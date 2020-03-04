Экономика
ForbesЧисло сверхбогатых людей в мире превысило полмиллиона человек
По прогнозу Knight Frank, в ближайшие пять лет количество богатейших людей по всему миру вырастет на 27% и к 2024 году достигнет почти 650 000 человек. В России их число увеличится на 23%, до 11019 человек, после падение на 15% в 2014-2019 годах, говорится в исследовании.
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Экономика
Силуанов ответил на вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам
Депутат Валерий Гартунг напомнил, что четыре года назад, когда отменяли индексацию пенсий работающим пенсионерам, Силуанов обещал, что как только деньги появятся, то правительство вернется к обсуждению вопроса.
Биатлон
Губерниев опубликовал фрагмент документа по «делу Логинова»
Известный комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал фрагмент документа, на который ссылалась полиция перед обысками российского биатлониста Александра Логинова.
Политика
Песков рассказал о переговорах Путина и Эрдогана
Спорт
Большунов стал пятым в спринте на этапе Кубка мира в Норвегии
На очередном этапе Кубка мира, который проходит в норвежском Драммене, завершилась спринтерская гонка свободным стилем у мужчин.
Общество
Власти Москвы попросили прибывших из Италии отправиться в самоизоляцию
В случае если самоизолированный человек чувствует себя хорошо, но хочет получить больничный лист, Собянин попросил не вызывать врача на дом и не посещать поликлинику, а обратиться на горячую линию департамента здравоохранения Москвы.
Общество
В Петербурге ввели карантин по коронавирусу в студенческом общежитии
Карантин был введен после того, как у студента из Италии, который прибыл в ВУЗ «по программе академической мобильности», была диагностирована новая коронавирусная инфекция.
Здоровье
Опубликована актуальная информация о коронавирусе
Опубликована актуальная информация о коронавирусе.
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Sony продемонстрировала новые модели телевизоров в Москве
Компания Sony показала в Москве модельный ряд телевизоров 2020 года, который впервые был представлен на выставке CES 2020.
Армия и оружие
В МИД прокомментировали авиаудары США по талибам в Афганистане
В Министерстве иностранных дел РФ прокомментировали авиаудары США по талибам в Афганистане.
Экономика
Международные резервы России за неделю выросли на $6,9 млрд
Объём международных резервов России за неделю увеличился на $6,9 млрд, или на 1,2%, по состоянию на 28 февраля составил $570 млрд.
Происшествия
Пропавшую школьницу в Костромской области похитили – СК
Следователи выясняют обстоятельства похищения восьмилетней девочки, которая была найдена в доме местного жителя, передает СК РФ по Костромской области.
Общество
Силуанов назвал отмирающие профессии в России
Силуанов подчеркнул, что такая ситуация наиболее ярко выражена в западных странах с развитой экономикой и в России.
Энергетика
ОПЕК одобрила дополнительное сокращение добычи нефти
Министры организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на заседании в Вене 5 марта одобрили дополнительное сокращение добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки из-за воздействия эпидемии коронавируса на нефтяной рынок.
Общество
На могиле Сталина Зюганов призвал Путина стать вождем
Сегодня, 5 марта лидер КПРФ Геннадий Зюганов возложил цветы к могиле Иосифа Сталина в день 67-й годовщины его смерти.
Политика
Путин утвердил Основы госполитики в Арктике
Президент России Владимир Путин утвердил Основы государственной политики РФ в Арктике до 2035 года.
Музыка
Критик Рудченко: Новая песня Бузовой не станет хитом
Общество
В России изменят систему оплаты больничных, декретов и отпусков
Минтруд РФ готовит соответствующий законопроект, сообщают «Известия».
Шоу-бизнес
Дело по долгу Анастасии Заворотнюк закрыто
Пристав закрыл дело по долгу актрисы Анастасии Заворотнюк в связи с невозможностью найти должника, передает Telegram-канал Mash.
Кино
Режиссер «Бэтмена» показал новый бэтмобиль
Режиссер нового фильма о Бэтмене Мэтт Ривз в своем Twitter опубликовал фотографии нового "бэтмобиля".
Шоу-бизнес
Госпитализирована актриса Инна Макарова
Народная артистка Советского Союза Инна Макарова попала в больницу. Известно, что она находится в тяжелом состоянии.
Общество
Погодный центр «Фобос» обещает «малиновое» лето в России
По словам Тишковца, окрас прогностических температурных карт напоминает цвет малины, потому он называет предстоящее лето «малиновым».
Технологии
Apple разрешила рекламу в push-уведомлениях
Ранее в Apple уже нарушали собственный запрет на рекламу в push-уведомлениях, когда компания рекламировала свой сервис Apple Music, после чего Apple подверглась критике за злоупотребление своим положением владельца платформы.
Происшествия
Под Мурманском пять военных пострадали от взрыва боеприпаса
Общество
Куйвашев назвал смелой идею устроить салют в день смерти Сталина
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал "смелым и откровенным поступком" идею активистов, которые собрались устроить салют по случаю 67-й годовщины смерти Иосифа Сталина.
Авто
Renault Duster сменил поколение
Автопроизводитель Renault показал кроссовер нового поколения, предназначенный для Южной Америки.
Происшествия
Силовики проводят обыски в офисе IT-компании на юго-западе Петербурга
Сотрудники силовых структур проводят обыски в офисе одной из IT-компаний в Московском районе Санкт-Петербурга, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.