Коронавирус

РБК КалининградРБК КалининградЧисло умерших от коронавируса в Калининградской области увеличилось

В Калининградской области скончались двое пациентов, болевших коронавирусом. Таким образом общее число погибших достигло трёх. Эти данные приводит региональный штаб по борьбе с распространением инфекции.
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Число умерших от коронавируса в Калининградской области увеличилось

РБК Калининград06:56

В оперштабе рассказали об умерших от коронавируса калининградцах

Клопс05:34

«Из групп риска»: в оперштабе рассказали об умерших в Калининграде пациентах с коронавирусом

Калининград.Ru05:41

Стали известны подробности новых случаев смерти от коронавируса в Калининграде

КП - Калининград05:39

В оперштабе рассказали подробности о новых случаях COVID-19 в Калининградской области

Вести Калининград05:38

В оперштабе рассказали об умерших от коронавирусной инфекции калининградцах

Новый Калининград.Ru05:36

Главное о распространении коронавируса в Калининградской области 26 апреля

Каскад07:01
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Политика

Песков сообщил о реакции Путина на мозаику с ним в храме Минобороны

РБК 11:28
9
Общество

Мишустин поручил разработать план отмены ограничений для бизнеса

В субботу, 25 апреля, стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать предложения для поэтапной отмены ограничений, введённых из-за распространения коронавируса.
Форпост Северо-Запад вчера в 14:27
1,7K
Происшествия

В Подмосковье полицейские установили организатора вечеринки

RT на русском 09:36
731
Происшествия

В Петербурге 50 сотрудников больницы заразились коронавирусом

RT на русском 11:17
33
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко прокомментировала лишение звания «Женщина года»

Телеведущая Регина Тодоренко прокомментировала лишение ее журналом Glamour звания «Женщина года».
Московский Комсомолец вчера в 17:18
775
Общество

В Калужской области рассказали о случаях коронавируса на предприятиях

Коронавирус выявлен у ряда работников системообразующих предприятий в Калужской области, которые приступили к работе в начале апреля, сообщил врио губернатора Владислав Шапша в своих аккаунтах в соцсетях.
РИА Новости 11:21
Общество

Почти все священники в Киево-Печерской лавре заразились коронавирусом

Большинство священнослужителей Киево-Печерской лавры, которая уже три недели закрыта на карантин, переболели COVID-19.
РИА Новости 09:59
402
Общество

Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына

О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Lenta.ru вчера в 16:36
1,5K
Наука

Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски

Лучше всего себя проявила маска, состоящая из хлопка с натуральным шелком или шифоном — в таком сочетании изделие отфильтровывает до 99% частиц.
Medical Note вчера в 08:38
72
Наука

Мел-палеогеновое вымирание увеличило мозг птиц

N+1 24 апреля в 11:14
3
Происшествия

Умер защищавший Винника адвокат Тимофей Мусатов

В Москве погиб известный российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника.
Газета.Ru 24 апреля в 16:20
76
Общество

Власти Петербурга уточнили обстоятельства смерти четырех медсестер

В Петербурге комитет по здравоохранению подтвердил, что в городе скончались четыре медсестры с диагнозом COVID-19.
РЕН ТВ вчера в 20:14
1K
Здоровье

При обследовании на коронавирус в Оренбуржье выявили онкобольных

Prooren.ru 09:57
Армия и оружие

Войска ЗВО, готовившиеся к параду 9 мая, отправлены на карантин

REGNUM 10:02
Здоровье

Из-за массового заражения коронавирусом введен карантин в Дивееве

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ввел карантин на территории села Дивеево, подписав постановление.
КозаПресс 05:33
14
Происшествия

Суд арестовал бывшего мэра Пятигорска

Пятигорский городской суд в воскресенье, 26 апреля, заключил под стражу экс-главу Пятигорска Льва Травнева.
Известия 10:27
59
Политика

Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса

Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости вчера в 09:25
118
Авто

Начались продажи Chevrolet дешевле Lada Granta

Обе модели оценили в 3,3 млн тенге или 582 тыс. рублей, то есть даже дешевле, чем LADA Granta стоимостью от 3,39 млн тенге или 600 тыс. рублей.
Автоновости дня 05:47
113
Общество

В Тульской области вновь скорректировали антивирусные меры

В Тульской области сегодня, 25 апреля, вновь скорректированы меры по противодействию распространению коронавируса.
Московский Комсомолец Тула вчера в 12:46
23
Общество

Судно для завершения «Северного потока-2» снова поменяло курс

Российский трубоукладчик «Академик Черский», единственный из российских судов, способных достроить газопровод «Северный поток-2», снова поменял курс.
Lenta.ru 05:57
2,1K
Культура

Депутат пожаловался в прокуратуру на сериал «Зулейха открывает глаза»

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов (КПРФ) обратился в Генпрокуратуру с просьбой начать проверку сериала "Зулейха открывает глаза".
Москва 24 вчера в 22:25
392
Общество

Глава Роспотребнадзора призвала продлить режим самоизоляции

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что в стране нужно продлить режим самоизоляции, поскольку население успело преодолеть только два инкубационных периода.
MedikForum.ru 24 апреля в 17:31
4,4K
Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

BFM.ru 02:53
1,8K
Экономика

Sohu: Россия проявила дальновидность, избавившись от госдолга США

Страна полностью избавилась от госдолга США в 2019 году и стала пополнять золотой резерв.
Экономика сегодня 04:55
21
Здоровье

Умер заразившийся коронавирусом белгородский врач-онколог

Врач онкодиспансера Белгорода, у которого ухудшилось состояние после контакта с заболевшей коронавирусом пациенткой, скончался в больнице, сообщили в депздраве, 26 апреля.
Kursk.com 05:43
72
Общество

В Роспотребнадзоре анонсировали нововведения после завершения пандемии

Как ранее рассказали в Роспотребнадзоре, снимать введенные из-за пандемии ограничения будут постепенно.
РИА Новости 11:00
15
Политика

Губернаторы ожидают, что Путин продлит режим нерабочих дней до 11 мая

Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в воскресенье, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
Будущее России. Национальные проекты 10:42
Общество

Жителям Сербии запретили покидать дома с 30 апреля до 4 мая

Правительство Сербии приняло решение о запрете гражданам покидать дома с 30 апреля до 4 мая из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 11:38
Общество

В Курской области от коронавируса умер глава Железногорской епархии

Коммерсантъ 09:01
491
Здоровье

Итальянские ученые рассчитали смертность от коронавируса

Ученые Жанлука Ринальди и Маттео Парадизи экономического факультета Гарвадского университета выяснили, что уровень смертности от коронавируса составляет 1,29%.
Коммерсантъ 24 апреля в 23:23
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