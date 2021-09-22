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Число умерших пациентов с коронавирусом в России превысило 200 тысяч

В России общее число пациентов, скончавшихся в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19, превысило 200 тыс.
RT на русском
За сутки скончались 817 человек с подтверждённой коронавирусной инфекцией.
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Общее число летальных случаев в стране составило 200 625.
RT на русском
За сутки из больниц выписаны 16 102 пациента.
News.ru

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Число жертв коронавируса в России превысило 200 тысяч
News.ru05:17
Число умерших пациентов с коронавирусом в России превысило 200 тысяч
RT на русском04:54
В России количество умерших от COVID-19 превысило 200 тысяч
Реальное время04:56
В России от коронавируса умерли более 200 тысяч человек
ТВ Центр05:11
Число умерших из-за ковида в России превысило 200 тысяч
Life.ru04:51
Число жертв ковида в России превысило 200 тысяч
Телеканал 360°04:49
Число умерших из-за COVID-19 в России превысило 200 тысяч
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