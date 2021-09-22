Television и продюсерскими компаниями Atlas Entertainment и Berlanti Productions разрабатывает биографический мини-сериал под названием The Comeback Girl, посвященный иконе комедийного жанра Джоан Риверз.
В описании действий советского руководства в последние предвоенные месяцы Земке пересказывает тезисы изданного в 1960—1965 годах шеститомника «История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941−1945», содержание которого во многом определялось «борьбой с культом личности».
Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника в основном ростом котировок после распродаж днем ранее на некоторых биржах, при этом площадки в Китае и Южной Корее остаются закрытыми в связи с праздниками, свидетельствуют данные торгов.