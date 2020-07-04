Коронавирус
РБКЧисло умерших от коронавируса в России превысило 10 тыс. человек
Москва остается регионом с самым высоким уровнем смертности от коронавируса — с начала пандемии в столице умерли 3929 человек. За ней идут Санкт-Петербург (1303) и Подмосковье (936). Суточный прирост заразившихся COVID-19 в России составил 6632 человека, общее число заболевших превысило 674 тыс.
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Новые данные по коронавирусу в России: число вылечившихся и сколько умерших
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