Число сверхбогатых людей в 2019 году в мире выросло на 6,4% По данным консалтинговой компании Knight Frank, не смотря на замедление экономического роста, в прошлом году число людей с чистым капиталом от $30 млн и выше выросло на 6,4%. Теперь их более 513 тыс. по всему миру.

Число сверхбогатых людей в 2019 году в мире выросло на 6,4%

Экономика Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян Осенью 2019 года Путин отмечал, что зарплаты россиян растут, однако реальные доходы стоят на месте. Он призвал менять такую ситуацию.

Политика Назначен новый премьер-министр Украины Новым главой Кабинета министров Украины назначен Денис Шмыгаль, ранее занимавший должность вице-премьера – министра развития общин и территорий.

Общество Задержаны предполагаемые распространители фейков о коронавирусе В среду, 4 марта, стало известно о задержании ряда подозреваемых в распространении фейков про вспышку коронавируса в российской столице.

Космос NASA сообщило о приближении крупного астероида к Земле Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщило о приближении к Земле астероида 52768 (1998 OR2).

Биатлон МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.

Политика Путин: фейки о масштабах коронавируса в России поступают из-за границы Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что, по данным ФСБ, основная часть фейков в социальных сетях о масштабах распространения коронавируса в России поступает из-за границы.

Общество BMW презентовала новый логотип марки "РГ" рассказывала о новом концепте BMW i4 Gran Coupe, который появится в серии в следующем году.

Общество Блогер Екатерина Диденко назвала смерть мужа 29 февраля его «подарком» В ночь на 29 февраля в столице произошла трагедия: на банной вечеринке в честь дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко в бассейне оказался сухой лед.

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Происшествия В подмосковной больнице усилили охрану после побега пациента Пациент с признаками респираторного заболевания, прибывший из Италии, все же сбегал из Домодедовской больницы, сейчас мужчину вернули и усилили охранно-пропускной режим с дополнительным привлечением сотрудников Росгвардии, сообщили в минздраве Подмосковья.

Кино DeepFake дня: Юэн Макгрегор в четвертом эпизоде «Звездных войн» В ожидании сериала про Оби-Вана Кеноби автор YouTube-канала Shamook выпустил ролик, где с помощью технологии DeepFake заменил Алека Гиннесса, сыгравшего рыцаря-джедая в оригинальной трилогии "Звездные войны", на Юэна Макгрегора, исполнителя роли Кеноби в приквелах.

Кино Железняк и Кравченко покинули съемочную площадку сериала «Сваты» Создатели сериала «Сваты» отказываются отвечать на вопросы журналистов либо уходят от ответов, в то время как выход седьмого сезона сериала может оказаться под угрозой, поскольку со съемочной площадки в Минске начали уезжать актеры.