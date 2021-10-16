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В России впервые зафиксировано более тысячи смертей от коронавируса за сутки

В России за прошедшие сутки умерли 1 002 заболевших коронавирусом.
Коммерсантъ
В Подмосковье заразились 2 403 человек В России впервые с начала пандемии за сутки зарегистрировали свыше более 33 тысяч случаев COVID-19.
Толк
Всего в России за время пандемии зарегистрировано 7 млн 958 тыс. 384 случаев коронавирусной инфекции, 222 315 умерших и 6 млн 981 тыс. 907 выписанных, в том числе 21 883 выписаны за последние сутки.
Интерфакс
По данным Роспотребнадзора, в мире за сутки выявили 450 347 случаев Covid-19, а всего с начала пандемии – 239 609 742 заболевших.
Новый День

Подробнее о событии

В РФ впервые зарегистрировали более 1000 смертей от коронавируса за сутки
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В России впервые зафиксировано более тысячи смертей от коронавируса за сутки
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VSE42.RU13 октября в 10:49