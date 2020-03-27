Коронавирус

АБНАБНЧисло умерших от коронавируса в Италии побило суточный рекорд

25 марта число скончавшихся составило 683. Предыдущий отрицательный рекорд был зафиксирован в субботу, тогда за сутки умерли 793 человека. Ранее АБН сообщало, что число заразившихся коронавирусом в Финляндии превысило 1 тысячу человек.
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с чего всё началось

Число жертв коронавируса в Италии за сутки увеличилось на 969

В Италии за сутки от коронавируса умерли 969 человек, сообщил комиссар по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури. Это самое большое количество за все время распространения болезни во всем мире. Таким образом, в стране от инфекции скончались уже 9134 пациента.
РИА Новости12:56

Подробнее о событии

Число случаев заражения коронавирусом в Германии превысило 50 тысяч

Говорит Москва16:35

В Италии число погибших с коронавирусом побило суточный рекорд

РБК15:07

В Италии за сутки от коронавируса скончалась почти тысяча человек

Газета.Ru12:53

Число жертв коронавируса в Италии за сутки достигло 969

Известия13:04

Число жертв коронавируса в Италии за сутки увеличилось на 969

РИА Новости12:56

Смертность от коронавируса в Италии побила антирекорд — 969 жертв за сутки

Коммерсантъ15:06

Италия побила рекорд по суточной смертности от коронавируса

Московский Комсомолец12:48
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Обновление iOS 13.4 принесло на iPhone и iPad множество новых функций

Крупный апдейт от Apple или обновление баз поисковых систем коснулся всей продукции компании.
ToDay News Ufa 25 марта в 02:22
Здоровье

Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России

Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.
РИА Новости 11:00
Общество

Установлен диагноз Игоря Николаева

News.ru вчера в 19:18
Общество

Холодильники для трупов появились на улицах Нью-Йорка

Местные чиновники опасаются, что мест в дополнительно возводящихся моргах не хватит, поэтому улицы заполнили машины с прицепами холодильных установок, в которые при необходимости будут складывать тела.
Live24 10:56
Общество

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости 14:10
Общество

В России разработали тест для определения иммунитета к коронавирусу

На следующей неделе в распоряжении врачей появится новая тест-система, которая поможет определить людей, имеющих иммунитет к новому штамму коронавируса.
Профиль 08:08
Армия и оружие

Россия ускорит испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Россия намерена нарастить темпы проведения испытаний гиперзвуковой ракеты "Циркон" с морских носителей, сообщает ТАСС со ссылкой на информированные источники.
Газета.Ru 24 марта в 20:14
Общество

Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу

Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 13:10
Энергетика

На рынке США возникли отрицательные цены на нефть

На рынке США возникли отрицательные цены на нефть.
Lenta.ru 18:27
Хоккей

Гендиректор «Сибири»: «Очень хочу, чтобы в КХЛ никогда больше не звучала фраза: «Базовый клуб сборной»

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский поделился мыслями об уровне интереса к КХЛ.
Sports.ru 15:43
Единоборства

Александр Емельяненко обратился к Шлеменко по поводу боя

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко обратился к бывшему чемпиону Bellator в среднем весе соотечественнику Александру Шлеменко по поводу поединка между ними.
RT на русском вчера в 03:02
Хоккей

Форвард «Спартака» Даугавиньш ищет новую команду

Латвийский форвард московского «Спартака» Каспарс Даугавиньш сообщил о скором уходе из российского клуба.
ProstoProSport 17:15
Общество

В Москве ужесточат ограничительные меры из-за коронавируса. Главное

По данным на 26 марта, в России зафиксировано 840 случаев, 546 из них — в Москве.
РБК 25 марта в 16:15
Общество

В США число случаев заражения коронавирусом превысило 100 тысяч

В США количество случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось до 100 717 тысяч.
Телеканал Санкт-Петербург 18:12
Политика

Российские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо

Ведомости 09:41
Общество

Испания вернула китайской компании неточные экспресс-тесты на COVID-19

Министерство здравоохранения Испании вернуло китайской компании 9 тысяч экспресс-тестов на COVID-19, поскольку они были неточными, китайские власти сообщили, что у фирмы нет соответствующей лицензии.
РИА Новости вчера в 10:04
Здоровье

В Дагестане 19 человек госпитализировали с подозрением на коронавирус

Ранее минздрав Дагестана сообщил, что девять человек госпитализированы в республике с подозрением на коронавирус.
РИА Новости 18:07
Общество

Песков назвал цель нерабочей недели

Москва, 27 марта 2020, 15:13 — REGNUM В России нерабочая неделя объявлена с целью минимизировать контакты между людьми в связи с распространением нового типа коронавируса.
REGNUM 08:13
Общество

Константин Сонин пояснил открытое письмо о коронавирусе

Известные российские экономисты написали открытое письмо властям, где раскритиковали идею «нерабочей недели» и призвали к более активным антикризисным мерам.
Московский Комсомолец 13:51
Общество

Лекарства для стандартной аптечки при пандемии назвал доктор Мясников

Российский доктор Мясников назвал лекарства для базовой аптечки при пандемии коронавируса.
Evo-rus.com 04:28
Здоровье

Первые случаи заражения коронавирусом подтверждены в Севастополе

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что в республике коронавирус выявлен у 14 человек.
Говорит Москва 03:57
Театры

Большой театр покажет онлайн-трансляции спектаклей из «золотого фонда»

DailyShow.Ru 16:27
Общество

Режим ЧС ввели в Южно-Сахалинске из-за прибывших из Таиланда туристов

ТАСС 01:23
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 1000

В России на 27 марта число случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией превысило тысячу и составляет 1036.
Иркутск Сегодня 07:38
Общество

Суд отменил решение об освобождении экс-главы ФСИН Реймера по УДО

Калининградский областной суд удовлетворил апелляцию прокуратуры на условно-досрочное освобождение (УДО) экс-главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Александра Реймера, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.
Rambler News Service 08:08
Футбол

Глушаков о карантине: Стулья нам понадобятся, но в мирных целях

Российский полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков рассказал, как в Грозном относятся к пандемии коронавируса и как команда будет тренироваться в условиях карантина.
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Шоу-бизнес

Ольга Бузова хотела сделать пластическую операцию из-за Тарасова

Бузова действительно начала паниковать по поводу своей внешности и была намерена увеличить бюст.
КМВ Новости 02:49
Армия и оружие

Террористы нарушили перемирие в провинции Идлиб

Перемирие в сирийской провинции Идлиб нарушили связанные с Турцией группировки оппозиции 27 марта, сообщает источник ИА Красная Весна в Сирии.
Красная весна 16:24
Общество

Россиян из Таиланда и Индонезии вывезут в течение недели

Российских граждан из Индонезии и Таиланда вывезут в Россию в течение следующей недели, сообщили 27 марта в Росавиации по итогам заседания рабочей группы, координирующей возвращение россиян из-за рубежа.
Российская газета 11:45
Общество

Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Московский Комсомолец вчера в 17:58
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