Число жителей КНР, умерших от пневмонии, вызванной новым коронавирусом, увеличилось до 106. Всего в Китае зафиксировано 4515 заразившихся, сообщает агентство «Синьхуа».

Число умерших от коронавируса в Китае возросло до 106 человек

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