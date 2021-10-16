Новый ДеньЧисло умерших от Covid-19 за сутки в России впервые превысило тысячу человекНовые случаи Covid-19 зарегистрированы во всех регионах России.Новый ДеньЗа день в России зарегистрировали 33 208 случаев заражения коронавирусом.КоммерсантъВсего с начала пандемии в России заболели коронавирусом 7 958 384 человека, скончались 222 315 пациентов, выздоровели 6 981 907 заболевших.Инфо24Всего в России за время пандемии зарегистрировано 7 млн 958 тыс. 384 случаев коронавирусной инфекции, 222 315 умерших и 6 млн 981 тыс. 907 выписанных, в том числе 21 883 выписаны за последние сутки.ИнтерфаксЧитать далееСвернутьНовый ДеньНовый ДеньЮгополисИА РеспубликаФорпост СевастопольНевские НовостиПодробнее о событииКоличество умерших от COVID-19 за сутки в России впервые превысило тысячу человекЮгополис05:05В России впервые за сутки выявили более 33 тысяч заразившихся COVID-19 за суткиFreeNews-Volga04:48Более 33 тысяч пациентов с коронавирусом зафиксировали в России за последние суткиOnline47.ru04:35В России зарегистрировали суточный максимум по числу заражений COVID-19Толк04:34Число умерших в России от COVID-19 за сутки превысило тысячу человекВестник Кавказа04:30В России заболеваемость и смертность от коронавируса обновили максимумы — 33 208 заболевших, 1 002 умершихКоммерсантъ04:19Число умерших от Covid-19 за сутки в России впервые превысило тысячу человекНовый День04:59Показать ещёОценить7Поделиться