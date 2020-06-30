Коронавирус
ИнтерфаксЧисло умерших от коронавируса в Москве превысило 3,8 тысячи
Общее количество умерших от коронавируса в Москве увеличилось с 3 796 до 3 831 человек. По последним данным, в Москве зарегистрировано почти 222 тысячи случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели и выписались из больниц свыше 150 тысяч человек.
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Кино
Кристиан Бэйл может вернуться на экраны к роли Бэтмена во «Флэше»
Студия Warner Bros может начать переговоры с актером Кристианом Бейлом, чтобы он снова сыграл Бэтмена в фильме «Флэш».
Inc-news.ru 17:59
Политика
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2020 году
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2020 году.
РБК вчера в 09:10
Игры
PlayStation 5 сможет запускать игры с дисков для консоли PlayStation 4
Новая игровая приставка PlayStation 5 сможет запускать игры с дисков, предназначенных для консоли PlayStation 4. Данную информацию подтвердила японская компания-производитель электроники Sony.
UfacityNews.ru 16:47
Футбол
Тренер «Сельты» оценил игру Федора Смолова за испанский клуб
Напомним, Смолов защищает цвета "Сельты" с зимы этого года в качестве аренды.
Vprognoze.ru 04:49
Общество
Сын главы Crocus Group продал автомобили из-за кризиса
Красногорск, 30 июня 2020, 17:25 — REGNUM Первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов продал три автомобиля из-за сложной финансовой ситуации, сообщает 30 июня РБК.
REGNUM 10:25
Общество
Канада, США и Мексика начинают торговать по новым правилам
Новое торговое соглашение Канады, Мексики и США (The Agreement between the United States of America, the United Mexican States, and Canada - USMCA), которое пришло на смену действовавшему с 1994 года Соглашению о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА), вступает в силу в среду.
ТАСС 17:32
Экономика
Ювелиры предупредили о возможном подорожании золотых украшений на 30%
В сравнении с началом 2020-го подорожание составило 5% — в декабре 2019-го средняя цена на обручальные кольца составляла 3508 рублей за грамм.
Известия вчера в 17:10
Футбол
Тедеско заявил, что удаление Зобнина изменило ход игры с ЦСКА
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, как повлияло удаление хавбека Романа Зобнина на результат матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА.
RT на русском 16:26
Финансы
Курс евро превысил 80 рублей впервые с 14 мая
Курс доллара США составил 71,32 руб./$1 в 17:38 МСК, что на 1,33 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Интерфакс 11:36
Авто
Две модели Toyota получат спортивные версии в России
В начале 2021 года компания Toyota начнет российские продажи спортивных спецверсий седана Corolla и компактного кроссовера C-HR.
AutoNews 11:34
Общество
В Сибири открылись участки для финального голосования по Конституции
Избирательные участки для последнего дня голосования по поправкам к Конституции РФ открылись в 8.00 (4.00 мск) в восьми из десяти регионах Сибири; из-за разницы в часовых поясах на территории Сибирского федерального округа Иркутская область начала голосование в 3.00 мск, Омская область стартует в 5.00 мск.
РИА Новости 21:20
Шоу-бизнес
Алла Пугачева впервые за много лет сменила прическу
Певица Алла Пугачева предпочитает появляться на публике с распущенными волосами, однако впервые за много лет она решилась на эксперимент и сменила прическу.
Мосмонитор вчера в 06:56
Происшествия
Взрыв в Киеве: Пострадавшим раздали жилье, в которое они не могут попасть
Евразия Daily 03:35
Политика
Власти США признали Huawei и ZTE угрозой нацбезопасности
В ноябре 2019 года члены FCC приняли предварительное решение об отнесении Huawei и ZTE к компаниям, несущим в себе угрозу госбезопасности США, а 30 июня оно было утверждено и вступает в силу немедленно.
Реальное время 14:59
Общество
Явка на онлайн-голосование по поправкам к Конституции составила 93%
Явка на электронное голосование по поправкам к Конституции составила 93,2%, передает ТАСС.
Газета.Ru 15:05
Армия и оружие
Аналитик рассказал о «серьезном расколе» в НАТО из-за российских С-400
РИА Новости 19:08
Общество
Глава ВОЗ сообщил об ускорении пандемии коронавируса в мире
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал о текущей ситуации с коронавирусом в мире.
Каскад 03:45
Армия и оружие
США огорчены отказом Японии от размещения в стране систем ПРО
Япония впервые отказала размещать на своей территории американские комплексы противоракетной обороны. США из-за этого сильно негодует.
Невские Новости 20:05
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
Российская газета 06:54
Происшествия
Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских
Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
Известия 11:41
Киберспорт
Dota 2. CEO HellRaisers оценил состав VP.Prodigy в 110 тысяч долларов
СЕО HellRaisers Алексей «Magician» Слабухин оценил рыночную стоимость состава VP.Prodigy.
Bookmaker-ratings.ru 09:56
Политика
Губернатор Миссисипи разрешил изменить флаг штата из-за протестов
Губернатор Миссисипи Тейт Ривз подписал закон о замене флага штата, из-за того что на нем присутствует символика Конфедерации — объединения южных штатов США, поддерживающих рабство, во время Гражданской войны в XIX веке.
Известия 20:29
Экономика
А1 займется поиском активов экс-владельца Межпромбанка Пугачева
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) заключило соглашение с компанией А1 (входит в «Альфа-групп») для помощи в поиске активов бывшего владельца Межпромбанка Сергея Пугачева.
Коммерсантъ 04:40
Общество
Совет директоров Petropavlovsk попросил защиты от нового акционера
Совет директоров Petropavlovsk попросил британский комитет по слияниям и поглощениям расследовать действия Струкова на предмет возможного нарушения правил M&A-сделок.
Интерфакс 03:08
Общество
Сахалинские врачи берут у больных ковидом и анализы, и бюллетени
Для находящихся в лечебных учреждениях и изолированных от остального мира сахалинцев, рассказала председатель комиссии Виктория Черкасова, были созданы временные участки, роль работников которых взяли на себя врачи.
Сахалин.Инфо 21:07
Общество
С 1 июля россияне начнут получать выплату в 10 тысяч рублей на детей
Начиная со среды, 1 июля, россияне смогут начать получать единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей.
Комсомольская правда 17:48