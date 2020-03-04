Экономика
КоммерсантъЧисло сверхбогатых людей в 2019 году в мире выросло на 6,4%
Число сверхбогатых людей в 2019 году в мире выросло на 6,4% По данным консалтинговой компании Knight Frank, не смотря на замедление экономического роста, в прошлом году число людей с чистым капиталом от $30 млн и выше выросло на 6,4%. Теперь их более 513 тыс. по всему миру.
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Происшествия
Дети отравились крысиным ядом в подмосковном детсаду
Как стало известно РЕН ТВ, дети отравились крысиным ядом в детском саду в Московской области.
Шоу-бизнес
Брэдли Купер и Ирина Шейк пообедали вместе с дочерью в Нью-Йорке
Известно, что модель снималась для магазина, а Брэдли Купер и малышкой ждали Ирину. Затем они вместе поехали обедать.
Экономика
Счетная палата усомнилась в реальности прогноза снижения бедности
В Счетной палате усомнились, что бедность в России в 2020 году может быть снижена до заявленного уровня 10,8%. Чтобы достичь этого показателя, необходимо увеличить доходы почти 1 млн малообеспеченных россиян.
Происшествия
Задержаны предполагаемые распространители фейков о коронавирусе
В среду, 4 марта, стало известно о задержании ряда подозреваемых в распространении фейков про вспышку коронавируса в российской столице.
Политика
Путин скорректировал поправку о пенсиях в Конституцию
23 января сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева рассказала, что рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в основной закон, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Политика
Кремль не считает термин «государствообразующий народ» ущемлением прав
Песков назвал опасения подобного толка «безосновательными».
Общество
Проект о досрочных негосударственных пенсиях прошел второе чтение
Женщины смогут начать получать эти деньги в возрасте 55 лет, а мужчины - с 60-ти. Законопроект прошел второе чтение в Госдуме.
Политика
Рада отправила в отставку премьер-министра Украины Гончарука
Верховная Рада Украины утвердила отставку премьер-министра Алексея Гончарука, передает корреспондент РБК.
Армия и оружие
Сирия попыталась сбить турецкий F-16 из С-200
Сирийская арабская армия пыталась сбить истребитель F-16 ВВС Турции ракетами зенитного комплекса С-200 «Ангара» на северо-западе Сирии.
Происшествия
СМИ узнали об обнаружении тела убитой знакомой фигурантов дела «Сети»
О возбуждении уголовного дела по статье убийство Следственное управление СК России по Пензенской области сообщило 27 февраля 2020 года.
Гаджеты
Apple выплатит до $500 млн за замедление работы старых смартфонов
Компания согласилась выплатить от $310 до $500 миллионов владельцам iPhone с целью урегулировать судебный иск об умышленном замедлении работы старых моделей смартфонов.
Музыка
Российская группа Little Big поедет на «Евровидение»
Музыка
Ани Лорак презентовала клип на новую песню
Певица Ани Лорак презентовала клип на песню «Я бы летела». Соответствующий видеоролик был размещен в соцсети Instagram.
Происшествия
ФСБ разоблачила ячейку террористов в Твери
Политика
Зеленский предложил назначить премьер-министром Украины Дениса Шмыгаля
Президент Украины Владимир Зеленский выступил за назначение вице-премьера, министра развития общин и территорий Украины Дениса Шмыгаля премьер-министром страны.
Экономика
Путин рассказал о причинах стагнации реальных доходов россиян
Президент России Владимир Путин рассказал об обеспокоенности в связи со стагнацией реальных доходов россиян.
Футбол
Матч Кубка России между «Шинником» и «Уралом» перенесён
Матч четвертьфинала Олимп — Кубка России между ярославским «Шинником» и екатеринбургским «Уралом» перенесён.
Энергетика
Кто задушит «нефтяное чудо Америки»: есть куда более мощная сила
Ситуация с коронавирусом ожидаемо влияет на сырьевые товары, в частности на нефтяные котировки.
Здоровье
Бокерия призвал создать колл-центр для информирования по коронавирусу
Президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации" Лео Бокерия предложил создать колл-центр для достоверного информирования по ситуации с коронавирусом, специалисты которого отвечали бы на вопросы, волнующие население.
Биатлон
Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова
Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.
Экономика
Госдума одобрила законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ
Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о приобретении кабмином у Центробанка пакета акций Сбербанка.
Общество
В России запретили вывозить из страны медицинские маски
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал запрет на вывоз из страны медицинских масок и некоторых других изделий противовирусного характера.
Общество
Вспышку коронавируса в Германии назвали пандемией
Вспышка коронавируса COVID-19 переросла в пандемию, заявил в среду министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан депутатам в Бундестаге, сообщает издание Der Spiegel.
Политика
В Кремле рассказали, как Путина защищают от коронавируса
Президент РФ Владимир Путин полностью защищен от коронавируса, однако ничего беспрецедентного в его окружении не предпринимается.
Армия и оружие
Минобороны обвинило Турцию в невыполнении обязательств по Сирии
Российская авиабаза Хмеймим в Сирии подвергалась ежедневным атакам со стороны боевиков из-за того, что Турция не соблюдает свои обязательства в зоне деэскалации, заявили в Минобороны России.
Политика
Депутат Шерин отреагировал на план Украины ужесточить блокаду Крыма
В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин заявил, что предлагаемые сценарии ужесточения блокады Крыма со стороны киевских властей невозможно реализовать.
Политика
Украина обсуждает экспорт электроэнергии в Россию и Белоруссию
Украинская сторона обсуждает возможности экспорта электроэнергии в Россию и Белоруссию, однако прогресс по данному вопросу отсутствует, заявил министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель в интервью УНИАН.