Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЧисло сверхбогатых людей в 2019 году в мире выросло на 6,4%

Число сверхбогатых людей в 2019 году в мире выросло на 6,4% По данным консалтинговой компании Knight Frank, не смотря на замедление экономического роста, в прошлом году число людей с чистым капиталом от $30 млн и выше выросло на 6,4%. Теперь их более 513 тыс. по всему миру.
Читать в источнике
Комментировать64

Подробнее о событии

Число сверхбогатых людей в 2019 году в мире выросло на 6,4%

Коммерсантъ07:46

Эксперты: сверхбогатых людей в России к 2024 г станет больше на 23%

РИА Новости04:16

Knight Frank предсказала рост числа мультимиллионеров в России на 23%

РБК05:59

России предсказали резкий рост числа сверхбогачей

Lenta.ru06:30

Эксперты предсказали рост числа сверхбогатых россиян

Известия03:38

Россия вошла в десятку стран – лидеров по количеству сверхбогатых людей, обогнав Швейцарию

БИЗНЕС Online03:13

Число сверхбогатых людей в мире превысило полмиллиона человек

Forbes00:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7096 источников, обновлено в 10:26, Ашберн
Происшествия

Дети отравились крысиным ядом в подмосковном детсаду

Как стало известно РЕН ТВ, дети отравились крысиным ядом в детском саду в Московской области.
РЕН ТВ вчера в 08:25
Шоу-бизнес

Брэдли Купер и Ирина Шейк пообедали вместе с дочерью в Нью-Йорке

Известно, что модель снималась для магазина, а Брэдли Купер и малышкой ждали Ирину. Затем они вместе поехали обедать.
КМВ Новости 07:27
Экономика

Счетная палата усомнилась в реальности прогноза снижения бедности

В Счетной палате усомнились, что бедность в России в 2020 году может быть снижена до заявленного уровня 10,8%. Чтобы достичь этого показателя, необходимо увеличить доходы почти 1 млн малообеспеченных россиян.
Газета.Ru 06:12
Происшествия

Задержаны предполагаемые распространители фейков о коронавирусе

В среду, 4 марта, стало известно о задержании ряда подозреваемых в распространении фейков про вспышку коронавируса в российской столице.
Газета.Ru 07:00
Политика

Путин скорректировал поправку о пенсиях в Конституцию

23 января сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева рассказала, что рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в основной закон, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Lenta.ru 02 марта в 18:24
Политика

Кремль не считает термин «государствообразующий народ» ущемлением прав

Песков назвал опасения подобного толка «безосновательными».
REGNUM 04:37
Общество

Проект о досрочных негосударственных пенсиях прошел второе чтение

Женщины смогут начать получать эти деньги в возрасте 55 лет, а мужчины - с 60-ти. Законопроект прошел второе чтение в Госдуме.
Российская газета вчера в 05:02
Шоу-бизнес

Жена повара Константина Ивлева уличила его в измене и подала на развод

Bimru.ru 06:18
Политика

Рада отправила в отставку премьер-министра Украины Гончарука

Верховная Рада Украины утвердила отставку премьер-министра Алексея Гончарука, передает корреспондент РБК.
РБК 09:49
Армия и оружие

Сирия попыталась сбить турецкий F-16 из С-200

Сирийская арабская армия пыталась сбить истребитель F-16 ВВС Турции ракетами зенитного комплекса С-200 «Ангара» на северо-западе Сирии.
Lenta.ru 05:20
Происшествия

СМИ узнали об обнаружении тела убитой знакомой фигурантов дела «Сети»

О возбуждении уголовного дела по статье убийство Следственное управление СК России по Пензенской области сообщило 27 февраля 2020 года.
РБК 10:08
Гаджеты

Apple выплатит до $500 млн за замедление работы старых смартфонов

Компания согласилась выплатить от $310 до $500 миллионов владельцам iPhone с целью урегулировать судебный иск об умышленном замедлении работы старых моделей смартфонов.
Век вчера в 05:39
Музыка

Российская группа Little Big поедет на «Евровидение»

ToDay News Ufa 02 марта в 15:05
Музыка

Ани Лорак презентовала клип на новую песню

Певица Ани Лорак презентовала клип на песню «Я бы летела». Соответствующий видеоролик был размещен в соцсети Instagram.
Слово и Дело вчера в 05:25
Происшествия

ФСБ разоблачила ячейку террористов в Твери

RT на русском 07:35
Политика

Зеленский предложил назначить премьер-министром Украины Дениса Шмыгаля

Президент Украины Владимир Зеленский выступил за назначение вице-премьера, министра развития общин и территорий Украины Дениса Шмыгаля премьер-министром страны.
МИР 24 10:20
Политика

«Нафтогаз» обсуждает с США меры против «Северного потока — 2»

РИА Новости 02:04
Экономика

Путин рассказал о причинах стагнации реальных доходов россиян

Президент России Владимир Путин рассказал об обеспокоенности в связи со стагнацией реальных доходов россиян.
RT на русском 05:52
Футбол

Матч Кубка России между «Шинником» и «Уралом» перенесён

Матч четвертьфинала Олимп — Кубка России между ярославским «Шинником» и екатеринбургским «Уралом» перенесён.
REGNUM 06:41
Энергетика

Кто задушит «нефтяное чудо Америки»: есть куда более мощная сила

Ситуация с коронавирусом ожидаемо влияет на сырьевые товары, в частности на нефтяные котировки.
РИА Новости 00:00
Здоровье

Бокерия призвал создать колл-центр для информирования по коронавирусу

Президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации" Лео Бокерия предложил создать колл-центр для достоверного информирования по ситуации с коронавирусом, специалисты которого отвечали бы на вопросы, волнующие население.
РЕН ТВ 07:50
Биатлон

Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.
RT на русском 02 марта в 06:25
Экономика

Госдума одобрила законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о приобретении кабмином у Центробанка пакета акций Сбербанка.
RT на русском 09:22
Общество

В России запретили вывозить из страны медицинские маски

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал запрет на вывоз из страны медицинских масок и некоторых других изделий противовирусного характера.
Газета.Ru 04:53
Общество

Вспышку коронавируса в Германии назвали пандемией

Вспышка коронавируса COVID-19 переросла в пандемию, заявил в среду министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан депутатам в Бундестаге, сообщает издание Der Spiegel.
Взгляд.ру 09:20
Политика

В Кремле рассказали, как Путина защищают от коронавируса

Президент РФ Владимир Путин полностью защищен от коронавируса, однако ничего беспрецедентного в его окружении не предпринимается.
БИЗНЕС Online 05:06
Армия и оружие

Минобороны обвинило Турцию в невыполнении обязательств по Сирии

Российская авиабаза Хмеймим в Сирии подвергалась ежедневным атакам со стороны боевиков из-за того, что Турция не соблюдает свои обязательства в зоне деэскалации, заявили в Минобороны России.
Газета.Ru 03:40
Общество

В РПЦ заявили о бесполезности школьного образования для девочек

Lenta.ru 08:36
Политика

Депутат Шерин отреагировал на план Украины ужесточить блокаду Крыма

В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин заявил, что предлагаемые сценарии ужесточения блокады Крыма со стороны киевских властей невозможно реализовать.
ФАН 07:30
Политика

Украина обсуждает экспорт электроэнергии в Россию и Белоруссию

Украинская сторона обсуждает возможности экспорта электроэнергии в Россию и Белоруссию, однако прогресс по данному вопросу отсутствует, заявил министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель в интервью УНИАН.
Газета.Ru 09:15
Как работают Яндекс.Новости?
Главное