Число умерших от коронавируса за сутки в России обновило максимум
Как писал ранее сайт kp.ru, за минувшие сутки в России зарегистрировали 23 378 новых случая заражения коронавирусом во всех 85 российских регионах. Таким образом, по состоянию на вторник, 6 июля, общее число заболевших коронавирусом за все время пандемии в стране возросло до 5 658 672 человек.В источнике
В России зафиксировано максимальное число смертей за сутки от коронавируса
Центральная Служба Новостей06:07
Башкирия обновила максимум по числу зараженных коронавирусом за сутки
ГТРК Башкортостан4 июля в 08:41