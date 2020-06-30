Коронавирус
ИнтерфаксЧисло умерших от коронавируса в Москве превысило 3,8 тысячи
Общее количество умерших от коронавируса в Москве увеличилось с 3 796 до 3 831 человек. По последним данным, в Москве зарегистрировано почти 222 тысячи случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели и выписались из больниц свыше 150 тысяч человек.
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Экономика
Насколько для рязанцев подорожает коммуналка
За последние месяцы многие рязанцы потеряли доходы, а некоторые, и вовсе лишились работы.
КП - Рязань 07:57
Происшествия
Адвокат Ефремова ответил на появление нового потерпевшего в деле о ДТП
РИА Новости 23:17
Политика
Путин призвал жителей России проголосовать по поправкам к Конституции
Во вторник, 30 июня, президент России Владимир Путин призвал жителей России принять участие в голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию.
Форпост Северо-Запад 06:53
Шоу-бизнес
Алла Пугачева впервые за много лет сменила прическу
Певица Алла Пугачева предпочитает появляться на публике с распущенными волосами, однако впервые за много лет она решилась на эксперимент и сменила прическу.
Мосмонитор вчера в 06:56
Происшествия
В Анапе погиб восьмилетний мальчик, которого засыпало песком на пляже
Восьмилетний мальчик умер после того, как его засыпало песком на пляже вблизи Анапы.
ТАСС 09:33
Происшествия
Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских
Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
Известия 11:41
Происшествия
Журналисту сломали руку при попытке вывести с избирательного участка
Корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель сообщил РБК, что на избирательном участке № 2219 в Санкт-Петербурге у него произошел конфликт с полицейскими.
РБК 10:10
Общество
С 1 июля в России начнут выплачивать единовременные выплаты на детей
В России с 1 июля начинают выплачивать единовременные выплаты в 10 тыс. руб. семьям за каждого ребенка до 16 лет.
Коммерсантъ 22:46
Здоровье
Вирусологи предложили тактику «трех Т» из-за вспышки вируса в Казахстане
Как пояснил в разговоре с РБК вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Альберт Альтштейн, о появлении «иного злого штамма вируса» в Казахстане речи не идет.
РБК 20:00
Политика
Путин призвал всех граждан РФ проголосовать по поправкам к Конституции
В день открытия в Твери монумента в память о сотнях тысячах советских солдат, которые мужественно сражались подо Ржевом, глава государства Владимир Путин обратился к соотечественникам с торжественной речью, в которой раскрыл глубинную суть великих событий из военной истории нашей страны.
Live24 07:44
Общество
Режим общей самоизоляции отменили в Новосибирской области с 1 июля
В Новосибирской области отменили режим общей самоизоляции, об этом сообщается на сайте правительства региона.
АиФ Новосибирск 22:46
Общество
Музеи и фитнес-центры с 6 июля возобновят работу в Петербурге
Музеи, выставочные залы, фитнес-центры и бассейны возобновят работу в Санкт-Петербурге с 6 июля.
Известия 16:52
Кино
От «Академии „Амбрелла“» до «Дивного нового мира»: 13 сериалов июля 2020-го
С 16 июля «Проклятая» / Cursed, премьера (Netflix) Фэнтези-сериал из вселенной легенд про короля Артура, но рассказанный с точки зрения юной Нимы, которая ему помогает.
Собака.ru 13:45
Происшествия
Главу амурского поселка обвиняют в передаче сыну земельного участка
Позже сотрудники правоохранительных органов обнаружили — глава поселка получил 200 тысяч рублей от представителя крестьянско-фермерского хозяйства за общее покровительство и непринятие мер по пресечению факта самовольного использования земельного участка.
Амурская правда 04:48
Футбол
Лионель Месси в матче с «Атлетико» забил 700-й гол в карьере
Bookmaker-ratings.ru 18:26
Происшествия
Взрыв в Киеве: Пострадавшим раздали жилье, в которое они не могут попасть
Евразия Daily 03:35
Политика
Санкции против Nord Stream 2 предложили вписать в военный бюджет США
В прошлом году Круз и Шейхин прибегли к той же тактике, и успешно: законопроект с первыми санкциями в отношении Nord Stream 2 был принят в составе военного бюджета.
РБК вчера в 17:25
Общество
Депутат попросил вице-мэра Ракову объяснить ее гардероб на 15 млн рублей. Ему посоветовали почитать сайт мэрии
Депутат Мосгордумы Евгений Ступин отправил вице-мэру по вопросам социального развития Анастасии Раковой обращение, в котором спросил, соответствует ли действительности информация о том, что в ее гардеробе есть вещи на 15 миллионов рублей.
Дождь 10:10
Политика
Шредер примет участие в слушаниях по «Северному потоку — 2» в бундестаге
Бывший канцлер ФРГ, председатель совета директоров "Роснефти" и глава комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шрёдер примет участие в открытых слушаниях комитета по экономике и энергетике бундестага, посвященных "Северному потоку 2" и энергетическому суверенитету Европы и Германии.
РИА Новости 10:15
Общество
В Екатеринбурге возобновят работу летние веранды кафе и ресторанов
Летние веранды кафе и ресторанов смогут возобновить работу в Свердловской области с 1 июля, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
РИА Новости 08:59
Армия и оружие
Пентагон заявил, что подтверждений данным о «сговоре» РФ и талибов нет
Представитель американского оборонного ведомства Джонатан Хоффман заявил, что Пентагон не располагает подтверждениями «сговора» между Россией и запрещенным на территории РФ радикальным движением «Талибан»*.
Военное дело 02:12
Футбол
Тренер «Сельты» оценил игру Федора Смолова за испанский клуб
Напомним, Смолов защищает цвета "Сельты" с зимы этого года в качестве аренды.
Vprognoze.ru 04:49
Политика
В Латвии запретили вещание семи телеканалов RT
Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение запретить на территории страны трансляцию семи каналов российской телекомпании Russia Today, сообщает радио Sputnik.
Российская газета 10:40
Футбол
Доменико Тедеско: «Если бы Гончаренко был женщиной, я бы подошел»
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после поражения от ЦСКА (0:2) рассказал об игре хавбека Зелимхана Бакаева и ответил на вопрос, почему не подошел к наставнику армейцев Виктору Гончаренко.
Спорт-Экспресс 16:00
Политика
Россию попросили сыграть более активную роль в конфликте в Ливии
Племена Ливии выступают за то, чтобы Россия играла более важную роль в разрешении кризиса в стране.
Lenta.ru 23:28
Происшествия
По 20 адресам в Петербурге идут обыски по делу о взятках
Сотрудники силовых структур проводят по 20 адресам в Санкт-Петербурге обыски.
Газета.Ru 06:34
Экономика
Названы условия для укрепления рубля к доллару
Аналитик Андрей Кочетков назвал условия для укрепления рубля по отношению к доллару в беседе с агентством «Прайм».
Lenta.ru 22:02
Гаджеты
GALAX представила видеокарту GeForce GTX 1650 Ultra на чипе RTX 2060
Китайский производитель GALAX презентовал новую модификацию видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1650.
Игромания.ру 04:06
Политика
Парламент Китая принял закон о нацбезопасности в Гонконге
Ожидается, что закон вступит в силу 1 июля, в 23-ю годовщину передачи Гонконга, находившегося под юрисдикцией Великобритании, КНР.
Коммерсантъ вчера в 23:27