За сутки в России умерли 28 пациентов с коронавирусом. Общее число летальных случаев возросло до 198. Об этом информирует оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Число умерших из-за коронавируса в России достигло почти 200

Политика МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США "Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации. 4,1K

Политика В Крыму исключили национализацию принадлежащих иностранцам земель Никакой национализации крымских земельных участков, принадлежащих иностранцам, осуществляться не будет, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов. 38

Общество Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода. 14

Происшествия СКР завершил расследование катастрофы SSJ-100 в «Шереметьево» Москва, 15 апреля 2020, 14:13 — REGNUM Следственные органы завершили расследование уголовного дела по факту аварийной посадки пассажирского самолёта компании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), которая произошла 5 мая 2019 года. 206

Шоу-бизнес Москва судится с мужем Алсу, пишут СМИ Мэрия Москвы подала в суд на супруга певицы Алсу Яна Абрамова, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник. 1

Политика Путин перед заседанием правительства выступит с обращением Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. 2,6K

Политика В Госдуме оценили заявление о возможности удара по российскому НПЗ Ранее, как сообщало РИА Новости, директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман не исключил нанесения ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области, с помощью системы залпового огня «Ольха». 3,7K

Экономика В России призвали вернуть продуктовые карточки Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны вернуться к практике раздачи продуктовых карточек наименее обеспеченным россиянам, пишет РБК. 2,4K

Общество На Украине в десять раз выросло число безработных Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что число зарегистрированных безработных выросло почти в десять раз по сравнению с периодом перед введением карантина. 2

Общество Генконструктор РКК «Энергия» заразился коронавирусом Заместитель гендиректора - генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Евгений Микрин заразился коронавирусной инфекцией.

Происшествия В Пермском крае рассказали о пациентах с коронавирусом По данным краевого минздрава, в регионе на 15 апреля насчитывается 114 случаев заражения COVID-19, в том числе 19 пациентов выздоровели, трое скончались. 34

Политика Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)». 4,6K

Кино Netflix анонсировал сериал про зомби Дата премьеры сериала пока не обнародована. Ранее издание UfaTime.ru сообщало, что Universal анонсировал новый сериал о вампирах. 2

Наука Фламинго устанавливают прочные дружеские отношения Как оказалось, их дружеские отношения оставались стабильными в течение многих лет. 4

Общество Назван нулевой пациент с коронавирусом в России Президент Российского респираторного общества, академик РАН Александр Чучалин в интервью порталу "Православие.ру" назвал нулевого пациента с коронавирусом в России. 319

Политика В Германии ополчились на газ из США и вступились за «Северный поток-2» В парламенте Германии ополчились на американский газ из-за его качества и вступились за проект газопровода «Северный поток-2», назвав его важным для страны.

Экономика Путин заявил о падении объёма розничной торговли в России на 35% Объём розничной торговли в России в апреле на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией сократился более чем на 35%, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. 272