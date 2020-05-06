В Москве за сутки умерли 54 человека с коронавирусом, сообщает городской оперативный штаб. У каждого из них была диагностирована пневмония, а тесты на коронавирус показали положительный результат. Общее число летальных исходов достигло 1010.

Общество В Москве отменят оформление пропусков через СМС Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что с 12 мая будет невозможно оформить цифровой пропуск через СМС, передает РИА "Новости". 1,3K

Общество Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений Роспотребнадзор опубликовал рекомендации и показатели, являющиеся основанием для поэтапного снятия ограничений из-за коронавируса, они размещены на сайте ведомства. 278

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Политика Помпео опроверг причастность к США к попытке вторжения в Венесуэлу Госсекретарь США Майк Помпео опроверг причастность Вашингтона к попытке вторжения в Венесуэлу.

Политика США назвали России условие для продления ракетного договора Ранее США не исключали продлении стратегического договора СНВ-3 с Россией, который истекает в 2021 году, но предлагали расширить его на большой круг новых вооружений, не входящих в нынешнее соглашение, а также хотели включить в договор Китай, хотя в Пекине заявили, что в подобных переговорах не заинтересованы. 181

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Наука Фульгурит: когда молния ударяет в песок Found in Newport AR by Garver Elec Engineer # arwx pic.twitter.com / AZKhs1Asio — Dan Skoff (@ weatherdan) February 17, 2014 По словам экспернтов, мир полнится фульгуритами. 1

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