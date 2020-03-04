Экономика
КоммерсантъЧисло сверхбогатых людей в 2019 году в мире выросло на 6,4%
Число сверхбогатых людей в 2019 году в мире выросло на 6,4% По данным консалтинговой компании Knight Frank, не смотря на замедление экономического роста, в прошлом году число людей с чистым капиталом от $30 млн и выше выросло на 6,4%. Теперь их более 513 тыс. по всему миру.
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Общество
Какая-то «бодяга»: отец Киркорова прокомментировал задолженность ГИБДД
87-летний народный артист Болгарии и России Бедрос Киркоров прокомментировал появившуюся информацию о его задолженности ГИБДД.
Экономика
Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян
Осенью 2019 года Путин отмечал, что зарплаты россиян растут, однако реальные доходы стоят на месте. Он призвал менять такую ситуацию.
Политика
Назначен новый премьер-министр Украины
Новым главой Кабинета министров Украины назначен Денис Шмыгаль, ранее занимавший должность вице-премьера – министра развития общин и территорий.
Общество
Задержаны предполагаемые распространители фейков о коронавирусе
В среду, 4 марта, стало известно о задержании ряда подозреваемых в распространении фейков про вспышку коронавируса в российской столице.
Политика
Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию России
Понятие о «государствообразующем народе» в Конституции содержится в положении о государственном языке.
Космос
NASA сообщило о приближении крупного астероида к Земле
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщило о приближении к Земле астероида 52768 (1998 OR2).
Армия и оружие
Истребители МиГ-35 оснастят системой защиты от критических перегрузок
«Новая интеллектуальная автоматизированная система защиты от превышения предельных перегрузок уже внедряется на наших современных самолётах», — заявил генеральный директор корпорации «МиГ» Илья Тарасенко.
Биатлон
МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными
Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Гаджеты
В «Яндекс.Маркет» назвали самые популярные смартфоны 2020 года
Специалисты «Яндекс.Маркет» изучили спрос на смартфоны и выявили, какие из них стали самыми популярными в начале 2020 года.
Политика
Путин: фейки о масштабах коронавируса в России поступают из-за границы
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что, по данным ФСБ, основная часть фейков в социальных сетях о масштабах распространения коронавируса в России поступает из-за границы.
Происшествия
Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»
Под Рязанью были обнаружены останки возможной жертвы террористического сообщества «Сеть» (запрещено в РФ) Екатерины Левченко.
Общество
Власти Италии закрывают школы и университеты из-за коронавируса
Власти Италии решили закрыть все школы и университеты в стране из-за распространения нового типа коронавируса.
Общество
BMW презентовала новый логотип марки
"РГ" рассказывала о новом концепте BMW i4 Gran Coupe, который появится в серии в следующем году.
Армия и оружие
Сирия пыталась сбить турецкий F-16 с помощью С-200
Сирийская армия предприняла попытку сбить истребитель F-16 турецких Военно-воздушных сил (ВВС) с помощью зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200, сообщает Al Masdar News.
Футбол
Матч Кубка России между «Шинником» и «Уралом» перенесён
Матч четвертьфинала Олимп — Кубка России между ярославским «Шинником» и екатеринбургским «Уралом» перенесён.
Шоу-бизнес
Рената Литвинова рассказала о своих отношениях с Земфирой
Актриса Рената Литвинова дала подробное интервью в рамках YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» и рассказала о том, какие отношения связывают ее и Земфиру.
Общество
Москва стала лидером по индексу IQ городов
Москва, Казань и Петербург получили наибольший индекс цифровизации городского хозяйства "IQ городов" среди 15 российских мегаполисов.
Шоу-бизнес
Кудрявцева сравнила Бузову с Зайцем из "Ну, погоди!"
Позже Кудрявцева опубликовала эпизод из мультфильма "Ну, погоди!", где Волк карабкается по веревке, а Заяц, не зная, что делает, перерезает ее.
Общество
Блогер Екатерина Диденко назвала смерть мужа 29 февраля его «подарком»
В ночь на 29 февраля в столице произошла трагедия: на банной вечеринке в честь дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко в бассейне оказался сухой лед.
Общество
Сбербанк предупредил о двух волнах распространения коронавируса
Специалисты Сбербанка создали математическую модель распространения коронавируса в России и мире, пишет ТАСС.
Армия и оружие
На параде Победы в Москве впервые покажут огнеметы ТОС-2 «Тосочка»
Новейшие тяжелые огнеметы ТОС-2 «Тосочка» впервые пройдут в колонне военной техники на параде Победы на столичной Красной площади.
Общество
Кадыров записал на видео извинения Емельяненко перед Канделаки
Глава Чечни Рамзан Кадыров записал видеоролик, на котором российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко приносит извинения известной телеведущей Тине Канделаки.
Происшествия
В подмосковной больнице усилили охрану после побега пациента
Пациент с признаками респираторного заболевания, прибывший из Италии, все же сбегал из Домодедовской больницы, сейчас мужчину вернули и усилили охранно-пропускной режим с дополнительным привлечением сотрудников Росгвардии, сообщили в минздраве Подмосковья.
Кино
DeepFake дня: Юэн Макгрегор в четвертом эпизоде «Звездных войн»
В ожидании сериала про Оби-Вана Кеноби автор YouTube-канала Shamook выпустил ролик, где с помощью технологии DeepFake заменил Алека Гиннесса, сыгравшего рыцаря-джедая в оригинальной трилогии "Звездные войны", на Юэна Макгрегора, исполнителя роли Кеноби в приквелах.
Культура
Челябинск выиграл право провести фестиваль граффити «Культурный код»
Сегодня, 4 марта, стало известно, что Челябинская область победила в голосовании за право принять фестиваль уличного искусства "Культурный код", пишут СМИ.
Кино
Железняк и Кравченко покинули съемочную площадку сериала «Сваты»
Создатели сериала «Сваты» отказываются отвечать на вопросы журналистов либо уходят от ответов, в то время как выход седьмого сезона сериала может оказаться под угрозой, поскольку со съемочной площадки в Минске начали уезжать актеры.
Авто
Новый BMW M3 показали в сети на фото
«Заряженный» BMW M3 получит уже ставшую знаменитой радиаторную решетку с большими «ноздрями», судя по изображениям они станут еще крупнее чем у BMW 4-Series, представленного в прошлом году на автошоу во Франкфурте.
Армия и оружие
Асад считает, что Турция действует в Идлибе по указке США
Президент Сирии Башар Асад заявил, что глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган действует в сирийском Идлибе по указке США.