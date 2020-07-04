Коронавирус
РБКЧисло умерших от коронавируса в России превысило 10 тыс. человек
Москва остается регионом с самым высоким уровнем смертности от коронавируса — с начала пандемии в столице умерли 3929 человек. За ней идут Санкт-Петербург (1303) и Подмосковье (936). Суточный прирост заразившихся COVID-19 в России составил 6632 человека, общее число заболевших превысило 674 тыс.
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Политика
Рябков назвал ущербной идею проведения расширенного саммита G7
Москва продолжает прилагать дипломатические усилия для разработки повестки дня саммита "пятерки" СБ ООН, заявил Сергей Рябков.
ТАСС 04:55
Происшествия
Деревянная церковь XIX века сгорела в томском селе
Деревянное здание XIX века выгорело практически полностью. Площадь пожара составила более 250 квадратных метров.
Интерфакс 06:30
Шоу-бизнес
Прощание с актером Проскуриным состоится 4 июля в Щукинском институте
Стали известны дата и место прощания с советским актером Виктором Проскуриным.
CT news вчера в 05:55
Религия
Лишенный сана схиигумен Сергий отказался покидать монастырь
Отец Сергий (Романов), которого церковный суд лишил сана, в новом видеообращении заявил, что отказывается покидать Среднеуральский женский монастырь.
ТАСС вчера в 10:02
Финансы
Курс рубля обновил минимум с мая
В ходе торгов рубль падал до минимального уровня с мая.
Коммерсантъ вчера в 20:55
Политика
Разведка США не нашла доказательств сговора России с талибами
Национальный совет по разведке США (НСР) сообщил, что ЦРУ и высокопоставленные чиновники по борьбе с терроризмом не исключают участия России в выплатах наград за убийство американских и коалиционных военных в Афганистане, но признают отсутствие доказательств.
Газета.Ru 04:20
Футбол
Антон Миранчук рассказал о работе с Николичем
Футболист московского "Локомотива" Антон Миранчук рассказал о работе с наставником "железнодорожников" Марко Николичем, передает Sport24.
Газета.Ru 03:37
Происшествия
В Киеве произошла массовая драка со стрельбой
В Киеве в результате массовой драки со стрельбой пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.
Lenta.ru 06:12
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП
CT news вчера в 16:28
Политика
Сегодня вступили в силу поправки в Конституцию России
За внесение изменений проголосовало 77,92% жителей С субботы, 4 июля, вступают в силу поправки к Конституции России.
Город Глазов 06:00
Происшествия
В Японии из-за ливневых дождей погибли не менее 15 человек
По меньшей мере 15 человек погибли из-за мощных ливневых дождей, которые обрушились на юго-запад Японии.
ТАСС 05:06
Политика
США потребовали от России прекратить разработку радиоактивных ракет
Утро.ru вчера в 03:50
Общество
ПФР заявил о невозможности вернуть выплаченные не тому родителю деньги
Родители ребенка до 16 лет имеют право на получение дополнительной выплаты в рамках поддержки в период пандемии коронавируса.
iReactor 04:01
Политика
В Кремле заявили о контактах с рядом стран по вопросу открытия границ
Москва, 3 июля 2020, 13:11 — REGNUM Россия в настоящее время ведет контакты с отдельными государствами по вопросу открытия границ, однако конкретных решений пока не принималось, заявил 3 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
REGNUM вчера в 06:11
Шоу-бизнес
Дочь Кристины Орбакайте назвали копией отца
Многие поклонники Кристины Орбакайте отметили, что ее дочь растет настоящей копией отца.
Летидор 05:30
Технологии
Sony начала почти полностью автоматизированную сборку PlayStation
Компания Sony начала почти полностью автоматизированную сборку консолей PlayStation 4. По предварительным данным, устройства пятого поколения также будут производиться практически без вмешательства сотрудников.
Дни24 03:11
Автоспорт
Хэмилтон стал лучшим по итогам второй практики Гран-при Австрии
Британец Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес», показал лучшее время по итогам второй практики стартового этапа сезона.
Советский спорт вчера в 11:24
Общество
Синоптик объяснил появление «торнадо» в Подмосковье
Ранее в Сети появились фото, на которых был запечатлен якобы торнадо, который образовался в Орехово-Зуево.
Известия 04:41
Экономика
Сбербанк снова снизил ставки по рублевым вкладам
Москва, 2 июля 2020, 17:07 — REGNUM Крупнейший российский банк — Сбербанк — снизил ставки базовых рублевых вкладов.
REGNUM 02 июля в 10:07
Армия и оружие
США направили авианосцы в район военных учений Китая
США направили две авианосные ударные группы во главе с авианосцами «Рональд Рейган» и «Нимиц» в Южно-Китайское море, сообщает издание Wall Street Journal.
Lenta.ru 00:56
Политика
Козак заявил об отсутствии прорыва в переговорах по Украине
Во время встречи политических советников глав государств «нормандской четверки» в Берлине состоялся обстоятельный разговор, но прорыва на переговорах не произошло.
Известия 01:02
Происшествия
Замминистра науки Лукашевич не признаёт вину в хищении 40 млн рублей
Заместитель министра науки и высшего образования Марина Лукашевич отрицает вину в хищении 40 миллионов рублей.
Life.ru 04:42
Политика
В Турции разрешили изменить статус собора Святой Софии
Evo-rus.com 05:30
Гаджеты
Apple готовит к выпуску iMac на 10-ядерном процессоре Intel
Американская компания Apple представит новые ПК iMac с процессорами от компании Intel.
Vevby.ru вчера в 13:02
Общество
Роднина: смерть Абдулманапа Нурмагомедова для многих станет уроком
Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала смерть Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
RT на русском 04:05
Общество
Обвинение запросило шесть лет колонии для журналистки из Пскова
Сторона обвинения просит назначить наказание в виде шести лет колонии общего режима журналистке из Пскова Светлане Прокопьевой, которую обвиняют в оправдании терроризма.
RT на русском вчера в 06:33
Общество
Пособие до 60 тыс. руб. получит часть россиян в ближайшие два месяца
Если случаи заражения среди пациентов медучреждения были зафиксированы, сотрудники получат по 35 тыс.
Цензуры.Нет вчера в 15:31
Здоровье
Назван сок, способный нормализовать давление у гипертоников
По мнению британских медиков, одним из самых простых и полезных средств для повышения артериального давления является вишневый сок.
Live24 вчера в 12:16