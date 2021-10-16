Эхо МосквыВ России впервые зафиксировано более тысячи смертей от коронавируса за суткиВ России за прошедшие сутки умерли 1 002 заболевших коронавирусом.КоммерсантъВ Подмосковье заразились 2 403 человек В России впервые с начала пандемии за сутки зарегистрировали свыше более 33 тысяч случаев COVID-19.ТолкВсего в России за время пандемии зарегистрировано 7 млн 958 тыс. 384 случаев коронавирусной инфекции, 222 315 умерших и 6 млн 981 тыс. 907 выписанных, в том числе 21 883 выписаны за последние сутки.ИнтерфаксПо данным Роспотребнадзора, в мире за сутки выявили 450 347 случаев Covid-19, а всего с начала пандемии – 239 609 742 заболевших.Новый ДеньЧитать далееСвернутьЮгополисЮгополисФорпост СевастопольИА РеспубликаНевские НовостиНовый ДеньПодробнее о событииВ РФ впервые зарегистрировали более 1000 смертей от коронавируса за суткиВести ФМ05:00Число умерших в России от COVID-19 за сутки превысило тысячу человекВестник Кавказа04:30Более 33 тысяч пациентов с коронавирусом зафиксировали в России за последние суткиOnline47.ru04:35В России впервые зафиксировано более тысячи смертей от коронавируса за суткиЭхо Москвы04:34В России зарегистрировали суточный максимум по числу заражений COVID-19Толк04:34Число умерших от Covid-19 за сутки в России впервые превысило тысячу человекНовый День04:59В России заболеваемость и смертность от коронавируса обновили максимумы — 33 208 заболевших, 1 002 умершихКоммерсантъ04:19Показать ещёОценитьПоделиться