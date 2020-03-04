Число сверхбогатых людей в 2019 году в мире выросло на 6,4% По данным консалтинговой компании Knight Frank, не смотря на замедление экономического роста, в прошлом году число людей с чистым капиталом от $30 млн и выше выросло на 6,4%. Теперь их более 513 тыс. по всему миру.

Число сверхбогатых людей в 2019 году в мире выросло на 6,4%

Армия и оружие Сирийская армия отбила две атаки протурецких сил на Серакаб Поддерживаемые Турцией отряды сирийской оппозиции дважды предпринимали безуспешные попытки атаковать в Идлибе город Серакаб, удерживаемый сирийскими военными, сообщил в среду портал "Аль-Масдар" со ссылкой на источник в армии Сирии.

Здоровье Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.

Политика Путин внес поправки к законопроекту об изменении Конституции Поправки президента России Владимира Путина к законопроекту о Конституции поступили в комитет Госдумы по госстроительству и законодательству, пишет РИА Новости.

Здоровье ВОЗ прогнозирует рост числа заразившихся коронавирусом на Украине Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует увеличение количества случаев заболевания новым типом коронавируса на Украине, заявил в среду на брифинге в Киеве представитель ВОЗ, доктор Ярно Хабихт.

Армия и оружие МО РФ обвинило Турцию в содействии террористам — эксперт «Министерство обороны Российской Федерации фактически обвинило Турцию в содействии террористической деятельности», — так эксперт Института информационных войн Владимир Васильев прокомментировал официальное заявление российского военного ведомства от 4 марта по ситуации в сирийском Идлибе.

Политика Путин: фейки о масштабах коронавируса в России поступают из-за границы Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что, по данным ФСБ, основная часть фейков в социальных сетях о масштабах распространения коронавируса в России поступает из-за границы.

Шоу-бизнес Жена повара Константина Ивлева уличила его в измене и подала на развод Недавно избранница звездного повара уличила его в измене и подала на развод, который, судя по всему, примет затяжной характер, так как супруги не могут договориться по вопросам опеки над дочерью.

Политика Песков прокомментировал поправку к Конституции о народе Внесение в Конституцию Российской Федерации поправки, вводящей понятие "государствообразующий народ", никак не ущемляет прав национальных меньшинств, такие опасения безосновательны, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Общество BMW презентовала новый логотип марки "РГ" рассказывала о новом концепте BMW i4 Gran Coupe, который появится в серии в следующем году.

Космос NASA сообщило о приближении крупного астероида к Земле Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщило о приближении к Земле астероида 52768 (1998 OR2).

Экономика Счетная палата усомнилась в реальности прогноза снижения бедности В Счетной палате усомнились, что бедность в России в 2020 году может быть снижена до заявленного уровня 10,8%. Чтобы достичь этого показателя, необходимо увеличить доходы почти 1 млн малообеспеченных россиян.

Футбол Матчи чемпионата Италии могут пройти без зрителей из-за коронавируса Правительство Италии с большой вероятностью распорядится, чтобы все оставшиеся матчи футбольной серии А сезона-2019/20 прошли без зрителей для сдерживания распространения коронавируса в стране, заявил в среду министр спорта Италии Винченцо Спадафора.