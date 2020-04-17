Коронавирус
Вечерняя МоскваЕще 28 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
Еще 28 человек с коронавирусом скончались в Москве. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19. Среди умерших — пациенты от 44 до 98 лет.
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Общество
Во Владимирской области выросло число зараженных коронавирусом
Увеличение числа заболевших коронавирусной инфекцией жителей региона на 34 человека за сутки зафиксировано в сообщении управления Роспотребнадзора по Владимирской области, 20 апреля сообщает пресс-служба управления на сайте ведомства.
ИА Красная Весна 03:16
Футбол
Зинченко: нас предупредили, чтобы мы не писали Гвардиоле в это тяжёлое время
Украинский защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал, что в настоящее время футболисты не общаются с главным тренером команды Пепом Гвардиолой, у которого недавно умерла мама.
Чемпионат вчера в 17:52
Транспорт
В Подмосковье вводят новые правила использования цифровых пропусков
В Подмосковье новые правила оформления и использования цифровых пропусков вводятся со среды, 22 апреля, с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
Ugpressa.ru 18 апреля в 18:22
Гаджеты
Опубликованы изображения материнских плат MSI на чипсете Intel Z490
Если компания ASUS сама непреднамеренно показывает готовящиеся материнские платы на Intel Z490 на собственном сайте, то изображения аналогичных новинок MSI опубликовал ресурс VideoCardz.
3DNews 03:28
Общество
Треть россиян поддерживают перенос майских праздников
Согласно полученным сведениям, перенос выходных с майских праздников на другое время, чтобы отдохнуть после самоизоляции, поддерживают 34% граждан России.
Пятый канал вчера в 22:09
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк пошла на поправку
Состояние Анастасии Заворотнюк улучшилось, врачи возобновили её активное лечение от онкологии. За последний месяц актриса пошла на поправку.
News.ru вчера в 05:56
Экономика
Госдолг США из-за пандемии вырастет до рекордной цифры
Государственный долг США и долги американских корпораций на фоне распространения коронавируса могут вырасти до рекордных показателей.
РЕН ТВ 18 апреля в 22:28
Общество
На Дону зафиксировано 60 новых случаев заболевания коронавирусом
В Ростовской области зарегистрирован резкий рост заболеваемости COVID-19 - зафиксировано 60 новых случаев заболевания коронавирусом.
Российская газета 04:11
Общество
В Госдуме предложили прописать права соседей по дачным участкам
"Под соседскими правами понимаются разумные ограничения, которые должен претерпевать собственник земельного участка в интересах соседей", - подчеркнул Крашенников.
Интерфакс 03:11
Энергетика
Американская WTI дешевела до рекордно низких за 20 лет $15 за баррель
Майские фьючерсы на нефть WTI, упав более чем на 20%, впервые с 1999 года опускались в понедельник в ходе азиатской сессии ниже $15 за баррель из-за растущих опасений, что сырье вскоре негде будет хранить в условиях рекордно низкого мирового спроса.
Интерфакс 00:38
Армия и оружие
Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии
В феврале перспективный российский танк Т-14 на платформе «Армата» вышел на завершающий этап испытаний.
RT на русском вчера в 10:18
Общество
В Пермском крае опубликовали карту распространения коронавируса
На Сайте губернатора и Правительства Пермского края появилась карта распространения коронавируса.
Сайт губернатора и Правительства Пермского края 01:41
Происшествия
Более 400 пациентов с коронавирусом находятся на лечении в Коммунарке
В больничном комплексе в Коммунарке в Москве проходят лечение 606 пациентов, у 410 из них подтверждено заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 01:29
Кино
Премьера фильма о советском космонавте состоится в онлайн-кинотеатрах
В центре сюжета – советский космонавт (Петр Федоров), который возвращается на Землю с инопланетным гостем, поселившимся в его теле.
Профиль вчера в 09:50
Общество
Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе
Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru вчера в 09:05
Происшествия
Власти Москвы прокомментировали смерть женщины у подъезда дома
РИА Новости вчера в 16:56
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Общество
В Саратовской области за сутки заболели коронавирусом 28 человек
На утро 20 апреля в Саратовской области подтверждены лабораторно еще 28 случаев заболевания COVID-19, об этом информирует Оперативный штаб.
Аткарский уездЪ 02:30
Происшествия
В Канаде мужчина в форме сотрудника полиции убил 16 человек
Российская газета 00:26
Наука
Названы тяжелейшие последствия коронавируса для организма
Ученые из Университета Вероны в Италии пришли к выводу, что у больных, заболевших коронавирусом в тяжелой форме, сильно понижается уровень гемоглобина - белка, который доставляет клеткам кислород.
Live24 01:49
Общество
СК пообещал наказывать за пранки над учителями
Следственный комитет будет отслеживать случаи оскорбления и издевательств над учителями в ходе онлайн-занятий и даст правовую оценку — вплоть до возбуждения уголовного дела — действиям пользователей, распространяющих такие материалы.
РБК 04:13
Шоу-бизнес
Прилучный прокомментировал обвинения в избиении Агаты Муцениеце
Актер Павел Прилучный в прямом эфире Instagram ответил на обвинения своей супруги, актрисы Агаты Муцениеце, в избиении, и посоветовал не вмешиваться в чужие дела.
Аргументы и Факты вчера в 06:45
Общество
Вирусолог назвал срок победы над коронавирусом в России
По состоянию на 19 апреля Россия вошла в десятку стран с наибольшим количеством инфицированных коронавирусом.
Петрозаводск говорит вчера в 06:35
Технологии
Четыре признака покажут, что мобильное приложение шпионит за вами
Как сообщает ToDay News Ufa, эксперты по безопасности перечислили четыре признака шпионства мобильного приложения.
ToDay News Ufa 02:36
Экономика
FT: экономический кризис ставит под угрозу 59 млн рабочих мест в ЕС
Почти 59 млн рабочих мест оказались под угрозой в ЕС вследствие экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
ТАСС 02:06
Армия и оружие
С-350 «Витязь» в четыре раза улучшит защиту РФ от крылатых ракет
Новейший комплекс ПВО С-350 "Витязь" в четыре раза повысит эффективность отражения массированных ударов крылатыми ракетами по важнейшим объектам России .
Российская газета 03:09
Общество
Аксёнов призвал россиян не ездить в Крым
Глава Крыма Сергей Аксёнов призвал россиян отказаться от поездок на полуостров в связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 03:11
Здоровье
Жертвами коронавируса в Белоруссии стали 47 человек
В Белоруссии в результате заражения коронавирусом умерли 47 человек.
Профиль вчера в 07:05
Общество
Семь областей Украины отказались предоставлять информацию о коронавирусе
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что семь областей страны не предоставили информации об итогах проведенных тестов на коронавирус.
Lenta.ru 04:27
Общество
Более 40 пациентов с коронавирусом умерли за сутки в России
В Москве за сутки погибли 28 человек, еще четверо скончались в республике Башкортостан, трое в Краснодарском крае.
Газета.Ru 03:49