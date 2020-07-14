На фоне коронавируса у пожилой горожанки развилась тяжёлая форма пневмонии. Всего в Кемеровской области жертвами пандемии COVID-19 стали 15 человек. На 14 июля в Кузбассе у 2 553 человек подтвержден коронавирус. выздоровели 1 222 человека, в том числе 49 за сутки.

Число умерших пациентов с коронавирусом в Кузбассе выросло до 15

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Происшествия В Прикамье подтверждён ещё 71 случай заражения коронавирусом Пермь, 13 июля 2020, 11:13 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 13 июля, подтвержден 71 новый случай заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. 23

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Происшествия Актрису Наю Риверу обнаружили мертвой в озере в Калифорнии Сакраменто, США, 14 июля 2020, 09:42 — REGNUM Сотрудники спасательных служб США обнаружили тело актрисы Наи Риверы, которая пропала 8 июля во время прогулки по озеру Пиру (Южная Калифорния) на лодке. 12

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