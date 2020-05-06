Коронавирус
ВедомостиВ Москве число умерших с коронавирусом превысило 1000
В Москве за сутки умерли 54 человека с коронавирусом, сообщает городской оперативный штаб. У каждого из них была диагностирована пневмония, а тесты на коронавирус показали положительный результат. Общее число летальных исходов достигло 1010.
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Общество
В Москве отменят оформление пропусков через СМС
Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что с 12 мая будет невозможно оформить цифровой пропуск через СМС, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:42
Общество
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации и показатели, являющиеся основанием для поэтапного снятия ограничений из-за коронавируса, они размещены на сайте ведомства.
РИА Новости 17:15
Кино
Дуэйн Джонсон и Эмили Блант сыграют супругов с суперспособностями
Актеры Дуэйн Джонсон и Эмили Блант сыграют в новой киноадаптации комикса «Тяжелая ноша».
Культуромания вчера в 06:41
Общество
В Сербии представили почтовую марку в честь 75-летия Победы
Министр труда, занятости и по социальным вопросам Сербии Зоран Джорджевич представил в пятницу почтовую марку, выпущенную в честь Дня Победы и "Бессмертного полка".
ТАСС 14:27
Кино
Хейден Кристенсен вновь сыграет Энакина Скайуокера в сериале «Кеноби»
Голливудский актер Хейден Кристенсен может вновь вернуться к роли Энакина Скайуокера.
iReactor 06:59
Экономика
Суверенный фонд Норвегии впервые продаст активы из-за дефицита бюджета
Крупнейший в мире суверенный фонд — норвежский Government Pension Fund Global (GPFG), объем которого составляет более $1 трлн, — впервые в истории начнет продавать активы, чтобы покрыть дефицит бюджета страны, передает Bloomberg.
РБК 20:22
Здоровье
Минздрав России обеспокоен ситуацией с коронавирусом в Дагестане
Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что обеспокоен ситуацией с распространением коронавирусной инфекции в Республике Дагестан.
Голос Эренлара 17:17
Наука
Названы страны, где скоро станет невозможно жить
Комсомольская правда 21:17
Общество
Ученый назвал способы дезинфекции масок
После использования все защитные маски представляют опасность для человека и требуют дезинфекции, в том числе и перед утилизацией, об этом АГН "Москва" заявил доцент кафедры физической химии Национального исследовательского технологического университета "МИСиС", кандидат химических наук Георгий Фролов.
РИА Новости 22:16
Шоу-бизнес
Лолита рассказала, что не жалеет ни об одном из своих романов
Известная певица в своем интервью Екатерине Андреевой поделилась тем, что она не жалеет о прожитой жизни.
Татарстан Сегодня 06:29
Политика
Ким Чен Ын поздравил Путина с 75-летием Победы
Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму президенту РФ Владимиру Путину по случаю 75-летия Победы.
ТАСС 17:24
Общество
Доктор Мясников ответил на обвинение в требовании денег за интервью
Официальный представитель информационного центра по коронавирусу врач Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», ответил на обвинения в том, что он якобы требует от журналистов и блогеров денег за интервью.
Lenta.ru 10:23
Политика
Помпео опроверг причастность к США к попытке вторжения в Венесуэлу
Госсекретарь США Майк Помпео опроверг причастность Вашингтона к попытке вторжения в Венесуэлу.
Известия 23:19
Политика
США назвали России условие для продления ракетного договора
Ранее США не исключали продлении стратегического договора СНВ-3 с Россией, который истекает в 2021 году, но предлагали расширить его на большой круг новых вооружений, не входящих в нынешнее соглашение, а также хотели включить в договор Китай, хотя в Пекине заявили, что в подобных переговорах не заинтересованы.
РИА Новости 17:53
Общество
Власти с 12 мая смягчают режим самоизоляции в Пермском крае
С 12 мая возобновляется работа салонов красоты, парикмахерских и автосалонов.
Рифей-Пермь 08:33
Политика
Регионы Сибири готовятся к внедрению системы цифровых пропусков
Цифровые пропуска готовятся ввести регионы Сибирского федерального округа (СФО).
Известия 22:26
Общество
В США зафиксирован рекордный уровень безработицы
Около 20,5 млн жителей США потеряли работу в апреле, в связи с чем уровень безработицы взлетел до рекордных 14,7%, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на данные Минтруда.
Политическая Экспертиза 13:31
Наука
Фульгурит: когда молния ударяет в песок
Found in Newport AR by Garver Elec Engineer # arwx pic.twitter.com / AZKhs1Asio — Dan Skoff (@ weatherdan) February 17, 2014 По словам экспернтов, мир полнится фульгуритами.
Популярная механика 14:17
Экономика
Названа опасность досрочного погашения кредита
Досрочное погашение кредитов в целях экономии на процентах может быть опасным.
Lenta.ru 21:40
Общество
На Кубани казак получил выговор за замечание актрисе Анне Банщиковой
Казак-дружинник, который сделал грубое замечание актрисе театра, кино и дубляжа Анне Банщиковой, известной по главной роли в сериале "Ищейка", получил строгий выговор.
ТАСС 11:48
Кино
Россияне назвали любимые фильмы о Великой Отечественной войне
Сервис «Кинопоиск» в преддверии 75-летия Победы провел опрос среди своих пользователей и определил, какие фильмы о войне россияне любят больше всего.
Петрозаводск говорит вчера в 07:11
Авто
Внедорожник Kia Mohave получил топовую комплектацию «Gravity»
Автоновости дня 11:55
Общество
Вирусологи оценили риск заразиться коронавирусом в море или бассейне
Исследователи из Высшего совета научных исследований (CSIC) изучили возможность распространения вируса SARS-CoV-2 в бассейнах и других местах для купания.
Российская газета 17:33
Хоккей
КХЛ озвучила решение об итоговом распределении команд
«Лигой принято решение утвердить итоговую таблицу Чемпионата КХЛ 2019/2020 исходя из следующего: среди команд, вышедших в полуфиналы конференций, места с 1-го по 8-е не распределяются, указанным командам присваивается технически единое место», — гласит заявление.
Казанские ведомости вчера в 06:38
Общество
В Твери демонтировали мемориальные доски о расстреле поляков
С требованием убрать таблички прокуратура Твери обратилась в декабре 2019 г. В надзорном ведомстве пришли к выводу, что одна из мемориальных досок установлена незаконно, а вторая должна находиться по другому адресу, сообщает сайт «Медиазона».
Дилетант вчера в 10:16
Политика
Зюганов попросил Путина амнистировать заключенных из-за коронавируса
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил президенту Владимиру Путину внести в Государственную думу закон об амнистии заключенных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в связи с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2.
РБК 14:45
Армия и оружие
Ударная группа кораблей США и Британии ушла из Баренцева моря
Как сообщало ИА REGNUM, с 4 мая в Баренцевом море курсировала группа боевых кораблей в составе ракетных эсминцев «Портер», «Дональд Кук», «Франклин Рузвельт» ВМС США и ракетного фрегата «Кент» ВМС Британии.
REGNUM 17:02
Музыка
Little Big опубликовала новый клип Hypnodancer
Российская группа Little Big опубликовала на своем YouTube-канале новый клип на песню "Hypnodancer".
Газета.Ru 05:53
Армия и оружие
Российские военные завершили дезинфекцию в Ломбардии
Завершающая обработка была проведена в провинции Брешиа, где были продезинфицированы пансионаты для престарелых и прилегающие территории, заявили в Минобороны.
Газета.Ru вчера в 22:15