Коронавирус

Свободная ПрессаСвободная ПрессаВ России от коронавируса умерло более 6 тысяч человек

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За время эпидемии от COVID-19 умерло 6142 человека (171 за последние сутки), выздоровели 242397 (11709 человек за последние сутки). Наибольшее число новых случаев коронавируса было зафиксировано в Москве — 1572, ещё 739 — в Подмосковье.
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Австрийские археологи поставили под вопрос хронологию античных событий

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Власти США не смогут предоставить дополнительную информацию о запуске ракеты по малайзийскому Boeing в 2014 году.
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