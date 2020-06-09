За время эпидемии от COVID-19 умерло 6142 человека (171 за последние сутки), выздоровели 242397 (11709 человек за последние сутки). Наибольшее число новых случаев коронавируса было зафиксировано в Москве — 1572, ещё 739 — в Подмосковье.

В России от коронавируса умерло более 6 тысяч человек

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