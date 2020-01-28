Общество
Полит.руЧисло умерших от коронавируса в Китае возросло до 106 человек
Число жителей КНР, умерших от пневмонии, вызванной новым коронавирусом, увеличилось до 106. Всего в Китае зафиксировано 4515 заразившихся, сообщает агентство «Синьхуа».
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Угрожающие цифры: число заразившихся коронавирусом в Китае выросло до 4,5 тысяч
ТК Звездавчера в 22:09
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Общество
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Отец, бросивший детей в «Шереметьево», сдался следователям
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Общество
Данные клиентов сети «Красное & белое» попали в интернет
В интернет попала база программы лояльности сети «Красное & белое», сообщают «Ведомости».
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Канадке удалось доказать, что допинг передается половым путем
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Общество
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Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя главы Минздрава Елену Бойко по ее собственному желанию.
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Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
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Число жертв китайского коронавируса возросло до 80 человек
По данным The South China Morning Post, в Китае возросло количество погибших из-за коронавируса нового типа увеличилось до 80 человек.