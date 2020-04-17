Еще 28 человек с коронавирусом скончались в Москве. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19. Среди умерших — пациенты от 44 до 98 лет.

Еще 28 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

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