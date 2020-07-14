Коронавирус
Kursk.comЧисло умерших пациентов с коронавирусом в Кузбассе выросло до 15
На фоне коронавируса у пожилой горожанки развилась тяжёлая форма пневмонии. Всего в Кемеровской области жертвами пандемии COVID-19 стали 15 человек. На 14 июля в Кузбассе у 2 553 человек подтвержден коронавирус. выздоровели 1 222 человека, в том числе 49 за сутки.
Читать в источнике
Оценить43
Подробнее о событии
Показать все источники
Лидером по числу заболевших коронавирусом на 14 июля стал Кемерово
Комсомольская правда - Кемерово00:40
Междуреченск уступил Кемерову по числу новых заражённых коронавирусом
Московский комсомолец Кузбасс00:26
Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 05:06, Ашберн
Армия и оружие
Трое российских военных пострадали при подрыве колонны в Сирии
Трое военнослужащих из России получили легкие ранения. Также пострадали члены турецкого экипажа.
РИА Новости 04:36
Экономика
Кабмин предоставил «Аэрофлоту» госгарантии на 70 млрд рублей
RT на русском 03:53
Политика
Трутнев заявил о плохой работе властей Хабаровского края
Вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев подтвердил, что приехал в Хабаровск для проверки работы властей региона.
Коммерсантъ вчера в 05:20
Энергетика
Доход России от экспорта золота превысил выручку от продажи газа
Россия во втором квартале 2020 года впервые заработала от экспорта золота больше, чем от продажи газа.
Известия 03:13
Происшествия
Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП
РИА Новости вчера в 19:46
Армия и оружие
Армения опубликовала видео уничтожения азербайджанских опорных пунктов
Lenta.ru 04:43
Политика
Путин упростил получение российского гражданства
Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий получение российского гражданства.
РБК вчера в 17:47
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
1% от пенсионного капитала за каждый отработанный год во времена СССР будет начислен тем, чей трудовой стаж начался раньше 1 января 1991 года.
Моя Москва.онлайн 04:39
Политика
Глава МИД Украины поставил точку в переговорах с Россией по Донбассу
Кулеба призвал Россию начать выполнение «Минска-2» с полного и всеобъемлющего прекращения огня в Донбассе.
Lenta.ru вчера в 12:26
Политика
Дуда переизбран президентом Польши на второй срок
Известия вчера в 14:24
Шоу-бизнес
Наталья Фриске надела платье сестры и спела ее песню
Певица, которая была приглашенной звездой на свадьбе, исполнила песню из репертуара своей знаменитой сестры - «Где-то летом».
Shraibikus News вчера в 12:50
Финансы
Рубль повышается к доллару и евро в начале торгов
Курс доллара расчетами "завтра" снизился на 3 копейки и достиг 70,94 рубля. Курс евро опустился на 7 копеек и составил 80,44 рубля.
Газета.Ru 03:32
Футбол
Конте заявил, что готов покинуть пост главного тренера «Интера»
Итальянец Антонио Конте заявил о готовности покинуть пост главного тренера футбольного клуба "Интер", если руководство будет недовольно его работой.
ТАСС Спорт 00:21
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение против сестёр Хачатурян
RT на русском вчера в 08:08
Энергетика
«Нафтогаз Украины» предупредил о возможном срыве отопительного сезона
«Нафтогаз Украины» заявил об угрозе срыва отопительного сезона в стране из-за долгов теплопроизводителей.
Известия 00:46
Шоу-бизнес
Жена Джона Траволты Келли Престон скончалась от рака
Актриса и жена Джона Траволты Келли Престон скончалась от рака 13 июля.
Ореанда-Новости вчера в 03:22
Происшествия
В Прикамье подтверждён ещё 71 случай заражения коронавирусом
Пермь, 13 июля 2020, 11:13 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 13 июля, подтвержден 71 новый случай заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
REGNUM вчера в 04:13
Шоу-бизнес
Ольга Бузова пришла на эфир «Дома-2» в нетрезвом виде
Ольга Бузова пришла на эфир «Дома-2» в нетрезвом виде.
Вечерняя Москва 04:50
Экономика
Банк России отозвал лицензию у «Национального банка Тувы»
Москва, 14 июля 2020, 06:34 — REGNUM Банк России (ЦБ) отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Национальный банк Тувы».
REGNUM вчера в 23:34
Общество
Трехлетний ребенок заразился коронавирусом в Севастополе
Один новый случай COVID-19 зарегистрирован в Севастополе за истекшие сутки. Об этом сообщила пресс-служба правительства города.
ИА Крыминформ 03:59
Происшествия
Актрису Наю Риверу обнаружили мертвой в озере в Калифорнии
Сакраменто, США, 14 июля 2020, 09:42 — REGNUM Сотрудники спасательных служб США обнаружили тело актрисы Наи Риверы, которая пропала 8 июля во время прогулки по озеру Пиру (Южная Калифорния) на лодке.
REGNUM 02:42
Армия и оружие
Аvia.pro: Украина применила против С-400 в Крыму неизвестное оружие
Спутники из космоса зафиксировали мощные импульсы радиоэлектронного излучения издававшиеся со стороны с украинского побережье Азовского моря в сторону Крыма.
Недвижимость.RU 11 июля в 03:14
Шоу-бизнес
Мирослава Карпович переехала в дом Павла Прилучного
После развода с Агатой Муцениеце актёр Павел Прилучный оставил себе загородный коттедж в элитном посёлке, в котором сейчас и проживает.
CT news 02:37
Экономика
Банк России не планирует проводить деноминацию рубля
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
РИА Новости вчера в 08:53
Общество
Сафронов не признаёт свою вину в госизмене
Как заявил адвокат подозреваемого Иван Павлов, Сафронов своей вины не признаёт.
REGNUM 01:18
Общество
Россияне могут получить выплаты за продолжительный брак
Слово и Дело 03:14
Экономика
Мировой лидер наружной рекламы полностью вышел из российского рынка
Мировой лидер наружной рекламы — французская компания JCDecaux, вышла из состава акционеров группы Russ Outdoor.
Известия 03:18
Экономика
В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров
Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса.
Известия вчера в 08:51