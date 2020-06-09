Коронавирус
Свободная ПрессаВ России от коронавируса умерло более 6 тысяч человек
За время эпидемии от COVID-19 умерло 6142 человека (171 за последние сутки), выздоровели 242397 (11709 человек за последние сутки). Наибольшее число новых случаев коронавируса было зафиксировано в Москве — 1572, ещё 739 — в Подмосковье.
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Происшествия
Дочь Ефремова отреагировала на ДТП с участием отца
Вести Подмосковья 02:27
Происшествия
У моряков судна в Керчи обнаружили коронавирус
Случаи выявлены в Симферополе, Феодосии и Керчи, сообщил замруководителя межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Дмитрий Крутиков на брифинге по ситуации с коронавирусом в регионе.
РИА Новости Крым 03:22
Общество
В Думе разработали законопроект о почасовой оплате труда
В Госдуме подготовлен законопроект об установлении нижней границы почасовой оплаты труда для граждан, работающих по срочным договорам и в неполный рабочий день.
Газета.Ru вчера в 06:33
Общество
В России за сутки выявили более 8,5 тыс. заболевших коронавирусом
За последние сутки в России были выявлены 8595 случаев заражения коронавирусом.
РБК 03:37
Здоровье
46 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области
Напомним, что о первом случае коронавируса в Приамурье стало известно 29 марта. Инфекцию обнаружили у амурчанки.
Телепорт вчера в 03:44
Здоровье
Роскачество дало рекомендации, как похудеть после самоизоляции
Специалисты Роскачества подготовили рекомендации, которые помогут легко сбросить лишние килограммы, набранные во время режима самоизоляции, говорится в сообщении организации.
Взгляд.ру 01:25
Автоспорт
Red Bull, McLaren и Renault не смогут провести тесты из-за моторов
Red Bull осталась без тестов из-за правила, по которому проводить частные заезды можно лишь на машинах двухлетней давности.
Motorsport.com Россия вчера в 11:18
Армия и оружие
В Грузии заявили, что могут начать выпуск штурмовиков Су-25
Тбилиси, 8 июня 2020, 22:19 — REGNUM В Грузии может быть налажено производство и ремонт штурмовиков Су-25, заявил 8 июня министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили в эфире местного телеканала «Палитраньюс».
REGNUM вчера в 15:19
Общество
Беглов анонсировал план по отмене ограничений в Петербурге
Санкт-Петербург, 9 июня 2020, 09:08 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в своем обращении к горожанам пообещал в ближайшие дни обнародовать план по отмене ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции.
REGNUM 02:08
Происшествия
Микроавтобус наехал на пешеходов в центре Екатеринбурга
Микроавтобус совершил наезд на пешеходов, переходивших дорогу в центре Екатеринбурга.
ТАСС вчера в 13:32
Технологии
Австрийские археологи поставили под вопрос хронологию античных событий
РИА Новости вчера в 21:19
Армия и оружие
В Балтийском море начались учения НАТО
В Балтийском море начались международные учения Baltops, участие в которых примут представители 19 стран Североатлантического альянса.
Военное дело 07 июня в 07:56
Политика
США отказались предоставить дополнительные данные по делу МН-17
Власти США не смогут предоставить дополнительную информацию о запуске ракеты по малайзийскому Boeing в 2014 году.
Газета.Ru вчера в 10:37
Происшествия
Боец ММА Дацик получил год колонии за незаконное пересечение границы
РБК вчера в 12:15
Общество
Члены избиркомов призвали коллег не участвовать в голосовании
Члены избиркомов, имеющие право решающего голоса, начали распространять обращения к членам избирательных комиссий «Мы не расходный материал», сообщили «Открытые медиа».
Компания вчера в 10:27
Общество
Глава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире
Глобальная ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 ухудшается.
RT на русском вчера в 14:16
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 27 копеек — до 68,47 рубля. Курс евро поднялся на 17 копеек и составил 77,20 рубля.
RT на русском 03:02
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова набрала шесть килограммов и стала блондинкой
В своем Instagram девушка разместила фото, на котором стала блондинкой. Хотя она пока не уверена, что такой цвет волос ей идёт.
Газета Metro вчера в 09:31
Общество
В Берлине по запросу США арестовали российского музыканта
Минюст США обвинил российского диджея Дениса Казначеева в мошенничестве в Сети. Также мужчине вменяют отмывание денег.
ФедералПресс 07 июня в 18:39
Здоровье
Найдены признаки начала эпидемии коронавируса летом 2019 года
Спутниковые снимки парковок больниц в китайском Ухане, где впервые зафиксировали вспышку эпидемии коронавируса, и анализ данных в интернете говорят о возможном распространении инфекции еще в августе 2019 года.
Lenta.ru 03:00
Происшествия
С начала года Ефремова 10 раз привлекали за нарушение ПДД
По данным источника в правоохранительных органах, с начала 2020 года актер Михаил Ефремов 10 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.
Московский Комсомолец 03:58
Политика
Россиян предупредили о возможных изменениях при приеме на работу
Российские власти обсуждают возможность введения норм, которые обяжут работодателей при найме сотрудников отдавать предпочтение гражданам РФ, а не иностранцам.
Газета.Ru вчера в 01:19
Политика
Киев позвал двух проукраинских журналистов представлять Донбасс в контактной группе
Журналисты Сергей Гармаш и Денис Казанский, которые давно вернулись из ДНР и ЛНР на Украину, будут участвовать в заседаниях Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе как их представители.
Украина.ру 03:22
Здоровье
За сутки в Алтайском крае выявили еще 68 случаев коронавируса
В Алтайском крае за минувшие сутки выявлено 68 новых инфицированных коронавирусом. Кроме того, подтверждено еще четыре смертельных случая.
Аргументы и Факты - Алтай 02:29
Происшествия
Губерниев призвал отправить в СИЗО актёра Ефремова
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал решение отпустить под подписку о невыезде актёра Михаила Ефремова, ставшего участником ДТП в Москве.
RT на русском 02:50
Авто
Toyota запускает продажи гибридного Toyota RAV4
Компания Toyota выпустила на японский рынок гибридный кроссовер Toyota RAV4 PHEV пятого поколения.
Автоновости дня вчера в 01:30
Общество
Путин поручил продлить выплаты пособия по безработице
Как следует из документа, необходимо обеспечить продление периода выплаты либо возобновление выплаты пособия по безработице на 3 месяца гражданам, зарегистрированным в службе занятости в качестве безработных и утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты после 1 марта 2020 года.
Smolnarod.ru вчера в 09:37
Происшествия
В Красноярске задержаны возможные грабители инкассаторов
В понедельник утром в Красноярске сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали троих мужчин, подозреваемых в нападении на инкассаторов, совершенном 30 мая.
Российская газета вчера в 00:07
Происшествия
Разлившееся под Норильском топливо попало в озеро Пясино
Нефтепродукты обнаружены в озере Пясино после аварии на ТЭЦ и разлива дизтоплива под Норильском, сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс.
Коммерсантъ 00:20