Общество
RT на русскомЧисло умерших из-за коронавируса в России достигло почти 200
За сутки в России умерли 28 пациентов с коронавирусом. Общее число летальных случаев возросло до 198. Об этом информирует оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
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Число скончавшихся пациентов с COVID-19 в России достигло почти 200
Национальная служба новостей03:50
Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 05:34, Ашберн
Общество
Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
За последние сутки новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружены в 51 российском регионе.
RT на русском вчера в 03:38
Транспорт
Первые протоколы начали выписывать в столице за езду без спецпропусков
В столице оформили первые протоколы за отсутствие спецпропусков для передвижения по городу.
Москва 24 04:12
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Моддер выпустил графическое дополнение для «STALKER: Чистое небо» с текстурами высокого разрешения
Моддер Remaster доработал графику «STALKER: Чистое небо» — он добавил в игру высокополигональные модельки, текстуры высокого разрешения, а также более детализированные частицы.
CyberSport.ru 02:55
Футбол
Канчельскис возглавил рейтинг лучших россиян в АПЛ
Известный спортивный канал beIN Sports опубликовал рейтинг лучших российских игроков, которые выступали в Английской Премьер-лиге.
Vprognoze.ru 04:36
Общество
В Коммунарке от коронавируса умер 36-летний физик-ядерщик
Российский физик-ядерщик Данила Тлисов умер в больнице №40 в Коммунарке, сообщили в Институте ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН).
Коммерсантъ вчера в 12:32
Общество
108 человек заразились коронавирусом в Ленобласти за сутки
Роспотребнадзор по Ленинградской области сегодня, 15 апреля, сообщает о 108 (уточнено) новых подтвержденных случаях заболевания коронавирусом. (В том числе — 88 мигрантов в хостеле во Всеволожском районе).
Маяк (г. Сосновый Бор) 04:16
Здоровье
Попова назвала число бессимптомных носителей коронавируса
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России в среднем около 30% болеют коронавирусом без симптомов.
Газета.Ru 03:43
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
Директор украинского Павлоградского химического завода, производящего, перерабатывающего и утилизирующего ракетное топливо, не исключил нанесения ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области.
РИА Новости вчера в 18:42
Экономика
Кудрин предупредил банки о скором кризисе
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на телеканале РБК предупредил банки о проблемах, которые в ближайшее время могут произойти на фоне пандемии COVID-19.
Lenta.ru 13 апреля в 07:47
Общество
Южноуральцев начали массово штрафовать за нарушение самоизоляции
Полиция Челябинской области начала выписывать штрафы по статье 20.6.1 КоАП РФ о "Невыполнении правил поведения при введении режима повышенной готовности", внесенной в административный кодекс для пресечения нарушений режима самоизоляции, сообщил в среду на брифинге в правительстве региона губернатор Алексей Текслер.
Российская газета 02:37
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9 классах
Основной период основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ, подвид итоговой аттестации — РБК) для выпускников 9 классов в этом году пройдет с 8 июня по 31 июля, сообщается на сайте Рособрнадзора.
РБК 05:22
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости вчера в 14:36
Общество
В США назвали самые ранние признаки заболевания COVID-19
Отмечается, что ключевой симптом, по которому можно определить COVID-19 на ранних стадиях — потеря обоняния при свободных носовых пазухах.
REGNUM 04:27
Экономика
Банки начали повышать требования к первоначальному взносу по ипотеке
Банк «Дом.РФ» не намерен повышать требования к заемщикам и, наоборот, снизил минимальный порог первоначального взноса по ипотеке, сообщил директор ипотечного бизнеса кредитной организации Игорь Ларин.
РБК 00:00
Общество
Валентина Гречушкина уволена с поста зампреда правительства
Четвертая Власть 03:06
Происшествия
В Воронежской области коронавирус подтверждён у семи пациентов
Семь новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Воронежской области за последние сутки, сообщили 15 апреля в региональном оперштабе.
REGNUM 04:17
Происшествия
В Астрахани задержали грабителей, истязавших жертв на камеру
Троих молодых мужчин задержали в Астрахани за серию дерзких и жестоких ограблений: заманив ровесников на пустыри и в заброшенные здания, они отбирали их имущество, избивали битой, а одного из пострадавших облили бензином и подожгли.
Российская газета 05:01
Финансы
Рубль на открытии торгов снижается к доллару и евро
Цена июньских фьючерсов нефти Brent на лондонской бирже ICE на 9:44 составляла $29,4 за баррель (–0,68%).
Коммерсантъ 03:09
Общество
В Москве 213 нарушителей карантина отправили на принудительное лечение
С начала появления коронавируса в российской столице на принудительное лечение было направлено 213 нарушителей режима самоизоляции, все они были заражены или контактировали с заболевшими, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление пресс-службы городской мэрии.
Газета.Ru 04:42
Общество
Власти Москвы отказали в выдаче почти миллиона цифровых пропусков
Власти Москвы за сутки отказали в оформлении 900 тыс. цифровых пропусков из-за неверных сведений, поданных заявителями.
РБК вчера в 06:19
Общество
Первый испытатель вакцины от COVID-19 рассказала об эффекте препарата
Национальная служба новостей 02:10
Здоровье
Спад числа заражений коронавирусом произошел в Италии и Испании
За последние 2 недели в Испании и Италии зафиксированы самые низкие показатели заболеваемости и смертности на фоне эпидемии коронавируса.
Live24 04:20
Авто
Hyundai Tucson получил новую спецверсию
Кроссовер Hyundai Tucson стал доступен в России в специальной версии Way; автомобили новой серии будут выпущены ограниченным тиражом.
Движок 04:20
Кино
Появились первые кадры «Дюны» Дени Вильнёва
Игромания.ру вчера в 07:16
Общество
Госдума запретила брать комиссию при оплате услуг ЖКХ
Во вторник, 14 апреля, Госдума в первом чтении поддержала законопроект, который запретит кредитным организациям, платежным агентам и операторам почтовой связи взимать с физлиц комиссию при оплате услуг ЖКХ.
Форпост Северо-Запад вчера в 09:45
Общество
В МИД уточнили, сколько россиян вернутся в Россию рейсом из Нью-Йорка
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что на борту вылетевшего из Нью-Йорка в Россию самолета находится 278 россиян.
Газета.Ru 02:40
Энергетика
В России зафиксировали снижение цен на бензин
По итогам прошедшей недели в России зафиксировано снижение розничных цен на бензин, свидетельствуют данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК, структура Минэнерго).
РИА Новости вчера в 23:46
Общество
В Тульской области подтверждено 45 новых случаев заражения коронавирусом
Тула, 15 апреля 2020, 10:47 — REGNUM 45 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Тульской области за последние сутки, два человека выздоровели.
REGNUM 03:47