Общее количество умерших от коронавируса в Москве увеличилось с 3 796 до 3 831 человек. По последним данным, в Москве зарегистрировано почти 222 тысячи случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели и выписались из больниц свыше 150 тысяч человек.

Число умерших от коронавируса в Москве превысило 3,8 тысячи

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