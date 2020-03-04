Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЧисло сверхбогатых людей в 2019 году в мире выросло на 6,4%

Число сверхбогатых людей в 2019 году в мире выросло на 6,4% По данным консалтинговой компании Knight Frank, не смотря на замедление экономического роста, в прошлом году число людей с чистым капиталом от $30 млн и выше выросло на 6,4%. Теперь их более 513 тыс. по всему миру.
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Эксперты прогнозируют рост числа мультимиллионеров в России на 23%

ТАСС04 марта в 06:08

Зажиточных россиян становится все больше. На обычные дома и квартиры они уже не согласны

Lenta.ruвчера в 16:01

Число сверхбогатых людей в 2019 году в мире выросло на 6,4%

Коммерсантъ04 марта в 07:46

«Азия неостановима»: сверхбогатые из Индии обгоняют остальных

РИА Новости01:55

Knight Frank предсказала рост числа мультимиллионеров в России на 23%

РБК04 марта в 05:59

Эксперты предсказали рост числа сверхбогатых россиян

Известия04 марта в 03:38

Число сверхбогатых людей в мире превысило полмиллиона человек

Forbes04 марта в 00:33
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Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 14:16, Ашберн
Футбол

Широков предложил «Зениту» и «Спартаку» сыграть полуфинал Кубка России в «Лужниках»

Бывший футболист сборной России Роман Широков высказал мнение по поводу места проведения полуфинала Кубка России, в котором сыграют «Зенит» и «Спартак».
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Тренер Медведевой прокомментировал выступления учениц Тутберидзе

Канадский тренер Брайан Орсер, тренирующий двукратную чемпионку Евгению Медведеву, прокомментировал выступления российских фигуристок - учениц заслуженного тренера страны Этери Тутберидзе.
МК-Спорт 04:34
Происшествия

В Сирии 30 человек погибли в ДТП с бензовозом

В Сирии бензовоз столкнулся с двумя автобусами, в результате происшествия погибли 30 человек.
Lenta.ru 12:33
Биатлон

Логинов не выступит в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону

Сборная России по биатлону объявила состав на эстафетные гонки, которые пройдут в рамках этапа Кубка мира в чешском Нове-Место в субботу, 7 марта.
РБК 03:09
Политика

Джабаров оценил высказывание Зеленского по Донбассу

Ранее Зеленский заявил, что Киев выйдет из нормандского формата переговоров по Донбассу через год, если за это время ситуация не изменится.
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В Сети высмеяли видео с демонстрацией «украинской боевой мощи»

Пользователи Сети высмеяли ролик контрольного практического занятия 54-й механизированной бригады ВСУ, создатели которого стремились показать "боевую мощь" украинской армии.
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Женский чемпионат мира по хоккею отменен из-за коронавируса

Газета.Ru 13:12
Наука

Часть ароматов значительно улучшают работу памяти

Как сообщает МедиаПоток, методика, которую разработали специалисты из Университета Тель-Авива и их коллеги из Института Вейцмана, позволяет сохранить воспоминания в головном мозге во время сна.
МедиаПоток вчера в 08:16
Хоккей

СКА обыграл «Витязь» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ

Хоккеисты СКА из Санкт-Петербурга в третьем овертайме обыграли подмосковный "Витязь" в четвертом матче первого раунда плей-офф КХЛ и завершили серию со счетом 4-0.
РИА Новости 13:37
Происшествия

В Новой Москве локализовали пожар на складе с радиоэлектроникой

Крупный пожар в металлическом ангаре с радиоэлектроникой в новой Москве удалось локализовать, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.
РИА Новости 11:17
Происшествия

У жительницы Подмосковья предварительно подтвердился коронавирус

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Фигурное катание

Валиева: На соревнованиях исполняла «Девочку на шаре» в последний раз

Нева Спорт 09:07
Политика

Путин поручил провести в России миграционную реформу

Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Ведомости 10:09
Транспорт

Из Керчи в Анапу отправился первый рельсовый автобус

Первый рельсовый автобус пригородного сообщения между Крымом и Краснодарским краем проехал сегодня, 7 марта, по Крымскому мосту.
REGNUM 07:48
Общество

Украинского школьника затравили в соцсетях из-за спетой им «Смуглянки»

Украинского школьника Максима Ткачука затравили на родине из-за песни "Смуглянка" из советского фильма режиссера Леонида Быкова "В бой идут одни старики", исполненной на песенном конкурсе в Великобритании.
РИА Новости вчера в 19:39
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о стрессе из-за болезни матери

Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала трогательный пост, в котором призналась, что сейчас испытывает сильнейший стресс.
News.ru 11:36
Энергетика

ОПЕК и Россия не договорились о сокращении добычи нефти

Министры стран-членов ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене в пятницу, 6 марта, не смогли договориться о продлении ограничений на добычу нефти, сообщили ТАСС два источника.
Газета.Ru вчера в 13:30
Музыка

Появился отрывок песни Little Big для «Евровидения»

Пользователь под ником Sema опубликовал на своем YouTube-канале 15-секундный отрывок ранее неизвестного трека композиции Little Big, с которой группа может выступить на международном конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме.
Lenta.ru 04:39
Общество

В России захотели изменить правила выдачи лицензий на оружие

В России могут измениться правила выдачи лицензий на оружие.
Lenta.ru 02:34
Политика

Турецкий телеканал неверно передал слова Лаврова о галстуке Эрдогана

МИД России поправил турецкий телеканал, который неправильно интерпретировал слова главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова в ходе переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
РИА Новости 11:16
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Собчак жалеет, что не помирилась с онкобольным Тиньковым

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Инженер создал мегаредуктор с самым большим количеством передач в мире

Чтобы последняя сотая передача совершила полный оборот, первая шестерня должна сделать один гугол оборотов — так называют число с единицей и сотней нулей после неё.
Журнал Авто.ру 00:00
Футбол

Гол Комличенко принес «Динамо» победу над «Тамбовом» в матче РПЛ

"Динамо" после 21-го тура чемпионата России поднялось на седьмое место в таблице, имея в активе 27 набранных очков, "Тамбов" идет на 12 позиции (22 балла).
РИА Новости 10:35
Политика

Путин внес в Думу проект о наказании за повреждение памятников воинам

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за уничтожение или повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или посвященных дням воинской славы России, следует и электронной базы данных нижней палаты парламента.
РИА Новости 11:47
Общество

В России «Красу полиции» затравили за внешность

В России «Красу полиции» затравили за внешность.
Lenta.ru вчера в 15:28
Политика

Жительница Иваново предложила Путину взять ее в жены

Во время общения президента Владимира Путина с жителями Иваново одна из девушек попросила главу государства взять ее замуж, пишет «РИА Новости».
РБК вчера в 08:33
Армия и оружие

Сирия впервые за 30 лет потеряла МиГ-29

ВВС Сирии впервые более чем за 30 лет потеряли истребитель МиГ-29, пишет в Twitter обозреватель LuftwaffeAS.
Lenta.ru 11:07
Политика

В Крыму заседание Совбеза ООН сравнили с шабашем

Заседание Совбеза ООН, созванное по крымскому вопросу западными странами, напоминало пропагандистский шабаш, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
Газета.Ru 01:34
Общество

Дочь Пескова возмутилась поведением диспетчеров скорой помощи

Дочь пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова Елизавету возмутили рекомендации диспетчеров скорой помощи.
Вечерняя Москва 09:34
Кино

Умер актёр из фильма «Няньки» Дэвид Пол

Американский актёр Дэвид Пол, известный по ролям в фильмах «Варвары» (1987) и «Няньки» (1994), умер на 63-м году жизни.
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