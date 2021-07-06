Как писал ранее сайт kp.ru, за минувшие сутки в России зарегистрировали 23 378 новых случая заражения коронавирусом во всех 85 российских регионах. Таким образом, по состоянию на вторник, 6 июля, общее число заболевших коронавирусом за все время пандемии в стране возросло до 5 658 672 человек.

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