирийской оппозиции дважды предпринимали безуспешные попытки атаковать в Идлибе город Серакаб, удерживаемый сирийскими военными, сообщил в среду портал "Аль-Масдар" со ссылкой на источник в армии Сирии.
Интерфакс 09:21
Происшествия

Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

Под Рязанью были обнаружены останки возможной жертвы террористического сообщества «Сеть» (запрещено в РФ) Екатерины Левченко.
Известия 11:27
Здоровье

Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей

Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 19:59
Политика

Путин внес поправки к законопроекту об изменении Конституции

Поправки президента России Владимира Путина к законопроекту о Конституции поступили в комитет Госдумы по госстроительству и законодательству, пишет РИА Новости.
Моя Москва.онлайн 02 марта в 13:54
Здоровье

ВОЗ прогнозирует рост числа заразившихся коронавирусом на Украине

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует увеличение количества случаев заболевания новым типом коронавируса на Украине, заявил в среду на брифинге в Киеве представитель ВОЗ, доктор Ярно Хабихт.
РИА Новости 06:29
Армия и оружие

МО РФ обвинило Турцию в содействии террористам — эксперт

«Министерство обороны Российской Федерации фактически обвинило Турцию в содействии террористической деятельности», — так эксперт Института информационных войн Владимир Васильев прокомментировал официальное заявление российского военного ведомства от 4 марта по ситуации в сирийском Идлибе.
REGNUM 07:10
Политика

Путин: фейки о масштабах коронавируса в России поступают из-за границы

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что, по данным ФСБ, основная часть фейков в социальных сетях о масштабах распространения коронавируса в России поступает из-за границы.
RT на русском 05:58
Спорт

Лыжник Большунов стал пятым в спринте свободным стилем на этапе КМ

Российский лыжник Александр Большунов стал пятым в спринте свободным стилем на этапе Кубка мира в норвежском Драммене.
РИА Новости 11:18
Армия и оружие

Загадочную кубинскую подлодку сфотографировали второй раз за 15 лет

В Сети появился снимок одной из самых загадочных подлодок в мире. Журнал Forbes опубликовал любительский снимок, сделанный недавно на Кубе.
Российская газета 04:27
Игры

Castlevania: Symphony of the Night неожиданно вышла на смартфонах

3DNews 05:14
Происшествия

ФСБ разоблачила ячейку террористов в Твери

RT на русском 07:35
Шоу-бизнес

Жена повара Константина Ивлева уличила его в измене и подала на развод

Недавно избранница звездного повара уличила его в измене и подала на развод, который, судя по всему, примет затяжной характер, так как супруги не могут договориться по вопросам опеки над дочерью.
Bimru.ru 06:18
Политика

Песков прокомментировал поправку к Конституции о народе

Внесение в Конституцию Российской Федерации поправки, вводящей понятие "государствообразующий народ", никак не ущемляет прав национальных меньшинств, такие опасения безосновательны, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:22
Общество

BMW презентовала новый логотип марки

"РГ" рассказывала о новом концепте BMW i4 Gran Coupe, который появится в серии в следующем году.
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Общество

Протоиерей Смирнов заявил о бесполезности образования для девочек

РИА Новости 10:55
Происшествия

Директор школы в Москве, где дети получили ожоги глаз, решил уволиться

РИА Новости 10:42
Космос

NASA сообщило о приближении крупного астероида к Земле

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщило о приближении к Земле астероида 52768 (1998 OR2).
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Армия и оружие

Асад: Эрдоган бросил все свои силы на Идлиб по указке США

РИА Сирийский лидер Башар Асад заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган действует в Идлибе по указке США.
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Общество

Украинскую певицу затравили после ее высказывания о победе Little Big

Певица Джерри Хейл (Яна Шемаева) отреагировала на претендента для «Евровидение» от России, она предрекла безоговорочную победу группе Little Big, за что стала объектом травли.
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Происшествия

Бывшую киберспортсменку приговорили к 116 годам тюрьмы

Бывшую киберспортсменку по CS:GO из Бразилии Шаен «shAy» Викторио приговорили к 116 годам тюремного заключения.
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Фанаты отреагировали на возможное участие Генри Кавилла в Marvel

NewInform вчера в 09:32
Экономика

Счетная палата усомнилась в реальности прогноза снижения бедности

В Счетной палате усомнились, что бедность в России в 2020 году может быть снижена до заявленного уровня 10,8%. Чтобы достичь этого показателя, необходимо увеличить доходы почти 1 млн малообеспеченных россиян.
Газета.Ru 06:12
Футбол

Неймар может расторгнуть контракт с «ПСЖ» в одностороннем порядке

Бразильский форвард французского ПСЖ Неймар может расторгнуть контракт в одностороннем порядке этим летом.
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Происшествия

Издевавшегося над Шамсутдиновым срочника осудили на 2 года условно

Газета.Ru вчера в 03:50
Политика

«Нафтогаз» обсуждает с США меры против «Северного потока — 2»

РИА Новости 02:04
Футбол

Матчи чемпионата Италии могут пройти без зрителей из-за коронавируса

Правительство Италии с большой вероятностью распорядится, чтобы все оставшиеся матчи футбольной серии А сезона-2019/20 прошли без зрителей для сдерживания распространения коронавируса в стране, заявил в среду министр спорта Италии Винченцо Спадафора.
РИА Новости 08:35
Биатлон

МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными

Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Известия вчера в 09:04
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