Экономика
КоммерсантъЧисло сверхбогатых людей в 2019 году в мире выросло на 6,4%
Число сверхбогатых людей в 2019 году в мире выросло на 6,4% По данным консалтинговой компании Knight Frank, не смотря на замедление экономического роста, в прошлом году число людей с чистым капиталом от $30 млн и выше выросло на 6,4%. Теперь их более 513 тыс. по всему миру.
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Футбол
Широков предложил «Зениту» и «Спартаку» сыграть полуфинал Кубка России в «Лужниках»
Бывший футболист сборной России Роман Широков высказал мнение по поводу места проведения полуфинала Кубка России, в котором сыграют «Зенит» и «Спартак».
Фигурное катание
Тренер Медведевой прокомментировал выступления учениц Тутберидзе
Канадский тренер Брайан Орсер, тренирующий двукратную чемпионку Евгению Медведеву, прокомментировал выступления российских фигуристок - учениц заслуженного тренера страны Этери Тутберидзе.
Происшествия
В Сирии 30 человек погибли в ДТП с бензовозом
В Сирии бензовоз столкнулся с двумя автобусами, в результате происшествия погибли 30 человек.
Биатлон
Логинов не выступит в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону
Сборная России по биатлону объявила состав на эстафетные гонки, которые пройдут в рамках этапа Кубка мира в чешском Нове-Место в субботу, 7 марта.
Политика
Джабаров оценил высказывание Зеленского по Донбассу
Ранее Зеленский заявил, что Киев выйдет из нормандского формата переговоров по Донбассу через год, если за это время ситуация не изменится.
Армия и оружие
В Сети высмеяли видео с демонстрацией «украинской боевой мощи»
Пользователи Сети высмеяли ролик контрольного практического занятия 54-й механизированной бригады ВСУ, создатели которого стремились показать "боевую мощь" украинской армии.
Наука
Часть ароматов значительно улучшают работу памяти
Как сообщает МедиаПоток, методика, которую разработали специалисты из Университета Тель-Авива и их коллеги из Института Вейцмана, позволяет сохранить воспоминания в головном мозге во время сна.
Хоккей
СКА обыграл «Витязь» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ
Хоккеисты СКА из Санкт-Петербурга в третьем овертайме обыграли подмосковный "Витязь" в четвертом матче первого раунда плей-офф КХЛ и завершили серию со счетом 4-0.
Происшествия
В Новой Москве локализовали пожар на складе с радиоэлектроникой
Крупный пожар в металлическом ангаре с радиоэлектроникой в новой Москве удалось локализовать, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.
Фигурное катание
Валиева: На соревнованиях исполняла «Девочку на шаре» в последний раз
Политика
Путин поручил провести в России миграционную реформу
Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Транспорт
Из Керчи в Анапу отправился первый рельсовый автобус
Первый рельсовый автобус пригородного сообщения между Крымом и Краснодарским краем проехал сегодня, 7 марта, по Крымскому мосту.
Общество
Украинского школьника затравили в соцсетях из-за спетой им «Смуглянки»
Украинского школьника Максима Ткачука затравили на родине из-за песни "Смуглянка" из советского фильма режиссера Леонида Быкова "В бой идут одни старики", исполненной на песенном конкурсе в Великобритании.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о стрессе из-за болезни матери
Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала трогательный пост, в котором призналась, что сейчас испытывает сильнейший стресс.
Энергетика
ОПЕК и Россия не договорились о сокращении добычи нефти
Министры стран-членов ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене в пятницу, 6 марта, не смогли договориться о продлении ограничений на добычу нефти, сообщили ТАСС два источника.
Музыка
Появился отрывок песни Little Big для «Евровидения»
Пользователь под ником Sema опубликовал на своем YouTube-канале 15-секундный отрывок ранее неизвестного трека композиции Little Big, с которой группа может выступить на международном конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме.
Общество
В России захотели изменить правила выдачи лицензий на оружие
В России могут измениться правила выдачи лицензий на оружие.
Политика
Турецкий телеканал неверно передал слова Лаврова о галстуке Эрдогана
МИД России поправил турецкий телеканал, который неправильно интерпретировал слова главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова в ходе переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Шоу-бизнес
Собчак жалеет, что не помирилась с онкобольным Тиньковым
Космос
Инженер создал мегаредуктор с самым большим количеством передач в мире
Чтобы последняя сотая передача совершила полный оборот, первая шестерня должна сделать один гугол оборотов — так называют число с единицей и сотней нулей после неё.
Футбол
Гол Комличенко принес «Динамо» победу над «Тамбовом» в матче РПЛ
"Динамо" после 21-го тура чемпионата России поднялось на седьмое место в таблице, имея в активе 27 набранных очков, "Тамбов" идет на 12 позиции (22 балла).
Политика
Путин внес в Думу проект о наказании за повреждение памятников воинам
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за уничтожение или повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или посвященных дням воинской славы России, следует и электронной базы данных нижней палаты парламента.
Общество
В России «Красу полиции» затравили за внешность
В России «Красу полиции» затравили за внешность.
Политика
Жительница Иваново предложила Путину взять ее в жены
Во время общения президента Владимира Путина с жителями Иваново одна из девушек попросила главу государства взять ее замуж, пишет «РИА Новости».
Армия и оружие
Сирия впервые за 30 лет потеряла МиГ-29
ВВС Сирии впервые более чем за 30 лет потеряли истребитель МиГ-29, пишет в Twitter обозреватель LuftwaffeAS.
Политика
В Крыму заседание Совбеза ООН сравнили с шабашем
Заседание Совбеза ООН, созванное по крымскому вопросу западными странами, напоминало пропагандистский шабаш, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
Общество
Дочь Пескова возмутилась поведением диспетчеров скорой помощи
Дочь пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова Елизавету возмутили рекомендации диспетчеров скорой помощи.
Кино
Умер актёр из фильма «Няньки» Дэвид Пол
Американский актёр Дэвид Пол, известный по ролям в фильмах «Варвары» (1987) и «Няньки» (1994), умер на 63-м году жизни.