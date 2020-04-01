За сутки в России умерли 28 пациентов с коронавирусом. Общее число летальных случаев возросло до 198. Об этом информирует оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Число умерших из-за коронавируса в России достигло почти 200

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