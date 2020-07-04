Коронавирус
РБКЧисло умерших от коронавируса в России превысило 10 тыс. человек
Москва остается регионом с самым высоким уровнем смертности от коронавируса — с начала пандемии в столице умерли 3929 человек. За ней идут Санкт-Петербург (1303) и Подмосковье (936). Суточный прирост заразившихся COVID-19 в России составил 6632 человека, общее число заболевших превысило 674 тыс.
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Политика
Россия не ожидает, что США пересмотрят решение о выходе из ДОН
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва не ожидает, что США на конференции стран — участниц Договора по открытому небу (ДОН), которая пройдёт в видеоформате 6 июля, пересмотрят своё решение о выходе из этого соглашения.
RT на русском 04:53
Происшествия
Генпрокуратура отменила постановление о деле против следователя СК
Генеральная прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела о взятке против сотрудника Следственного комитета, сообщается на сайте СК.
РИА Новости 02:13
Армия и оружие
В Севастополе завершен ремонт флагмана ЧФ крейсера «Москва»
Завершился ремонт и сервисное обслуживание гвардейского ракетного крейсера "Москва", который проходил в Северном доке Севастополя.
Российская газета 02 июля в 05:09
Политика
Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США
Вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США в центре Москвы на Новинском бульваре характеризует самих сотрудников диппредставительства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.
Газета.Ru вчера в 12:46
Футбол
«Ротор» планирует объявить об отказе от участия в следующем сезоне РПЛ
«Ротор» намерен отказаться от участия в РПЛ.
Metaratings 01:41
Гаджеты
Камера iPhone 12 получит высококачественные объективы
UfaTime.ru 05:51
Политика
Spiegel: Москва потребует от Киева активизации мер по Донбассу
На переговорах по деэскалации конфликта на востоке Украины Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает немецкое издание Spiegel, ознакомившееся с неофициальным рабочим документом российской делегации.
Газета.Ru вчера в 10:02
Шоу-бизнес
Опубликованы фото с тайной свадьбы Андрея Макаревича
Четвертая свадьба лидера «Машины времени» Андрея Макаревича прошла аж полгода назад, но фото с нее свет увидел только сейчас.
Super.ru 02 июля в 15:36
Политика
Верховный суд Турции разрешил превратить собор Святой Софии в мечеть
Российская газета 02 июля в 09:11
Шоу-бизнес
Прощание с актером Проскуриным состоится 4 июля в Щукинском институте
Прощание с актером Виктором Проскуриным состоится в субботу, 4 июля, в Театральном институте им. Б. Щукина (там учился артист), сообщил ТАСС директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок.
Коммерсантъ 02 июля в 16:58
Происшествия
Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей
Заместителя главы Минобрнауки Марину Лукашевич задержали по делу о мошенничестве на 40 млн рублей.
Известия вчера в 20:43
Общество
Роспотребнадзор запретил отдых в детских лагерях за пределами регионов
Роспотребнадзор запретил детям отдыхать в лагерях за пределами регионов до конца 2020 года.
UfaTime.ru 01:28
Происшествия
Под Томском ликвидировали пожар в деревянном храме XIX века
В Томской области в селе Зоркальцево ликвидировали пожар в деревянном храме XIX века.
RT на русском 07:11
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признавать вину в ДТП
Телеканал RTVI вчера в 09:00
Гаджеты
Huawei работает над выпуском серии мониторов для ПК
По данным сетевых источников, компания Huawei разрабатывает серию мониторов для персональных компьютеров.
Anonsens 04:36
Политика
Голландская прокуратура удовлетворена решениями судьи по делу MH17
Голландская прокуратура удовлетворена вынесенными в пятницу решениями по делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года.
ТАСС вчера в 10:49
Общество
Более 40 стран уведомили МАГАТЭ об отсутствии выбросов радиации
Об отсутствии выбросов радиации Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) уведомили более 40 стран.
Деловое.ТВ вчера в 02:46
Армия и оружие
Испытания турецкого беспилотника Bayraktar ТВ2 провела Украина
Украинское агентство Defense Express опубликовало видеозапись проведенных на Украине испытаний турецкого беспилотника Bayraktar TB2.
Военное дело 05:15
Авто
Компания BMW обновит программное обеспечение своих автомобилей
Клиенты баварской марки с 1 июля могут приобрести автомобили BMW, оборудованные мультимедийной системой с возможностью обновления «по воздуху».
SpeedMe вчера в 04:35
Армия и оружие
ВМС США отправят два авианосца в Южно-Китайское море
ВМС США в ближайшие дни отправят два атомных авианосца и несколько сопровождающих военных кораблей в Южно-Китайское море для участия в военных учениях, сообщает CNN.
Российская газета 00:19
Политика
Поправки к Конституции РФ вступили в силу
Поправки к Конституции Российской Федерации вступают в силу в субботу, 4 июля, говорится в тексте указа президента Владимира Путина, подписанного в минувшую пятницу.
Интерфакс вчера в 17:12
Футбол
В тульском «Арсенале» не выявлено случаев заражения коронавирусом
РПЛ запросила у тульского клуба дополнительные данные по тестированию и состоянию здоровья всех представителей.
ТАСС Спорт 05:26
Происшествия
Во Владимире в ДТП на улице Студеная гора погибли мужчина и женщина
Серьезная авария случилась около шести часов утра 4 июля неподалеку от Областной филармонии.
Провинция.ру 02:14
Космос
Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
Pro Город НН вчера в 10:57
Общество
В ВОЗ назвали единственное обнадеживающее лекарство против COVID-19
Препарат был одобрен в США для лечения COVID-19.
Российская газета вчера в 17:41
Общество
Пособие до 60 тыс. руб. получит часть россиян в ближайшие два месяца
Если случаи заражения среди пациентов медучреждения были зафиксированы, сотрудники получат по 35 тыс.
Цензуры.Нет вчера в 15:31
Общество
Десятки американских дипломатов покинут Саудовскую Аравию
Как утверждает издание, некоторые американские дипломаты также обеспокоены тем, что власти королевства скрывают настоящие масштабы вспышки эпидемии.
Lenta.ru 08:09