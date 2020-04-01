Общество

RT на русскомRT на русскомЧисло умерших из-за коронавируса в России достигло почти 200

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За сутки в России умерли 28 пациентов с коронавирусом. Общее число летальных случаев возросло до 198. Об этом информирует оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
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Политика

МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости вчера в 14:36
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Политика

В Крыму исключили национализацию принадлежащих иностранцам земель

Никакой национализации крымских земельных участков, принадлежащих иностранцам, осуществляться не будет, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
РИА Новости 00:43
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Общество

Собянин отреагировал на очереди в метро из-за пропускного режима

Lenta.ru 03:51
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Энергетика

Цена на нефть Brent опустилась ниже $29 за баррель

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $29 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
Rambler News Service 03:49
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Общество

Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах

Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода.
РБК 05:22
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Политика

Ветеранские организации попросили Путина отложить парад Победы

RT на русском 07:19
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Общество

Уткин вызвал Соловьева на баттл и заявил о желании унизить его

Российский блогер Василий Уткин вызвал журналиста Владимира Соловьева на словесный баттл.
Газета.Ru 04:23
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Происшествия

СКР завершил расследование катастрофы SSJ-100 в «Шереметьево»

Москва, 15 апреля 2020, 14:13 — REGNUM Следственные органы завершили расследование уголовного дела по факту аварийной посадки пассажирского самолёта компании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), которая произошла 5 мая 2019 года.
REGNUM 07:13
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Шоу-бизнес

Москва судится с мужем Алсу, пишут СМИ

Мэрия Москвы подала в суд на супруга певицы Алсу Яна Абрамова, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 03:20
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Политика

Путин перед заседанием правительства выступит с обращением

Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 07:11
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Политика

В Госдуме оценили заявление о возможности удара по российскому НПЗ

Ранее, как сообщало РИА Новости, директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман не исключил нанесения ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области, с помощью системы залпового огня «Ольха».
RT на русском 02:55
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Шоу-бизнес

Как Гарри и Лиза Галкины поздравили маму Аллу с днем рождения

Ко дню рождения мамы Гарри и Лиза подготовились основательно.
Woman.ru 07:21
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Кино

В Сети появились первые отзывы о сериале «Зулейха открывает глаза»

В понедельник вечером на телеканале "Россия 1" состоялась премьера сериала "Зулейха открывает глаза", основанного на одноименном романе Гузель Яхиной.
РИА Новости вчера в 07:54
4
Общество

Мишустин: ситуация с коронавирусом в России остается непростой

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ситуация с распространением коронавируса в РФ остается непростой.
Газета.Ru 05:48
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Здоровье

В США назвали самые ранние признаки заболевания COVID-19

REGNUM 04:27
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Экономика

В России призвали вернуть продуктовые карточки

Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны вернуться к практике раздачи продуктовых карточек наименее обеспеченным россиянам, пишет РБК.
РИА Новости вчера в 13:36
2,4K
Политика

В Киеве заявили о задержании шпионившего в пользу России генерала СБУ

Украинские контрразведчики заявили о разоблачении высокопоставленного агента российской Федеральной службы безопасности (ФСБ) — задержан генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов.
РБК вчера в 10:24
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Здоровье

За сутки в Архангельской области не прибавилось больных коронавирусом

На утро 15 апреля федеральным центром не зафиксировано ни одного больного коронавирусом в Архангельской области.
Двина Сегодня 03:58
1
Общество

На Украине в десять раз выросло число безработных

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что число зарегистрированных безработных выросло почти в десять раз по сравнению с периодом перед введением карантина.
Lenta.ru 08:06
2
Общество

Генконструктор РКК «Энергия» заразился коронавирусом

Заместитель гендиректора - генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Евгений Микрин заразился коронавирусной инфекцией.
ТАСС 06:52
Происшествия

В Пермском крае рассказали о пациентах с коронавирусом

По данным краевого минздрава, в регионе на 15 апреля насчитывается 114 случаев заражения COVID-19, в том числе 19 пациентов выздоровели, трое скончались.
РИА Новости 04:37
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Политика

Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны

Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM вчера в 06:10
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Кино

Netflix анонсировал сериал про зомби

Дата премьеры сериала пока не обнародована. Ранее издание UfaTime.ru сообщало, что Universal анонсировал новый сериал о вампирах.
UfaTime.ru вчера в 21:53
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Наука

Фламинго устанавливают прочные дружеские отношения

Как оказалось, их дружеские отношения оставались стабильными в течение многих лет.
Машины и Механизмы 06:05
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Культура

Умерла актриса Рязанского драмтеатра Надежда Кроткова

YA62.ru 05:48
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Общество

На сайте мэрии Москвы заработал сервис оформления пропусков

На сайте мэрии Москвы заработала услуга по оформлению цифровых пропусков.
Коммерсантъ 12 апреля в 23:22
23
Общество

Назван нулевой пациент с коронавирусом в России

Президент Российского респираторного общества, академик РАН Александр Чучалин в интервью порталу "Православие.ру" назвал нулевого пациента с коронавирусом в России.
Газета.Ru 08:17
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Политика

В Германии ополчились на газ из США и вступились за «Северный поток-2»

В парламенте Германии ополчились на американский газ из-за его качества и вступились за проект газопровода «Северный поток-2», назвав его важным для страны.
Lenta.ru 08:22
Экономика

Путин заявил о падении объёма розничной торговли в России на 35%

Объём розничной торговли в России в апреле на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией сократился более чем на 35%, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
RT на русском вчера в 07:03
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Общество

Песков объяснил введение пропусков в Москве слабой дисциплиной горожан

Жители и гости Москвы «не проявили дисциплинированности» во время режима самоизоляции и это вынудило городские власти ввести систему цифровых пропусков, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 06:20
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