Гипотеза о родстве коренных американцев и предков японцев не подтвердилась

Поскольку японцы времен эпохи Дземон представляли собой племена охотников и собирателей, это натолкнуло ученых на мысль о том, что коренные американцы и предки японцев связаны между собой.