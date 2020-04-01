Общество
RT на русскомЧисло умерших из-за коронавируса в России достигло почти 200
За сутки в России умерли 28 пациентов с коронавирусом. Общее число летальных случаев возросло до 198. Об этом информирует оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
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Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости вчера в 14:36
Политика
В Крыму исключили национализацию принадлежащих иностранцам земель
Никакой национализации крымских земельных участков, принадлежащих иностранцам, осуществляться не будет, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
РИА Новости 00:43
Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже $29 за баррель
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $29 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
Rambler News Service 03:49
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах
Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода.
РБК 05:22
Политика
Ветеранские организации попросили Путина отложить парад Победы
RT на русском 07:19
Общество
Уткин вызвал Соловьева на баттл и заявил о желании унизить его
Российский блогер Василий Уткин вызвал журналиста Владимира Соловьева на словесный баттл.
Газета.Ru 04:23
Происшествия
СКР завершил расследование катастрофы SSJ-100 в «Шереметьево»
Москва, 15 апреля 2020, 14:13 — REGNUM Следственные органы завершили расследование уголовного дела по факту аварийной посадки пассажирского самолёта компании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), которая произошла 5 мая 2019 года.
REGNUM 07:13
Шоу-бизнес
Москва судится с мужем Алсу, пишут СМИ
Мэрия Москвы подала в суд на супруга певицы Алсу Яна Абрамова, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 03:20
Политика
Путин перед заседанием правительства выступит с обращением
Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 07:11
Политика
В Госдуме оценили заявление о возможности удара по российскому НПЗ
Ранее, как сообщало РИА Новости, директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман не исключил нанесения ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области, с помощью системы залпового огня «Ольха».
RT на русском 02:55
Шоу-бизнес
Как Гарри и Лиза Галкины поздравили маму Аллу с днем рождения
Ко дню рождения мамы Гарри и Лиза подготовились основательно.
Woman.ru 07:21
Кино
В Сети появились первые отзывы о сериале «Зулейха открывает глаза»
В понедельник вечером на телеканале "Россия 1" состоялась премьера сериала "Зулейха открывает глаза", основанного на одноименном романе Гузель Яхиной.
РИА Новости вчера в 07:54
Общество
Мишустин: ситуация с коронавирусом в России остается непростой
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ситуация с распространением коронавируса в РФ остается непростой.
Газета.Ru 05:48
Экономика
В России призвали вернуть продуктовые карточки
Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны вернуться к практике раздачи продуктовых карточек наименее обеспеченным россиянам, пишет РБК.
РИА Новости вчера в 13:36
Политика
В Киеве заявили о задержании шпионившего в пользу России генерала СБУ
Украинские контрразведчики заявили о разоблачении высокопоставленного агента российской Федеральной службы безопасности (ФСБ) — задержан генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов.
РБК вчера в 10:24
Здоровье
За сутки в Архангельской области не прибавилось больных коронавирусом
На утро 15 апреля федеральным центром не зафиксировано ни одного больного коронавирусом в Архангельской области.
Двина Сегодня 03:58
Общество
На Украине в десять раз выросло число безработных
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что число зарегистрированных безработных выросло почти в десять раз по сравнению с периодом перед введением карантина.
Lenta.ru 08:06
Общество
Генконструктор РКК «Энергия» заразился коронавирусом
Заместитель гендиректора - генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Евгений Микрин заразился коронавирусной инфекцией.
ТАСС 06:52
Происшествия
В Пермском крае рассказали о пациентах с коронавирусом
По данным краевого минздрава, в регионе на 15 апреля насчитывается 114 случаев заражения COVID-19, в том числе 19 пациентов выздоровели, трое скончались.
РИА Новости 04:37
Политика
Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны
Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM вчера в 06:10
Кино
Netflix анонсировал сериал про зомби
Дата премьеры сериала пока не обнародована. Ранее издание UfaTime.ru сообщало, что Universal анонсировал новый сериал о вампирах.
UfaTime.ru вчера в 21:53
Наука
Фламинго устанавливают прочные дружеские отношения
Как оказалось, их дружеские отношения оставались стабильными в течение многих лет.
Машины и Механизмы 06:05
Общество
На сайте мэрии Москвы заработал сервис оформления пропусков
На сайте мэрии Москвы заработала услуга по оформлению цифровых пропусков.
Коммерсантъ 12 апреля в 23:22
Общество
Назван нулевой пациент с коронавирусом в России
Президент Российского респираторного общества, академик РАН Александр Чучалин в интервью порталу "Православие.ру" назвал нулевого пациента с коронавирусом в России.
Газета.Ru 08:17
Политика
В Германии ополчились на газ из США и вступились за «Северный поток-2»
В парламенте Германии ополчились на американский газ из-за его качества и вступились за проект газопровода «Северный поток-2», назвав его важным для страны.
Lenta.ru 08:22
Экономика
Путин заявил о падении объёма розничной торговли в России на 35%
Объём розничной торговли в России в апреле на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией сократился более чем на 35%, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
RT на русском вчера в 07:03
Общество
Песков объяснил введение пропусков в Москве слабой дисциплиной горожан
Жители и гости Москвы «не проявили дисциплинированности» во время режима самоизоляции и это вынудило городские власти ввести систему цифровых пропусков, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 06:20