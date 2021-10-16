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Число умерших от Covid-19 за сутки в России впервые превысило тысячу человек

Новые случаи Covid-19 зарегистрированы во всех регионах России.
Новый День
За день в России зарегистрировали 33 208 случаев заражения коронавирусом.
Коммерсантъ
Всего с начала пандемии в России заболели коронавирусом 7 958 384 человека, скончались 222 315 пациентов, выздоровели 6 981 907 заболевших.
Инфо24
Всего в России за время пандемии зарегистрировано 7 млн 958 тыс. 384 случаев коронавирусной инфекции, 222 315 умерших и 6 млн 981 тыс. 907 выписанных, в том числе 21 883 выписаны за последние сутки.
Интерфакс

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Количество умерших от COVID-19 за сутки в России впервые превысило тысячу человек
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