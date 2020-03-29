Коронавирус

АТВмедиаАТВмедиаЧетыре пациента с коронавирусом скончались за сутки в России

В России за сутки скончались четыре пациента с диагнозом "коронавирусная инфекция". Всего в стране от COVID-19 умерло восемь человек: шесть в Москве, один в Петербурге и один в Оренбургской области. Об этом в воскресенье пишет РБК.
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В России за сутки умерли четверо пациентов с коронавирусом

РИА Новости04:03

В России число умерших из-за коронавируса достигло восьми

ТАСС04:43

Число умерших от коронавируса в России достигло восьми

Шанс (г. Абакан)04:41

В России за сутки умерли четыре человека с коронавирусом

РБК05:15

В России увеличилось число умерших пациентов с коронавирусом

Lenta.ru04:21

В России за сутки скончались четыре пациента с коронавирусом

RT на русском06:27

В России еще четыре человека погибли от коронавируса

Национальная служба новостей04:45
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 09:12, Ашберн
Общество

Москвичей начали по громкой связи призывать остаться дома

"Интерфакс" со ссылкой на своего корреспондента сообщает, что в Москве начали по громкой связи предупреждать людей на улицах о необходимости вернуться домой.
Московский Комсомолец 08:32
Общество

В Саратове подтвердили два новых случая заражения коронавирусом

Саратов, 29 марта 2020, 15:33 — REGNUM В Саратовской области подтвердили два новых случая заражения коронавирусом.
REGNUM 08:33
Общество

Глава Минздрава рассказал об эффективности марлевых масок

Четырехслойные марлевые маски способны защитить от инфекции, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.
РИА Новости вчера в 09:41
Общество

К ИВЛ в Москве подключены почти 40 процентов пациентов младше 40

Возраст почти 40 процентов пациентов, которые находятся в московских больницах и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), меньше 40 лет, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
Вести.Ru 08:23
Общество

Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском вчера в 21:30
Общество

СК проверяет блогершу, похваставшуюся прогулками вместо карантина

Блогерша заявила, что теперь «делает что хочет». После этого женщину стали замечать в местных кафе и спортзале.
НТВ 08:29
Политика

Песков не переходил на удаленную работу

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг информацию, появившуюся в ряде СМИ о том, что он якобы перешел на дистанционную работу.
Российская газета 08:58
Культура

Знаменитый польский композитор Кшиштоф Пендерецкий скончался

Один из самых знаменитых дирижеров и композиторов последних десятилетий Кшиштоф Пендерецкий скончался в возрасте 86 лет, пишет РИА Новости.
Aobe.ru 08:54
Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 марта

Погибшие и пострадавшие По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на 28 марта число зараженных новым коронавирусом в мире превысило 571 тыс. человек.
РБК 05:30
Экономика

«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны

Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Российская газета вчера в 15:58
Здоровье

В Минздраве назвали сроки окончания в России пандемии коронавируса

Главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико считает, что активность распространения коронавируса в России снизится в конце апреля-начале мая, пишет Вечерний курьер.
Вечерний курьер 07:46
Общество

Умер бывший глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов

Валентин Горбунов, который до марта 2020 года являлся председателем Мосгоризбиркома, скончался на 67-м году жизни в воскресенье, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Интерфакс 08:16
Шоу-бизнес

«Надоело бояться»: Юлия Проскурякова о болезни Николаева

7Дней.ру 04:00
Экономика

Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Вести.Ru 05:12
Музыка

Лидер Little Big представил «карантинную» версию своей песни

Аргументы и Факты вчера в 23:47
Общество

В Китае заявили об остановке эпидемии коронавируса в стране

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, который является возбудителем заболевания COVID-19, в Китае практически остановилось.
Известия 09:06
Политика

Источник в МИД России оценил обвинения США в адрес КНР по коронавирусу

Обвинительный тон заявлений представителей США в адрес Китая в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 вызывает в России недоумение.
RT на русском 07:15
Общество

Рошаль рассказал о правилах походов в магазин во время эпидемии

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал, как обезопасить себя во время посещения продуктовых магазинов.
Известия 01:54
Здоровье

В России представили лекарство от коронавируса

Газета.Ru вчера в 09:41
Наука

Ученые проанализировали 8 штаммов коронавируса

Ученые из США провели анализ 8-ми штаммов коронавируса SARS-CoV-2, пишет Daily Mail.
Live24 07:14
Общество

Передвижение по России могут ограничить

Источник в правительстве рассказал РИА Новостям, что передвижение по территории России могут ограничить.
Дождь вчера в 05:08
Происшествия

В Уфе накажут родителей детей, обнаруженных на крупном концерте

РИА Новости 07:47
Общество

В Италии работу российских военных в Бергамо показали по ТВ

В Италии работу российских военных специалистов в городе Бергамо показали по телевидению.
МонаВиста 07:17
Здоровье

Минздрав расширил список возможных лекарств для лечения коронавируса

Минздрав России обновил рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, добавив в них возможные к назначению взрослым препараты.
RT на русском 27 марта в 08:52
Происшествия

Посольство в Италии прорабатывает вывоз россиян с круизных лайнеров

РИА Новости 08:15
Общество

Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Коммерсантъ 27 марта в 21:51
Армия и оружие

В США «возникли вопросы» к «Гадюке» на Су-57

В ноябре 2019 года The Drive написало, что Су-57 получит ракету класса «воздух-воздух», основанную на Р-77 «Гадюка», которая недавно попала на снимок в ходе посещения конструкторского бюро «Вымпел» мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Lenta.ru 27 марта в 02:41
Футбол

К. Родригес: думаю, у Черчесова не очень хороший характер

Думаю, у Черчесова не очень хороший характер. Каждый сам знает, что ему делать и как обращаться с другими людьми.
Чемпионат вчера в 15:50
Общество

Захарова призвала граждан РФ за рубежом уважать свою страну и народ

Москва, 29 марта 2020, 15:18 — REGNUM О просьбах состоятельных граждан России, проживающих за рубежом, которые массово просят эвакуировать их на родину, рассказала 29 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Facebook.
REGNUM 08:18
Общество

Названа температура, при которой активизируется коронавирус

Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
РИА Новости 02:48
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