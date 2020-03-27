Коронавирус
АБНЧисло умерших от коронавируса в Италии побило суточный рекорд
25 марта число скончавшихся составило 683. Предыдущий отрицательный рекорд был зафиксирован в субботу, тогда за сутки умерли 793 человека. Ранее АБН сообщало, что число заразившихся коронавирусом в Финляндии превысило 1 тысячу человек.
Читать в источнике
Оценить621
с чего всё началось
В Италии за сутки от коронавируса умерли 969 человек, сообщил комиссар по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури. Это самое большое количество за все время распространения болезни во всем мире. Таким образом, в стране от инфекции скончались уже 9134 пациента.РИА Новости12:56
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 18:54, Ашберн
Гаджеты
Обновление iOS 13.4 принесло на iPhone и iPad множество новых функций
Крупный апдейт от Apple или обновление баз поисковых систем коснулся всей продукции компании.
Здоровье
Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России
Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.
Общество
Установлен диагноз Игоря Николаева
Общество
Холодильники для трупов появились на улицах Нью-Йорка
Местные чиновники опасаются, что мест в дополнительно возводящихся моргах не хватит, поэтому улицы заполнили машины с прицепами холодильных установок, в которые при необходимости будут складывать тела.
Общество
ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
Общество
В России разработали тест для определения иммунитета к коронавирусу
На следующей неделе в распоряжении врачей появится новая тест-система, которая поможет определить людей, имеющих иммунитет к новому штамму коронавируса.
Армия и оружие
Россия ускорит испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»
Россия намерена нарастить темпы проведения испытаний гиперзвуковой ракеты "Циркон" с морских носителей, сообщает ТАСС со ссылкой на информированные источники.
Общество
Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу
Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Энергетика
На рынке США возникли отрицательные цены на нефть
На рынке США возникли отрицательные цены на нефть.
Хоккей
Гендиректор «Сибири»: «Очень хочу, чтобы в КХЛ никогда больше не звучала фраза: «Базовый клуб сборной»
Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский поделился мыслями об уровне интереса к КХЛ.
Единоборства
Александр Емельяненко обратился к Шлеменко по поводу боя
Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко обратился к бывшему чемпиону Bellator в среднем весе соотечественнику Александру Шлеменко по поводу поединка между ними.
Хоккей
Форвард «Спартака» Даугавиньш ищет новую команду
Латвийский форвард московского «Спартака» Каспарс Даугавиньш сообщил о скором уходе из российского клуба.
Общество
В Москве ужесточат ограничительные меры из-за коронавируса. Главное
По данным на 26 марта, в России зафиксировано 840 случаев, 546 из них — в Москве.
Общество
В США число случаев заражения коронавирусом превысило 100 тысяч
В США количество случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось до 100 717 тысяч.
Общество
Испания вернула китайской компании неточные экспресс-тесты на COVID-19
Министерство здравоохранения Испании вернуло китайской компании 9 тысяч экспресс-тестов на COVID-19, поскольку они были неточными, китайские власти сообщили, что у фирмы нет соответствующей лицензии.
Здоровье
В Дагестане 19 человек госпитализировали с подозрением на коронавирус
Ранее минздрав Дагестана сообщил, что девять человек госпитализированы в республике с подозрением на коронавирус.
Общество
Песков назвал цель нерабочей недели
Москва, 27 марта 2020, 15:13 — REGNUM В России нерабочая неделя объявлена с целью минимизировать контакты между людьми в связи с распространением нового типа коронавируса.
Общество
Константин Сонин пояснил открытое письмо о коронавирусе
Известные российские экономисты написали открытое письмо властям, где раскритиковали идею «нерабочей недели» и призвали к более активным антикризисным мерам.
Общество
Лекарства для стандартной аптечки при пандемии назвал доктор Мясников
Российский доктор Мясников назвал лекарства для базовой аптечки при пандемии коронавируса.
Здоровье
Первые случаи заражения коронавирусом подтверждены в Севастополе
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что в республике коронавирус выявлен у 14 человек.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 1000
В России на 27 марта число случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией превысило тысячу и составляет 1036.
Общество
Суд отменил решение об освобождении экс-главы ФСИН Реймера по УДО
Калининградский областной суд удовлетворил апелляцию прокуратуры на условно-досрочное освобождение (УДО) экс-главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Александра Реймера, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.
Футбол
Глушаков о карантине: Стулья нам понадобятся, но в мирных целях
Российский полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков рассказал, как в Грозном относятся к пандемии коронавируса и как команда будет тренироваться в условиях карантина.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова хотела сделать пластическую операцию из-за Тарасова
Бузова действительно начала паниковать по поводу своей внешности и была намерена увеличить бюст.
Армия и оружие
Террористы нарушили перемирие в провинции Идлиб
Перемирие в сирийской провинции Идлиб нарушили связанные с Турцией группировки оппозиции 27 марта, сообщает источник ИА Красная Весна в Сирии.
Общество
Россиян из Таиланда и Индонезии вывезут в течение недели
Российских граждан из Индонезии и Таиланда вывезут в Россию в течение следующей недели, сообщили 27 марта в Росавиации по итогам заседания рабочей группы, координирующей возвращение россиян из-за рубежа.
Общество
Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве
Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.