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Число умерших от коронавируса за сутки в России обновило максимум

Как писал ранее сайт kp.ru, за минувшие сутки в России зарегистрировали 23 378 новых случая заражения коронавирусом во всех 85 российских регионах. Таким образом, по состоянию на вторник, 6 июля, общее число заболевших коронавирусом за все время пандемии в стране возросло до 5 658 672 человек.В источнике

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В России обновился антирекорд по числу умерших от COVID-19 за сутки

FlashNord04:08

В России поставлен антирекорд по числу смертей от коронавируса за сутки

Компания04:26

Число умерших от коронавируса за сутки в России обновило максимум

Комсомольская правда04:14

В России обновлён суточный антирекорд по числу смертей от коронавируса

Говорит Москва04:14

В России зафиксировано максимальное число смертей за сутки от коронавируса

Центральная Служба Новостей06:07

Башкирия обновила максимум по числу зараженных коронавирусом за сутки

ГТРК Башкортостан4 июля в 08:41

Россия обновила максимум по числу смертей от коронавируса за сутки

A42.RU3 июля в 05:47
Интересное

Сеть клиник EMC оценили минимум в €1 млрд перед IPO

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РБК04:33

Сеть магазинов «Вкусвилл» удалила статью об однополых парах и принесла извинения

Ранее сообщалось, что руководство сети узнало о спорной статье только после ее публикации, поскольку рекламный отдел «Вкусвилла» не обязан согласовывать материалы с начальством.
BFM.ruвчера в 02:13

Годин отказался от перехода в ЦСКА, несмотря на зарплату в 4 млн евро в год

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Евроставка4 июля в 12:45